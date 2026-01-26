search
Un băiat de 14 ani a murit după ce ar fi căzut de la înălțime, dintr-un bloc cu opt etaje

0
0
Publicat:

O tragedie a avut loc luni dimineață în cartierul Nufărul din Oradea. Un adolescent a murit după ce ar fi căzut de la un etaj superior al unui bloc situat pe strada Eforiei.

Echipajul medical a constatat decesul adolescentului. FOTO arhivă ISU Crișana
Echipajul medical a constatat decesul adolescentului. FOTO arhivă ISU Crișana

Apelul la 112 a fost făcut în jurul orei 07:50, de către o persoană care a explicat că a auzit o bubuitură puternică, iar apoi a observat trupul unui copil sau adolescent prăbușit lângă imobilul cu opt etaje, potrivit eBihoreanul.

La fața locului au intervenit rapid echipajul de terapie intensivă mobilă al SMURD Oradea și pompieri ai Detașamentului 1.

„Prezenta leziuni incompatibile cu viața”  

Echipajul medical nu a mai putut face nimic pentru băiat.

„Din nefericire, medicul SMURD ajuns la fața locului a declarat decesului minorului, care prezenta leziuni incompatibile cu viața”, a transmis lt. col. Camelia Roșca, purtătoarea de cuvânt a ISU Crișana. 

Victima ar avea aproximativ 14 ani, însă identitatea și circumstanțele exacte ale tragediei nu au fost comunicate.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a clarifica modul în care s-a produs incidentul.

Amintim că, în 2020, un copil de 13 ani a fost găsit spânzurat într-o locuinţă din Timişoara. Băiatul nu a lăsat în urmă niciun mesaj.

Oradea

