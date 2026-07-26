 Coreea de Nord își modernizează serviciile secrete. Rusia ar putea avea un rol-cheie în noua strategie a lui Kim Jong Un | adevarul.ro
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Coreea de Nord își modernizează serviciile secrete. Rusia ar putea avea un rol-cheie în noua strategie a lui Kim Jong Un

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Liderul nord-coreean Kim Jong-un dorește să modernizeze serviciile de informații ale țării. Potrivit unor relatări ale presei nord-coreene, la începutul lunii, în cadrul unei ședințe, acesta a lansat un apel pentru „consolidarea radicală” a capacităților de informații militare ale Coreei de Nord, cu scopul de a monitoriza mai eficient amenințările venite din partea unor potențiali adversari și de a colecta informații esențiale.

Dictatorul nord-coreean Kim Jong-un/FOTO:EPA/EFE
Dictatorul nord-coreean Kim Jong-un/FOTO:EPA/EFE

Potrivit publicației The Wall Street Journal, Coreea de Nord a derulat, în ultimii ani, mai multe operațiuni importante de spionaj. De exemplu, atacul cibernetic asupra companiei Sony Pictures din 2014 s-a transformat într-o criză de securitate națională pentru Statele Unite, iar în 2016 hackeri din Phenian au sustras planuri militare comune ale SUA și Coreei de Sud. Un an mai târziu, spioni nord-coreeni au fost acuzați de organizarea asasinării fratelui vitreg al lui Kim, în Malaysia.

Coreea de Nord, insuficient dotată pentru colectarea de informații

Cu toate acestea, Coreea de Nord rămâne insuficient dotată pentru colectarea de informații, ducând lipsă de o rețea internațională extinsă de agenți și de instrumente esențiale, precum o rețea globală de sateliți.

Totuși, anul trecut, Coreea de Nord și-a reorganizat structura de informații, redenumind-o Direcția Generală de Informații și Colectare a Datelor. „Acest lucru arată că regimul lui Kim urmărește extinderea operațiunilor sale secrete în străinătate. Spionajul tradițional, operațiunile de hacking și sateliții de spionaj intră toate în sfera de competență a acestui organism”, notează publicația.

Coreea de Nord dispune doar de 43 de reprezentanțe diplomatice în străinătate, comparativ, de exemplu, cu 271 câte are Statele Unite. Drept urmare, Phenianul se confruntă cu o lipsă de personal diplomatic capabil să colecteze informații în afara țării.

Potrivit unor foști oficiali ai regimului lui Kim, din cauza sancțiunilor internaționale care au izolat țara de sistemul bancar global, spionii nord-coreeni sunt nevoiți să își procure singuri fonduri, inclusiv prin furtul de criptomonede.

Kim vrea propria rețea de sateliți de spionaj

De asemenea, Coreea de Nord nu dispune de rețele satelitare puternice, precum cele folosite de state precum SUA sau Rusia pentru operațiuni de informații la un nivel avansat. Ca urmare, prioritatea principală a lui Kim este crearea unei rețele proprii de sateliți de spionaj.

„Phenianul a lansat pe orbită un singur satelit de spionaj, ceea ce îl plasează departe de constelația satelitară necesară pentru realizarea unor operațiuni complete de informații. Datele satelitare publice, disponibile prin Google Earth, sunt mai detaliate decât imaginile pe care le poate obține Phenianul”, se arată în material.

În același timp, Rusia își împărtășește experiența în domeniul satelitar cu Coreea de Nord, drept „plată” pentru decizia Phenianului de a trimite trupe în războiul din Ucraina.

Potrivit lui Joseph Bermudez Jr., analist specializat în problemele Coreei de Nord la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale, Phenianul ar putea, de asemenea, să facă presiuni pentru crearea unei rețele comune de schimb de informații cu Rusia și China. Potrivit unor experți în securitate cibernetică, specialiștii ruși și nord-coreeni în domeniul cibernetic colaborează deja la dezvoltarea unor programe malițioase.

În prezent, regimul lui Kim își extinde relațiile cu alte state aflate în opoziție cu Statele Unite. Printre altele, Belarus a anunțat recent planuri de a-și deschide prima ambasadă la Phenian până la sfârșitul verii.

Prezența diplomatică extinsă va permite agenției de informații a Coreei de Nord să intercepteze mai multe comunicații externe. Coreea de Nord nu este constrânsă de norme etice internaționale, așa că activitatea sa se va extinde prin hacking și furt. Cel mai mare avantaj al lor este faptul că lumea occidentală îi subestimează”, subliniază generalul sud-coreean în rezervă Chun In-bum.

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