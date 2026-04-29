Tragedie la mall AFI din Brașov. Un bărbat a murit după ce a căzut de la etaj. Reacția centrului comercial

Un bărbat în vârstă de 59 de ani a murit, miercuri, după ce a căzut de la etajul mall-ului Afi Palace din Brașov, de la o înălțime de aproximativ opt metri, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Brașov.

„Astăzi, în jurul orei 15:00, am fost anunţaţi că o persoană a căzut de la etaj, de la o înălţime de aproximativ 8 metri, în incinta unui mall din municipiul Braşov”, a precizat IPJ Brașov.

La fața locului a intervenit de urgență un echipaj SMURD cu medic, dar în ciuda eforturilor depuse, bărbatul care a căzut din zona unde sunt geamurile de sticlă a fost declarat decedat.

„Din păcate, în ciuda eforturilor depuse de personalul medical, bărbatul, în vârstă de 59 de ani, a fost declarat decedat”, au mai transmis reprezentanții poliției.

În urma incidentului, reprezentanții AFI Brașov au transmis că sunt în contact cu autoritățile și colaborează pentru stabilirea circumstanțelor producerii tragediei.

„AFI PALACE BRAȘOV S.R.L confirmă cu profund regret că, în cursul zilei de astăzi, a avut loc un incident tragic în incinta centrului comercial AFI Brașov, soldat cu decesul unei persoane. Suntem profund îndurerați de cele întâmplate și transmitem sincere condoleanțe familiei și apropiaților persoanei decedate”, au transmis reprezentanții centrului comercial într-un comunicat, citat de Brașov.net.

Aceștia au precizat că autoritățile desfășoară investigații la fața locului și că toate informațiile necesare au fost puse la dispoziția anchetatorilor.

„Colaborăm pe deplin cu acestea și punem la dispoziție toate informațiile solicitate. Prioritatea noastră în acest moment este acordarea de sprijin persoanelor afectate de acest incident”, au mai transmis reprezentanții AFI Brașov.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs incidentul.