Dezamăgirea unui muncitor: a returnat 23.000 de euro găsiți pe o bancă și a primit o recompensă de doar 18 euro. „E o glumă?”

Un muncitor din Argentina a devenit cunoscut după ce a returnat un plic cu cecuri în valoare de aproximativ 37 de milioane de pesos (echivalentul a 23.000 de euro), descoperit pe o bancă în parc, însă a primit doar o sumă simbolică drept recompensă.

Mauricio Abdelnur, angajat la o fabrică locală, a găsit plicul după tura de noapte și, sfătuit de fiul său de 10 ani, Lucas, a decis să înapoieze banii proprietarului.

„Mi-a spus imediat: «Tată, trebuie să dai banii înapoi». Am găsit asta foarte emoționant”, a declarat bărbatul, scrie ouest-france.fr.

Pentru a identifica proprietarul, Mauricio a folosit inteligența artificială și a descoperit că expeditorul era o mare companie agricolă din provincia vecină San Luis. Bărbatul a aranjat o întâlnire și a returnat cecurile personal, fotografiind fiecare document pentru siguranță.

Compania i-a oferit ulterior o recompensă de 30.000 de pesos (aproximativ 18 euro).

„E o glumă? O recompensă foarte modestă, având în vedere timpul și efortul depus. Nu am făcut-o pentru bani, dar fiul meu a înțeles gestul. Mă întristează că o companie de milioane de dolari mi-a dat atât de puțin. I-am împiedicat să sufere o pierdere, am avut grijă de proprietatea lor și am livrat personal totul pentru a mă asigura că totul merge bine. Nu simt că am fost tratat corect”, a declarat Mauricio, vizibil dezamăgit.

Conform legislației argentiniene, el ar fi avut dreptul la o recompensă între 5% și 10% din valoarea sumei găsite, însă procedura legală ar fi impus să predea plicul poliției. Alegând să returneze banii direct, Mauricio s-a privat practic de această recompensă.

În ciuda dezamăgirii, el se arată mândru de reacția fiului său: „Sunt mândru că a fost primul care a vrut să returneze banii proprietarului”, a conchis el.