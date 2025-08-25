Video Bărbatul care a găsit „Cizma lui Cortez”, una dintre cele mai valoroase pepite de aur, a vândut-o pentru o sumă derizorie. La cât este evaluată acum piesa de 12 kg

Una dintre cele mai mari pepite de aur descoperite în emisfera vestică, o pepită impresionantă, numită „Cizma lui Cortez”, cântărește 12 kilograme. Suma la care găsitorul ei a vândut-o a fost derizorie, comparativ cu valoarea la care a fost adjudecată, mai târziu, la o licitație.

Cel care a găsit-o este un vânător de comori amator din Mexic, care, în 1989, a cumpărat un detector de metale banal de la un magazin local Radio Shack și s-a aventurat în deșertul Sonora, potrivit GreekReporter.com

Minele de aur și argint sunt răspândite în nordul Mexicului, dar șansele de a găsi întâmplător o pepită de aur ( bucată din valorosul metal în stare nativă, cunoscută și sub numele de „aur aluvionar”) în mijlocul deșertului sunt extrem de mici.

După ce și-a perfecționat abilitățile de detectare pe monede îngropate în curtea din spate, bărbatul s-a apucat să scaneze încet o zonă din Gran Desierto de Altar, despre care se zvonea că ar ascunde pepite de aur.

Căutătorul de comori și-a folosit noul detector zile întregi, găsind doar cuie, câteva gloanțe și alte obiecte fără valoare. Totul, până într-o dimineață, când a detectorul său a emis un semnal puternic și, spre surprinderea sa, a dezgropat uimitoarea pepită de aur.

În genunchi, bărbatul a săpat cu grijă după pepită și, cu cât continua, cu atât bucata de aur ce i se dezvăluia devenea mai interesantă.

Abia când a dezgropat piesa din aur masiv și-a dat seama cât este de mare: 27 cm înălțime și 18 cm lățime. Bijuteria, în formă de cizmă, cunoscută azi sub numele de „Cizma lui Cortez”, cântărește peste 12 kg.

Piesa rămâne cea mai mare pepită de aur descoperită vreodată în emisfera vestică. Ea depășește cu aproape 100 de uncii ( 2.83 kilograme) cea de-a doua cea mai mare pepită de aur descoperită în emisfera vestică, găsită în Alaska.

Valoroasa pepită are 80% aur

Piesa găsită de mexican conține aproape 80% aur, restul fiind o combinație de argint și cuarț. A fost numită „Cizma lui Cortez”, după Hernán Cortés, conchistadorul spaniol care a jucat un rol cheie în cucerirea Imperiului Aztec în secolul al XVI-lea.

Interesantt este că descoperitorul pepitei a vândut-o șefului său pentru doar 30.000 de dolari. De atunci, piesa a schimbat mai mulți proprietari.

În 2008, „Cizma lui Cortez” s-a vândut la o licitație cu suma de 1.553.500 de dolari.

Pepite de aur au fost descoperite în mai multe locuri de pe glob, inclusiv în România.

Cea mai mare pepită de aur aluvionar găsită vreodată este Welcome Stranger, cu o greutate rafinată calculată de 97,14 kilograme.

Trei dintre cele mai mari pepite provin din mina braziliană Serra Pelada.

„Cizma lui Cortez” rămâne cea mai mare pepită descoperită cu un detector de metale de către un căutător amator, potrivit GreekReporter.com.