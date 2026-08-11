Zelenski: Rusia se pregătește să desfășoare un nou contingent de trupe nord-coreene și a primit rachete balistice de la Phenian

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski susține că Rusia se pregătește să desfășoare pe teritoriul său un nou contingent de militari nord-coreeni și că a primit rachete balistice suplimentare de la Phenian. Liderul de la Kiev avertizează că aprofundarea cooperării militare dintre Moscova și Phenian reprezintă o amenințare nu doar pentru Ucraina, ci și pentru alte țări din regiune.

„Pentru prima dată în istoria sa, Rusia nu poate purta un război fără întăriri din partea Coreei de Nord”, a afirmat Zelenski într-un mesaj publicat pe X.

Potrivit acestuia, Rusia va primi un contingent suplimentar de militari nord-coreeni și a primit deja rachete balistice suplimentare din Coreea de Nord.

Zelenski a făcut apel la Japonia și Coreea de Sud să sprijine consolidarea apărării aeriene și a avertizat că experiența acumulată de militarii și industria de apărare nord-coreeană în războiul din Ucraina ar putea amplifica ulterior amenințările la adresa statelor din Asia.

„Rachetele balistice și alte arme ale Coreei de Nord sunt perfecționate prin colaborarea cu Rusia”, a transmis președintele ucrainean. El a susținut că utilizarea armelor și trupelor nord-coreene în războiul din Ucraina îi permite Phenianului să își identifice și să își remedieze vulnerabilitățile militare.

Coreea de Nord, unul dintre cei mai apropiați aliați militari ai Rusiei

Relațiile militare dintre Moscova și Phenian s-au consolidat puternic după semnarea, în iunie 2024, a unui pact de apărare reciprocă între Vladimir Putin și Kim Jong Un. Ulterior, Rusia a folosit trupe nord-coreene într-o contraofensivă care a contribuit la împingerea forțelor ucrainene din anumite zone ale regiunii Kursk, conform Euronews.

Serviciul Național de Informații din Coreea de Sud (NIS) estima anul trecut că aproximativ 600 de soldați nord-coreeni au fost uciși în luptele împotriva forțelor ucrainene. Potrivit evaluării, Phenianul ar fi înregistrat aproximativ 4.700 de victime, incluzând militari morți și răniți.

NIS a mai transmis că aproximativ 2.000 de soldați nord-coreeni răniți au fost repatriați în perioada ianuarie-martie, în timp ce militarii decedați au fost incinerați în Rusia înainte ca rămășițele lor să fie trimise în Coreea de Nord.

Phenianul a confirmat ulterior, pentru prima dată, că a trimis trupe în Rusia pentru a sprijini operațiunile militare de recucerire a unor teritorii din regiunea Kursk ocupate de forțele ucrainene.

Cooperarea cu Rusia sprijină economia Coreei de Nord

În paralel cu aprofundarea cooperării militare, Coreea de Nord a înregistrat semne de redresare economică, pe fondul consolidării relațiilor comerciale și diplomatice cu Rusia și China. Ministerul sud-coreean al Unificării aprecia, într-un raport publicat în aprilie, că economia nord-coreeană a depășit o perioadă de contracție și a intrat într-o etapă de redresare treptată.

Analiștii susțin că Phenianul primește din partea Moscovei sprijin economic și tehnologie militară în schimbul furnizării de trupe și muniție pentru războiul împotriva Ucrainei. Rusia a devenit astfel un partener tot mai important pentru Coreea de Nord, care s-a apropiat de Moscova în special după declanșarea invaziei ruse la scară largă în Ucraina, în februarie 2022.