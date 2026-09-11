 La 94 de ani, a învățat să citească și să scrie după o viață fără școală. Povestea fermierului care a așteptat nouă decenii: „Sunt foarte fericit” | adevarul.ro
search
Vineri, 11 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei
LIVE: „Trends”, noua emisiune „Adevărul”. Urmărește aici!

La 94 de ani, a învățat să citească și să scrie după o viață fără școală. Povestea fermierului care a așteptat nouă decenii: „Sunt foarte fericit”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Și-a pierdut părinții în copilărie și a început să muncească de la vârsta de 6 ani, fără să aibă șansa de a merge la școală. Aproape nouă decenii mai târziu, la 94 de ani, fermierul și-a împlinit visul de a învăța să citească și să scrie.

Severino, un fermier din Brazilia, a învățat să citească la 94 de ani
Severino, un fermier din Brazilia, a învățat să citească la 94 de ani Foto: FOTO: FB

Severino Nascimento da Silva, un fermier din Brazilia, și-a primit recent diploma de alfabetizare. Pentru bărbat, momentul marchează împlinirea unui vis pe care nu a reușit să îl transforme în realitate în copilărie.

Severino și-a pierdut părinții când era mic, iar la vârsta de 6 ani a fost crescut de nașii săi. A început să muncească de timpuriu, ajutându-și nașa să aibă grijă de animale. În aceste condiții, mersul la școală a rămas un lucru pe care nu și l-a putut permite, relatează upsocl.

A început școala la 93 de ani

Potrivit sursei citate, șansa de a învăța a apărut abia în octombrie 2025. La vârsta de 93 de ani, Severino s-a înscris la cursurile de alfabetizare organizate la școala publică.  A mers la cursuri de luni până joi, între orele 18:30 și 20:30. Vârsta nu l-a împiedicat să participe activ la lecții și să se integreze printre colegii săi.

Profesoara sa, Marta Cristina Sousa Dantas, predă de aproximativ 20 de ani și spune că nu a mai avut niciodată un elev atât de în vârstă.

Severino a devenit rapid unul dintre cei mai apreciați cursanți. Nu lipsea de la ore, participa activ la lecții, discuta cu ceilalți elevi și era foarte implicat.

„Domnul Severino este un elev care nu lipsește niciodată de la ore și este foarte activ și implicat. Este superinteligent”, a spus profesoara Marta Cristina Sousa Dantas.

După luni de studiu, eforturile sale au fost încununate cu diploma de alfabetizare, primită în cadrul ceremoniei organizate în Teresina.

Nu vrea să se oprească aici

Pentru Severino, diploma nu înseamnă însă sfârșitul studiilor. Din contră, experiența l-a determinat să își dorească să continue să învețe.

Fermierul intenționează să urmeze cursurile prin programul de Educație pentru tineri și adulți (EJA), destinat persoanelor care nu au avut posibilitatea să urmeze sau să finalizeze studiile la vârsta obișnuită.

„Progresez foarte mult și vreau să continui. Voi depune cel mai mare efort posibil. Cel mai bun lucru din lume este educația; nu există o posesiune mai bună. Sunt o persoană foarte fericit”, a spus Severino.

Pentru el, diploma primită după aproape nouă decenii reprezintă mai mult decât un document. Este dovada că a reușit, în cele din urmă, să recupereze o parte din educația de care nu a avut parte în copilărie.

Site-ul educațional „La Tablă” prezintă povestea lui Severino drept un exemplu al faptului că educația își păstrează valoarea indiferent de vârstă. 

„Povestea lui transmite un mesaj simplu, dar puternic: educația poate veni târziu, dar nu este niciodată lipsită de valoare.Într-o societate în care școala este adesea privită prin prisma notelor, examenelor și rezultatelor, povestea unui om care a așteptat 90 de ani pentru șansa de a învăța ne reamintește de ce educația contează în primul rând”, a precizat „La Tablă”. 

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cine va fi nașul de cununie a ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare. Când va avea loc ceremonia
digi24.ro
image
Grindeanu, întrebat dacă demiterea Guvernului Bolojan a fost o greșeală. Răspunsul președintelui PSD, în cinci cuvinte
stirileprotv.ro
image
Scandal-monstru în AMEPIP! 7 angajate îl acuză pe Ionuț Coș, finul lui Ilie Bolojan, de hărțuire. Parchetul și Poliția ar fi fost sesizate
gandul.ro
image
Vânzările de șuncă presată s-au prăbușit. Cum se reprofilează supermarketurile
mediafax.ro
image
Ce a lăsat Gigi Becali în locul bisericii de la Techirghiol pe care a dărâmat-o la presiunile statului: „Nu se mută de aici”. Video
fanatik.ro
image
Unii ofițeri SIE ar putea primi dreptul legal să-și cerceteze penal colegii, conform unui proiect de lege adoptat deja de Camera Deputaților
libertatea.ro
image
General al Armatei Române, găsit împuşcat în cap. Anchetatorii au descoperit un pistol lângă trupul său. Ce spune poliția
digi24.ro
image
Scandalul ia amploare! Au apărut facturile și contractele: acuzat de dispariția a 500.000 de euro
gsp.ro
image
Ianis Hagi a primit vestea cea mare din Israel
digisport.ro
image
„Maluma de România” lovește din nou! Ce perlă a scos pe gură în podcastul lui Bursucu: „Eu știam alta”
click.ro
image
O cameristă flămândă a mușcat dintr-un măr și a rezolvat unul dintre cele mai spectaculoase jafuri cu diamante din Franța
antena3.ro
image
Dacă 31% dintre tinerii din România nu au un loc de muncă, de ce importă România 150.000 de angajaţi din ţări non-UE?
zf.ro
image
Cum va fi vremea la final de septembrie și început de octombrie
observatornews.ro
image
Ea e amanta generalului Dorin Ioniță. Femeia obținuse un ordin de protecție, cu doar câteva ore înainte ca bărbatul să fie găsit mort. Ce gest a făcut soția
cancan.ro
image
Puterea de cumpărare a pensionarilor a scăzut cu 15% în doi ani. Pensionarii au pierdut 425 lei la pensie
newsweek.ro
image
FOTO. Iubita lui Giani Kiriță a renunțat la sutien la plajă și a atras toate privirile
prosport.ro
image
Mii de dosare pentru indemnizația de creștere a copilului, verificate în toată țara. Ce controlează inspectorii până în noiembrie
playtech.ro
image
Alfred Simonis, anunț despre arena de 32.000 de locuri. Cât va costa stadionul din Timișoara
fanatik.ro
image
Anticipatele pot schimba culoarea politică. Parlamentari din partidele mari ar putea încerca să prindă un mandat pe listele AUR
ziare.com
image
Cum s-a transformat noul ”rege” din România în Portugalia: ”Sunt convins că a vrut să se întoarcă”
digisport.ro
image
Andrei Bănuță, noi dezvăluiri despre marea lui iubire. Cine este femeia care i-a cucerit inima pentru totdeauna
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
EXCLUSIV – VIDEO Imagini șocante cu generalul Dorin Ioniță care își bate cu pumnii și picioarele amanta înainte să se sinucidă
romaniatv.net
image
Răsturnare de situație privind moartea generalului Dorin Ioniță. Motivul pentru care s-a împușcat de fapt
mediaflux.ro
image
Ion Țiriac a numit marele lui talent: „Nu au existat mulți ca mine”
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
Actorul Alex Bogdan, confesiune dureroasă după 16 ani de dependență de jocuri de noroc: „Mama mea a murit crezând că eu sunt bine”
actualitate.net
image
Kate Middleton, schimbare inedită de look! Nuanța de păr aleasă de prințesă se poartă în această toamnă
click.ro
image
Weekend cu restricții de trafic în Capitală! Ce străzi se închid și care sunt rutele alternative
click.ro
image
„Eram foarte singură”. Nicole Kidman, mărturisiri emoționante despre câștigarea primului ei Oscar
click.ro
Sunniva Gylver, Profimedia (2) jpg
„Marea Preoteasă” cu șuvițe rasta de la funeraliile Regelui Harald a făcut furori! Cine este femeia care sfidează imaginea clasică a unui înalt prelat
okmagazine.ro
Georgiana Cavendish jpg
Ducesa scandaloasă și-a luat un amant mai tânăr, deși trăia într-un ménage à trois cu soțul și cea mai bună prietenă! Era înrudită cu Prințesa Diana
okmagazine.ro
Zenobia, în fața împăratului Aurelian. Pictură de Giovanni Battista Tiepolo
Aurelian - Restauratorul Lumii: Împăratul care a abandonat Dacia, dar a salvat Imperiul Roman
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce Smiley și Gina Pistol își protejează fiica de rețelele sociale. Ce vrea artistul să evite: „E mai bine”
image
Kate Middleton, schimbare inedită de look! Nuanța de păr aleasă de prințesă se poartă în această toamnă

OK! Magazine

image
„Marea Preoteasă” cu șuvițe rasta de la funeraliile Regelui Harald a făcut furori! Cine este femeia care sfidează imaginea clasică a unui înalt prelat