 Kim Jong Un își relansează distrugătorul după eșecul din 2025. Nava s-a răsturnat în port, iar liderul nord-coreean a vorbit despre un „act criminal” | adevarul.ro
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Video Kim Jong Un își relansează distrugătorul după eșecul din 2025. Nava s-a răsturnat în port, iar liderul nord-coreean a vorbit despre un „act criminal”

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Coreea de Nord a reușit să lanseze la apă, la a doua încercare, distrugătorul Kang Kon, o navă de război modernă, dotată cu rachete ghidate și despre care Phenianul susține că poate transporta arme nucleare. Prima tentativă, în mai 2025, s-a încheiat cu un accident care l-a înfuriat pe Kim Jong Un și pe care liderul nord-coreean l-a descris drept un „act criminal”.

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Foto: Captura Video / X

Kim a participat duminică la ceremonia prin care Kang Kon a intrat oficial în serviciul marinei nord-coreene. El a prezentat momentul drept o demonstrație a „respectului de sine, voinței și spiritului puternic” al țării, notează CNN

Potrivit agenției de presă de stat KCNA, liderul nord-coreean consideră că noua navă va avea un rol important în strategia de descurajare a adversarilor. Kang Kon este al doilea distrugător din clasa Choe Hyon și are un deplasament de aproximativ 5.000 de tone.

Lansarea de duminică a venit după un episod cu totul diferit petrecut în mai 2025. În timpul primei tentative de lansare la apă, o defecțiune a mecanismului a făcut ca pupa navei să alunece prea devreme în apă.

Corpul navei a fost avariat, în timp ce prova a rămas blocată pe rampa de lansare. Incidentul a provocat furia lui Kim Jong Un, care a calificat ceea ce s-a întâmplat drept un „act criminal”.

La o zi după accident, presa de stat nord-coreeană a transmis că pagubele nu erau atât de grave pe cât se estimase inițial.

De această dată, Kang Kon a fost introdus în serviciul marinei fără un incident similar, iar Kim a prezentat evenimentul drept o etapă importantă pentru capacitățile militare ale țării.

Kang Kon este al doilea distrugător din clasa Choe Hyon, nave care, cu un deplasament de aproximativ 5.000 de tone, sunt cele mai mari construite vreodată de Coreea de Nord.

Prima navă a clasei a intrat în serviciu în luna iunie. Atunci, Kim Jong Un a afirmat că aceasta deschide un nou capitol în istoria militară a țării și că marina nord-coreeană „a pus capăt unei stagnări de peste 70 de ani”.

La ceremonia de duminică, liderul de la Phenian a reluat ideea, spunând că intrarea în serviciu a navei Kang Kon „reprezintă un eveniment istoric” pentru dezvoltarea marinei.

Flota nord-coreeană rămâne însă mult în urma forțelor navale ale Coreei de Sud și Statelor Unite, care dispun de nave și submarine moderne, precum și de sisteme electronice și de rachete avansate.

Kim urmărește transformarea marinei într-o „forță înarmată nuclear”, menită să crească puterea de descurajare a Coreei de Nord.

Phenianul pregătește noi nave și baze navale

Kim Jong Un a anunțat că pe coasta de est a țării sunt construite noi baze navale, destinate unei flote aflate în expansiune.

Liderul nord-coreean le-a cerut șantierelor navale să ajungă la construirea a două nave de suprafață noi în fiecare an. Printre proiectele vizate se află și crucișătoare cu un deplasament de două ori mai mare decât distrugătoarele din clasa Choe Hyon.

Coreea de Nord susține, de asemenea, că lucrează la un submarin nuclear de atac de mari dimensiuni, comparabil ca mărime cu submarinele de atac ale Marinei SUA. În decembrie, presa de stat a publicat imagini cu Kim Jong Un în timp ce inspecta submarinul într-o hală de construcție.

Liderul nord-coreean a sugerat că aceste proiecte fac parte dintr-un plan mai amplu de dezvoltare a forțelor navale.

„Voi demonstra din nou acest lucru lumii peste opt luni”, a declarat Kim, potrivit KCNA.

La eveniment a fost prezentă și fiica lui Kim Jong Un, Ju Ae. Experții consideră că liderul nord-coreean ar putea să o pregătească pentru a-i deveni succesoare.

Presa de stat a difuzat imagini în care Ju Ae apare alături de tatăl său și de echipajul distrugătorului. Ea a vizitat nava înainte de fotografia oficială de grup.

 

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