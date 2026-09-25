 „Ne mai permitem încă o lună?”. O mamă dezvăluie cât a ajuns să plătească lunar pe meditații și impactul devastator asupra copilului | adevarul.ro
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„Ne mai permitem încă o lună?”. O mamă dezvăluie cât a ajuns să plătească lunar pe meditații și impactul devastator asupra copilului

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Mama unui elev care a trecut prin clasa a VIII-a povestește cum pregătirea pentru Evaluarea Națională a ajuns să coste familia 1.800 de lei pe lună și să schimbe radical programul copilului. Șase ore de școală erau urmate de meditații, teme până târziu și, în cele din urmă, renunțarea la sport și la ieșirile în familie.

Elevi care susțin Evaluarea Națională
Elevi care susțin Evaluarea Națională Foto: Shuterstock

„Clasa a VIII-a ne-a dat peste cap viața de familie, ne-a provocat psihic și financiar! Vreau să povestesc ca toți părinții de elevi care sunt acum încă mici, să știe ce-i așteaptă și să se pregătească din timp, psihic și financiar pentru acest calvar!”, a povestit mama, pe site-ul educațional „La Tablă”.

Fiul femeii învăța la o școală de stat, unde avea zilnic câte șase ore de curs. În anumite zile, programul era prelungit cu activități suplimentare alături de profesori.

„După școală începea al doilea program: de trei ori pe săptămână mergea la pregătire, două ședințe la matematică și una la română, câte două ore fiecare. Necesare, ni s-a spus. Și, sincer, au fost necesare”, povestește mama.

Pentru familie, pregătirea suplimentară a însemnat însă o cheltuială de 1.800 de lei în fiecare lună. „Am plătit 1.800 de lei pe lună pe meditații, cu bon. Pentru o familie obișnuită, este o presiune foarte mare, pentru că nevoi ai de tot felul, când ai copii, trebuie să le acoperi pe toate. O cheltuială de acest fel care nu «se simte» doar financiar, ci și psihologic. Fiecare lună vine cu aceeași întrebare: «Ne mai permitem încă o lună?»”, a relatat mama.

„Viața noastră s-a comprimat dureros”

În zilele în care avea pregătire, programul copilului devenea extrem de aglomerat. După cele șase ore de școală, acesta ajungea acasă, mânca în grabă și pleca din nou la meditații.

 „Apoi urmau temele pentru a doua zi. Și totul se încheia târziu în noapte, când copilul cădea epuizat, iar dimineața o lua de la capăt. Am renunțat la sport. Din lipsă de timp. A fost una dintre cele mai grele renunțări, pentru că știu cât de important ar fi fost pentru echilibrul lui”, spune mama.

Programul încărcat nu a afectat doar copilul, ci întreaga familie. Până și mesele au devenit o problemă care trebuia organizată în funcție de orele de școală și meditații.

„Și nu este doar oboseala lui. Este și oboseala noastră ca familie. Mâncarea, de exemplu, a devenit o problemă de organizare și nu de plăcere. Totul trebuie să fie rapid, dar și de calitate, pentru că efortul intelectual este mare”, explică femeia.

Mai mult, mama spune că viața de familie a ajuns să fie organizată aproape în întregime în jurul programului copilului. „Practic, viața de familie s-a transformat într-un program strict cu drumuri și lucruri de făcut, fără spațiu real de respiro. Oricum, bugetul de ieșiri, filme în oraș sau spectacole s-a tăiat. Nu am mai avut bani”, spune mama.

„Ceea ce m-a durut mai mult a fost schimbarea copilului meu”

Dincolo de efortul financiar și de programul încărcat, mama spune că cel mai mult a afectat-o schimbarea pe care a observat-o la propriul copil.

„Ceea ce m-a durut mai mult a fost schimbarea copilului meu. Dintr-un copil vesel, senin, cu energie și curiozitate, l-am văzut devenind tot mai tensionat, mai îngrijorat, mai tăcut”, povestește femeia.

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