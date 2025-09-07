search
Duminică, 7 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Un pilot a pledat vinovat după ce a încercat să oprească motoarele unui avion de pasageri în zbor

0
0
Publicat:

Un fost pilot Alaska Airlines a pledat vinovat vineri, într-un tribunal federal, pentru că a încercat să oprească motoarele unui avion de pasageri în timpul zborului, de pe scaunul de rezervă din cabina de pilotaj, provocând o urgență la bord.

Joseph Emerson a pledat vinovat FOTO X
Joseph Emerson a pledat vinovat FOTO X

Joseph Emerson, 46 de ani, a ajuns la înțelegeri de recunoaștere a vinovăției atât în cazul federal, cât și în cel de stat din Oregon, rezultate în urma incidentului din octombrie 2023, a declarat avocatul său pentru ABC News.

El a pledat vinovat pentru infracțiunea de obstrucționare a echipajului de zbor, conform documentelor federale depuse la tribunalul din Portland.

Într-o declarație depusă la dosar, Emerson a recunoscut că folosise psilocibină – substanța halucinogenă din „ciupercile magice” – cu două zile înainte de zbor și că „încă suferea de efectele acestei substanțe”.

„Deși stăteam pe scaunul de rezervă și interacționam cu echipajul, credeam că visez și simțeam o nevoie copleșitoare să mă trezesc. În încercarea de a mă trezi din acest ‘vis’, am tras în mod conștient de manetele duble ale stingătoarelor de incendiu pentru motoarele aeronavei în timp ce avionul era în zbor”, a spus el.

„Știam că asta va opri motoarele, dar la acel moment credeam că așa mă voi trezi și voi fi din nou cu familia mea. În momentul în care am apucat manetele, am intimidat echipajul, care a fost nevoit să-mi smulgă mâinile pentru a le repoziționa și a împiedica oprirea motoarelor. Datorită profesionalismului echipajului, motoarele nu s-au oprit, iar aeronava a aterizat în siguranță.”

Sentința în cazul federal va fi pronunțată pe 17 noiembrie. El riscă până la 20 de ani de închisoare și o amendă de 250.000 de dolari.

La nivel de stat, Emerson a pledat „no contest” (nu contestă acuzațiile) într-o audiere separată. Inițial inculpat pentru zeci de tentative de omor, a fost ulterior trimis în judecată pentru 83 de capete de acuzare de punere în pericol a altei persoane și un capăt de acuzare de punere în pericol a unei aeronave, infracțiune de gradul I.

Judecătoarea Cheryl Albrecht l-a găsit vinovat pe toate capetele de acuzare și l-a condamnat conform acordului: 50 de zile de închisoare (executate deja prin arestul preventiv), cinci ani de supraveghere, peste 60.000 de dolari despăgubiri (în mare parte către Alaska Airlines) și peste 600 de ore de muncă în folosul comunității.

În fața instanței, Emerson și-a exprimat regretul: „Îmi pare rău pentru răul provocat fiecărei persoane din acel avion – echipaj și pasageri. Îmi pare rău pentru prejudiciul adus profesiei mele. Le sunt recunoscător colegilor din cabina de pilotaj, pentru că mi-au salvat viața.”

Doi pasageri au declarat în instanță că de atunci simt anxietate la zboruri. Unul a cerut o pedeapsă mai dură, considerând înțelegerea „insuficientă”, iar celălalt a spus că preferă ca Emerson să-și îndeplinească orele de muncă voluntară în școli, vorbind despre riscurile consumului de psihedelice.

După arestare, medicii i-au pus diagnosticul de tulburare de percepție persistentă indusă de halucinogene (HPPD), o afecțiune care poate provoca halucinații și distorsiuni perceptive pentru mai multe zile după consum.

Ulterior, Emerson și soția lui au înființat organizația nonprofit Clear Skies Ahead, dedicată sprijinirii sănătății mintale a piloților.

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
Secretele reginei Elisabeta a II-a: „E mai bine cu diavolul pe care-l cunoști”
digi24.ro
image
Cum poți să vezi eclipsa totală de Lună din 7 septembrie 2025 în România. Tot ce trebuie să știi despre acest moment unic
stirileprotv.ro
image
Ce salariu primește acest srilankez, după 3 ani de muncă în România: „Aduc aici toată Sri Lanka!”
gandul.ro
image
Horoscop 6 septembrie: Săgetătorii sunt spontani, Fecioarele descoperă lucruri noi
mediafax.ro
image
Ce avere are Simona Halep. Afacerile cu care a dat lovitura cea mai mare jucătoare din istoria tenisului românesc
fanatik.ro
image
Demisii în masă la cea mai mare școală din București: toată conducerea a demisionat
libertatea.ro
image
VIDEO Scandal major în Sănătate, după conferința de la Brașov a medicilor conspiraționiști: măsurile anunțate de ministrul Rogobete
digi24.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
L-a distrus și vrea să-i ia copiii legendarului sportiv! Acuzații grave: ”Am găsit în patul fiicei noastre”
digisport.ro
image
Bucurie și tristețe în Japonia. Primul membru masculin al familiei regale care a ajuns la maturitate în ultimii 40 de ani. El ar putea fi şi ultimul
stiripesurse.ro
image
Fizicienii au reușit să „dea timpul înapoi” într-un sistem cuantic, cu o precizie uluitoare
antena3.ro
image
Accident mortal în Berceni. Şoferul unui BMW a murit carbonizat după ce s-a prăbușit cu mașina de pe pod
observatornews.ro
image
Daciana Sârbu are iubit ❤️ Primele imagini cu cei doi îndrăgostiți
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată seducătoarea de fotbaliști: „Nu mi-am făcut nicio operație”
prosport.ro
image
Românii care pot râmâne fără pensie. Trebuie să depună un document până pe 30 septembrie, e ebligatoriu
playtech.ro
image
Anca Surdu dezvăluie cum se comportă Denis Alibec cu ea. Gigi Becali spunea că sportivul s-a schimbat, însă care e adevărul?
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lovitură de proporții: ”Au bătut palma cu Zinedine Zidane”
digisport.ro
image
VIDEO Industria aeronautică rusă marchează un moment istoric: SJ-100, zbor complet cu motoare 100% autohtone
stiripesurse.ro
image
El este bărbatul de 40 de ani care a murit ars de viu, după ce s-a prăbușit cu mașina de pe podul de pe Centura Capitalei. Ar fi suferit din dragoste
kanald.ro
image
Ce pensie ar trebui sa incaseze un batran in Romania in medie încât să acopere traiul zilnic al unui adult singur, conform calculelor...
playtech.ro
image
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
wowbiz.ro
image
Ireal! Cabiria Morgenstern i-a dăruit un copil unui bărbat care ar putea să-i fie bunic! Este un celebru actor
romaniatv.net
image
Al 13-lea salariu. Ce prevede Codul Muncii referitor la acest privilegiu
mediaflux.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Doliu la Casa Regală din Marea Britanie. Kate și William au făcut anunțul
actualitate.net
image
Din familie de căldărari, scriitoare și profesoară la Edinburgh: „Am primit o palmă de la un polițist când citeam în parc”
click.ro
image
Andreea Raicu, episod neplăcut cu fostul ei iubit din tinerețe! „Veneai la mine să te satisfac”
click.ro
image
Riști să rămâi fără pensie dacă nu depui luna aceasta un act esențial. Ce trebuie să faci, mai exact?
click.ro
Prințul Hisahito al Japoniei și a celebrat majoratul profimedia 1034617898 jpg
Imagini istorice la Palatul imperial din Tokyo. Prințul Hisahito al Japoniei și-a celebrat majoratul
okmagazine.ro
Strudel cu nuci Sursa foto shutterstock 410310433 jpg
Ştrudel cu nuci aşa cum n-ai mai gustat până acum
clickpentrufemei.ro
coiful de la Cotofenesti @Muzeul Drents jpg
ADIO Coiful de la Coțofenești, furat la Muzeul Drents! Olandezii întrerup urmărirea pentru 3 din suspecți
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Sfeclă roșie la borcan. Rețetă simplă și gustoasă pentru iarnă
image
Din familie de căldărari, scriitoare și profesoară la Edinburgh: „Am primit o palmă de la un polițist când citeam în parc”

OK! Magazine

image
O prințesă în extaz! Kate Middleton a apărut separat de Prințul William, fanii regali fiind surprinși de gesturile ei

Click! Pentru femei

image
Vedeta din filmul cu James Bond a devenit mamă la 47 de ani, după ce-a pierdut două sarcini

Click! Sănătate

image
Medicamentele care pot cauza hepatită toxică