Cine sunt cei doi antrenori din Arad care au cucerit al treilea titlu consecutiv de campioni naționali la dans sportiv

Andreea Silvana Haizar și Patrik Haizar de la Școala de dans Royal Steps Arad au câștigat pentru al treilea an consecutiv titlul de Campioni Naționali ai României la Seniori 1 Latino.

Vorbim încă de un rezultat istoric care situează Aradul printre puținele orașe din România care se pot mândri cu o pereche triplă campioană națională la dans sportiv.

„Acest rezultat ne aduce responsabilitatea de a reprezenta România pentru al treilea an consecutiv la Campionatul Mondial din Germania și Campionatul European din Portugalia. Ne mândrim să fim printre puținii antrenori din România și singurii din Arad care încă concurează și care sunt un exemplu activ și o sursă de inspirație pentru sportivii royali și pentru toți dansatorii arădeni”, au declarat cei doi antrenori arădeni.

Acesția au ținut să mulțumească celor care îi susțin:

„Mulțumim Sargu Brigitte pentru tot suportul, atât tehnic cât și moral încă de la început din 2006 și tuturor antrenorilor care au fost și fac parte din evoluția noastră. Fără voi nimic nu ar fi fost posibil. Mulțumim tuturor sportivilor și părinților royali pentru suport și galerie, atât celor de la sala de concurs cât și celor de acasă. Mulțumim prietenilor și sponsorilor care sau alăturat drumului nostru spre succes. Împreună drumul e mai ușor”.

Povestea celor doi antrenori

Andreea a început dansul în anul 2002 la vârsta de 15 ani, iar Patrik în anul 2004 la vârsta de 19 ani la cursurile de dans de la Palatul Copiilor sub îndrumarea profesoarei Ioana Lung. Tot în sala de dans, Andreea a început și o frumoasă poveste de dragoste cu Patrik, care continuă și azi.

„La scurt timp, în anul 2006 ne-am legitimat la Clubul de Dans Sportiv BOLERO din Timișoara, care pe vremea aceea era singurul club de dans sportiv afiliat la Federația Română de Dans Sportiv care oferea cursuri de dans și în Arad. În scurt timp antrenoarea noastră doamna Brigitte Sargu (campioană Națională a României) ne-a propus să ne antrenam mai intens în vederea participării la competiții, iar pentru asta a trebuit să facem naveta la Timișoara. În anul 2007 am pășit timid la prima noastră competiție de dans în Sibiu la clasa Hobby unde am ieșit pe penultimul loc, dar câteva luni mai târziu la Oradea am reușit să câștigam primul nostru concurs de dans”, spun cei doi sportivi.

Făceau naveta în Germania

Tot în anul 2007 au dansat la Galați a fost primul lor Campionat Național de Clase, la clasa E, secțiunea Latino unde din sferturi au reușit să se califice în finală și să câștige locul IV cu toate că Patrik a fost nevoit să danseze cu o ruptură musculară la piciorul drept fapt care i-a făcut să se retragă de la secțiunea Standard.

„Primul nostru titlu de vicecampioni naționali l-am câștigat în anul 2010 la Campionatul Național de Clase, la Iași, la Clasa C Latino Adulți. După acest titlu am început pregătirea pentru următorul nivel necesitând să facem naveta regulat la pregătire în Germania. Un an mai târziu în 2011 am concurat la primul nostru Campionat Național de Open, la Târgu Mureș unde am obținut un rezultat senzațional reușind la categoria Adulți Latino, cea mai puternică categorie de vârstă, din aproximativ 40 de perechi participante să ne calificăm în semifinale pe locul IX”, mai adaugă Andreea.

Și-au deschis propria școală de dans

În anul 2012 au absolvit amândoi școala de antrenori și au deschis acasă în Arad, Școala de Dans Royal Steps, dorind să transmită mai departe din experiența și cunoștințele lor. În timp au format perechi frumoase și au reușit să aducă județului nostru titluri de campioni și vicecampioni de Clasă cât și sute de medalii de aur, argint și bronz atât la copii, cât și la adulți.

Antrenoarea le-a fost nașă

„În anul 2013 am decis să ne încheiem cariera de sportivi și să ne concentram pe familie și pe școala de dans. Ne-am căsătorit în anul 2015, antrenoarea noastră Brigitte Sargu acceptând cu bucurie să ne fie nașă, iar în anul 2016 s-a născut fetița noastră Siana. Ringul de dans ne chema la el la fiecare competiție la care îl priveam de pe margine ca antrenor, iar în toamna anului 2021, după opt ani de pauză am început timid să facem pași către el”, mai adaugă Andreea.