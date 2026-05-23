Un avion cu 180 de oameni la bord a aterizat de urgență la Roma după descoperirea unui obiect periculos în bagaje. Pasagerii, evacuați și cazați în hoteluri

Un zbor al companiei easyJet care efectua cursa Hurghada-Londra Luton a fost deviat de urgență și a aterizat la Roma, după ce la bord a fost semnalat un posibil risc de incendiu în cala aeronavei. În avion se aflau 180 de pasageri.

Potrivit informațiilor disponibile, incidentul ar fi fost declanșat de o baterie externă (power bank) lăsată la încărcat într-un bagaj de cală, situație considerată deosebit de periculoasă în aviație, din cauza riscului de supraîncălzire și incendiu asociat bateriilor pe bază de litiu.

Situația a fost adusă la cunoștința echipajului în timpul zborului, iar comandantul aeronavei a decis devierea preventivă a cursei.

În timpul incidentului, pasagerii au fost informați că există „ceva în cală care nu ar trebui să fie acolo”, anunț care a generat confuzie și îngrijorare la bord.

Unii călători au relatat ulterior că aeronava și-a schimbat brusc traiectoria și a început coborârea, fără explicații clare inițial, ceea ce a amplificat starea de panică.

Avionul a aterizat în siguranță pe aeroportul Fiumicino din Roma, la ora 23:30, marți seara. Pasagerii au fost debarcați și cazați în hoteluri, în timp ce alții au fost nevoiți să rămână peste noapte în terminalul aeroportului. Continuarea călătoriei spre Marea Britanie a fost reprogramată pentru ziua următoare.

„Nimeni nu știa ce să creadă. Dintr-o dată, avionul și-a schimbat direcția și a început să coboare. A fost greu să nu te gândești la ce e mai rău”, a declarat un pasager pentru express.

Compania easyJet a confirmat ulterior incidentul, precizând că decizia de deviere a fost luată ca măsură de precauție, în conformitate cu procedurile de siguranță.

Reprezentanții companiei au transmis scuze pasagerilor pentru disconfortul creat și au subliniat că „siguranța rămâne prioritatea absolută”.