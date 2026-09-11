La 94 de ani, a învățat să citească și să scrie după o viață fără școală. Povestea fermierului care a așteptat nouă decenii: „Sunt foarte fericit”

Și-a pierdut părinții în copilărie și a început să muncească de la vârsta de 6 ani, fără să aibă șansa de a merge la școală. Aproape nouă decenii mai târziu, la 94 de ani, fermierul și-a împlinit visul de a învăța să citească și să scrie.

Severino, un fermier din Brazilia, a învățat să citească la 94 de ani Foto: FOTO: FB

Severino Nascimento da Silva, un fermier din Brazilia, și-a primit recent diploma de alfabetizare. Pentru bărbat, momentul marchează împlinirea unui vis pe care nu a reușit să îl transforme în realitate în copilărie.

Severino și-a pierdut părinții când era mic, iar la vârsta de 6 ani a fost crescut de nașii săi. A început să muncească de timpuriu, ajutându-și nașa să aibă grijă de animale. În aceste condiții, mersul la școală a rămas un lucru pe care nu și l-a putut permite, relatează upsocl.

A început școala la 93 de ani

Potrivit sursei citate, șansa de a învăța a apărut abia în octombrie 2025. La vârsta de 93 de ani, Severino s-a înscris la cursurile de alfabetizare organizate la școala publică. A mers la cursuri de luni până joi, între orele 18:30 și 20:30. Vârsta nu l-a împiedicat să participe activ la lecții și să se integreze printre colegii săi.

Profesoara sa, Marta Cristina Sousa Dantas, predă de aproximativ 20 de ani și spune că nu a mai avut niciodată un elev atât de în vârstă.

Severino a devenit rapid unul dintre cei mai apreciați cursanți. Nu lipsea de la ore, participa activ la lecții, discuta cu ceilalți elevi și era foarte implicat.

„Domnul Severino este un elev care nu lipsește niciodată de la ore și este foarte activ și implicat. Este superinteligent”, a spus profesoara Marta Cristina Sousa Dantas.

După luni de studiu, eforturile sale au fost încununate cu diploma de alfabetizare, primită în cadrul ceremoniei organizate în Teresina.

Nu vrea să se oprească aici

Pentru Severino, diploma nu înseamnă însă sfârșitul studiilor. Din contră, experiența l-a determinat să își dorească să continue să învețe.

Fermierul intenționează să urmeze cursurile prin programul de Educație pentru tineri și adulți (EJA), destinat persoanelor care nu au avut posibilitatea să urmeze sau să finalizeze studiile la vârsta obișnuită.

„Progresez foarte mult și vreau să continui. Voi depune cel mai mare efort posibil. Cel mai bun lucru din lume este educația; nu există o posesiune mai bună. Sunt o persoană foarte fericit”, a spus Severino.

Pentru el, diploma primită după aproape nouă decenii reprezintă mai mult decât un document. Este dovada că a reușit, în cele din urmă, să recupereze o parte din educația de care nu a avut parte în copilărie.

Site-ul educațional „La Tablă” prezintă povestea lui Severino drept un exemplu al faptului că educația își păstrează valoarea indiferent de vârstă.

„Povestea lui transmite un mesaj simplu, dar puternic: educația poate veni târziu, dar nu este niciodată lipsită de valoare.Într-o societate în care școala este adesea privită prin prisma notelor, examenelor și rezultatelor, povestea unui om care a așteptat 90 de ani pentru șansa de a învăța ne reamintește de ce educația contează în primul rând”, a precizat „La Tablă”.