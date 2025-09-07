Un pilot a pledat vinovat după ce a încercat să oprească motoarele unui avion de pasageri în zbor

Un fost pilot Alaska Airlines a pledat vinovat vineri, într-un tribunal federal, pentru că a încercat să oprească motoarele unui avion de pasageri în timpul zborului, de pe scaunul de rezervă din cabina de pilotaj, provocând o urgență la bord.

Joseph Emerson, 46 de ani, a ajuns la înțelegeri de recunoaștere a vinovăției atât în cazul federal, cât și în cel de stat din Oregon, rezultate în urma incidentului din octombrie 2023, a declarat avocatul său pentru ABC News.

El a pledat vinovat pentru infracțiunea de obstrucționare a echipajului de zbor, conform documentelor federale depuse la tribunalul din Portland.

Într-o declarație depusă la dosar, Emerson a recunoscut că folosise psilocibină – substanța halucinogenă din „ciupercile magice” – cu două zile înainte de zbor și că „încă suferea de efectele acestei substanțe”.

„Deși stăteam pe scaunul de rezervă și interacționam cu echipajul, credeam că visez și simțeam o nevoie copleșitoare să mă trezesc. În încercarea de a mă trezi din acest ‘vis’, am tras în mod conștient de manetele duble ale stingătoarelor de incendiu pentru motoarele aeronavei în timp ce avionul era în zbor”, a spus el.

„Știam că asta va opri motoarele, dar la acel moment credeam că așa mă voi trezi și voi fi din nou cu familia mea. În momentul în care am apucat manetele, am intimidat echipajul, care a fost nevoit să-mi smulgă mâinile pentru a le repoziționa și a împiedica oprirea motoarelor. Datorită profesionalismului echipajului, motoarele nu s-au oprit, iar aeronava a aterizat în siguranță.”

Sentința în cazul federal va fi pronunțată pe 17 noiembrie. El riscă până la 20 de ani de închisoare și o amendă de 250.000 de dolari.

La nivel de stat, Emerson a pledat „no contest” (nu contestă acuzațiile) într-o audiere separată. Inițial inculpat pentru zeci de tentative de omor, a fost ulterior trimis în judecată pentru 83 de capete de acuzare de punere în pericol a altei persoane și un capăt de acuzare de punere în pericol a unei aeronave, infracțiune de gradul I.

Judecătoarea Cheryl Albrecht l-a găsit vinovat pe toate capetele de acuzare și l-a condamnat conform acordului: 50 de zile de închisoare (executate deja prin arestul preventiv), cinci ani de supraveghere, peste 60.000 de dolari despăgubiri (în mare parte către Alaska Airlines) și peste 600 de ore de muncă în folosul comunității.

În fața instanței, Emerson și-a exprimat regretul: „Îmi pare rău pentru răul provocat fiecărei persoane din acel avion – echipaj și pasageri. Îmi pare rău pentru prejudiciul adus profesiei mele. Le sunt recunoscător colegilor din cabina de pilotaj, pentru că mi-au salvat viața.”

Doi pasageri au declarat în instanță că de atunci simt anxietate la zboruri. Unul a cerut o pedeapsă mai dură, considerând înțelegerea „insuficientă”, iar celălalt a spus că preferă ca Emerson să-și îndeplinească orele de muncă voluntară în școli, vorbind despre riscurile consumului de psihedelice.

După arestare, medicii i-au pus diagnosticul de tulburare de percepție persistentă indusă de halucinogene (HPPD), o afecțiune care poate provoca halucinații și distorsiuni perceptive pentru mai multe zile după consum.

Ulterior, Emerson și soția lui au înființat organizația nonprofit Clear Skies Ahead, dedicată sprijinirii sănătății mintale a piloților.