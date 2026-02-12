Kim Jong-un, la un pas să-și desemneze fiica drept succesoare. Indicii că tânăra are deja un rol în decizii

Liderul nord-coreean Kim Jong Un pare să facă pași pentru a consolida poziția fiicei sale drept succesoare, existând chiar și indicii că aceasta începe să aibă un cuvânt de spus în chestiuni de politică, au declarat joi parlamentari sud-coreeni, citând un briefing al serviciilor de informații.

Agenția Națională de Informații (NIS) din Coreea de Sud va urmări îndeaproape dacă fiica liderului nord-coreean, despre care se crede că se numește Kim Ju Ae, va participa la viitoarea reuniune a Partidului Muncitorilor, aflat la guvernare, și modul în care va fi prezentată public, inclusiv dacă va primi un titlu oficial, au precizat parlamentarii, potrivit Reuters.

„În trecut, NIS o descria pe Kim Ju Ae ca fiind «în pregătire pentru a deveni succesoare», însă astăzi formularea folosită a fost că «se află în etapa desemnării interne ca succesoare»”, a declarat deputatul Lee Seong-kweun, după o ședință cu ușile închise cu reprezentanții agenției.

Ju Ae, despre care se crede că este adolescentă, a apărut tot mai frecvent în presa de stat nord-coreeană, însoțindu-și tatăl la diverse vizite de lucru, inclusiv la inspecții ale unor proiecte militare. Analiștii speculează că aceasta este pregătită pentru a deveni liderul celei de-a patra generații a regimului.

Potrivit NIS, rolul pe care îl are la evenimentele publice sugerează că a început să contribuie la decizii de politică și că este tratată, de facto, ca al doilea cel mai important lider al țării, au afirmat Lee și un alt deputat, Park Sun-won.

Coreea de Nord a anunțat că Partidul Muncitorilor va convoca, la sfârșitul lunii februarie, ședința de deschidere a celui de-al nouălea Congres. Analiștii cred că în cadrul acestui eveniment vor fi prezentate obiectivele majore pentru următorii ani în domeniile economic, al politicii externe și al apărării.

Kim Jong Un coordonează, totodată, dezvoltarea unui submarin de mari dimensiuni, capabil, cel mai probabil, să transporte până la 10 rachete balistice lansate de pe submarine (SLBM). Având în vedere deplasamentul navei, estimat la 8.700 de tone, aceasta ar putea fi proiectată să funcționeze pe bază de reactor nuclear, au spus Park și Lee.

Rămâne însă neclar dacă submarinul va fi propulsat nuclear sau dacă va deveni pe deplin operațional conform planului, au adăugat parlamentarii, citând analiza serviciilor de informații.