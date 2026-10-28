 Victimă a unui celebru criminal în serie american, identificată după 50 de ani. Descoperirea care redeschide un caz nerezolvat | adevarul.ro
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Victimă a unui celebru criminal în serie american, identificată după 50 de ani. Descoperirea care redeschide un caz nerezolvat

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O crimă care a rămas nerezolvată timp de peste cinci decenii a fost atribuită celebrului criminal în serie american Ted Bundy, executat în 1989. Anchetatorii au reușit să stabilească legătura cu acesta folosind probe ADN păstrate de la momentul descoperirii victimei.

Ted Bundy
Ted Bundy, considerat cel mai odios criminal Foto: CBS

Autoritățile din statul american Utah au anunțat marți, 27 octombrie, că Ted Bundy este responsabil pentru uciderea Melissei Ann Smith, o adolescentă de 17 ani, al cărei trup neînsuflețit a fost descoperit de un vânător în 1974, potrivit Mediafax.

Probele ADN au rezolvat misterul după 52 de ani

Margaret Olson, procuror în comitatul Summit, a declarat într-o conferință de presă că anchetatorii consideră cazul clarificat, după ce noile analize genetice au furnizat dovezi care îl indică pe Bundy drept autorul crimei.

Investigația a făcut un pas decisiv în urma comparării probelor din dosarul Melissei Smith cu cele din cazul Laurei Aime, o altă victimă a criminalului în serie. Acest din urmă caz fusese soluționat în aprilie, în comitatul Utah.

Potrivit sergentului Mike Reynolds, anchetatorii au identificat în probele prelevate la autopsia adolescentei un profil ADN foarte asemănător celui asociat cu Ted Bundy.

Procurorul Margaret Olson a precizat că, dincolo de rezultatele genetice, circumstanțele crimei corespund tiparului infracțional al criminalului, inclusiv în ceea ce privește motivația, mijloacele și oportunitatea.

Dovezile păstrate timp de decenii, esențiale pentru anchetă

Șeriful comitatului Salt Lake, Rosie Rivera, a subliniat că soluționarea dosarului demonstrează cât de importantă este conservarea probelor criminalistice, chiar și atunci când o anchetă pare să fi ajuns într-un punct mort.

Autoritățile au luat legătura cu rudele Melissei Smith, care nu mai locuiesc în regiunea în care s-a produs crima.

Descoperirea reprezintă un nou exemplu al modului în care tehnologiile moderne de analiză ADN pot contribui la elucidarea unor infracțiuni comise cu zeci de ani în urmă.

Ted Bundy a recunoscut zeci de crime înainte de execuție

Ted Bundy este considerat unul dintre cei mai cunoscuți criminali în serie din istoria Statelor Unite. În anii 1970, acesta a ucis cel puțin 30 de femei și adolescente în mai multe state americane, printre care Utah, Florida, Colorado, Idaho și Washington.

A fost executat pe scaunul electric, în Florida, în 1989, pentru uciderea a două tinere într-o clădire a asociației studențești Chi Omega, din cadrul Universității de Stat din Florida, în 1978.

În ultimele zile de viață, Bundy a mărturisit implicarea în numeroase alte crime, inclusiv unele despre care poliția nu avea informații. Nu toate declarațiile sale au putut fi confirmate.

Anchetatorii americani continuă să examineze dosare mai vechi, inclusiv dispariția și presupusa ucidere a lui Nancy Wilcox, o adolescentă de 16 ani din Utah, considerată o posibilă victimă a criminalului.

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