„Când Franța arde, președintele se distrează”. Macron, criticat dur după fotografiile pe skijet din vacanță

Președintele francez Emmanuel Macron a fost criticat după ce Paris Match a publicat pe copertă o fotografie cu șeful statului pe un skijet, în timpul vacanței sale la Brégançon, pe fondul caniculei și incendiilor care au cuprins Franța.

Prim-secretarul Partidului Socialist, Olivier Faure, l-a criticat joi pe Emmanuel Macron, care apare pe coperta revistei Paris Match în timp ce „se distrează pe skijet” în timpul vacanței sale la Brégançon, „în plină caniculă” și în contextul incendiilor de vegetație, scrie Le Figaro.

„În timpul caniculei, când Franța arde, când o parte dintre francezi nu au putut pleca în vacanță, președintele se distrează pe skijet la Brégançon. Acesta este mesajul? Foarte reușit”, a scris Faure pe X, ca reacție la coperta săptămânalului publicată în aceeași zi.

Șeful statului este fotografiat pe un skijet aflat în mișcare, din profil, cu privirea îndreptată spre obiectiv și purtând ochelari de soare, sub titlul „Ultima vară la comandă”.

Fotografia pare să fi fost realizată cu acordul președinției și amintește de alte imagini surprinse în timpul precedentelor sale vacanțe de vară la reședința prezidențială de pe litoralul departamentului Var, care i-au atras deja criticile adversarilor de stânga.

În paginile interioare, un articol precizează, printre câteva declarații ale unor consilieri politici rămași anonimi, că vacanța președintelui este marcată și de sesiuni de box, alergare și surf. În schimb, Olivier Faure nu a comentat cealaltă fotografie de pe coperta Paris Match, în care Raphaël Glucksmann își sărută partenera, Léa Salamé, în apele unei plaje din Corsica.

Liderul partidului Place publique urmează să confirme la începutul toamnei dacă va candida la alegerile prezidențiale. În acest caz, ar trebui să treacă printr-o alegeri primare pentru a obține susținerea PS și ar putea ajunge să îl înfrunte cu această ocazie pe Olivier Faure.