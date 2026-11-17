Liderul nord-coreean Kim Jong-un a apărut în mai multe fotografii oficiale în timp ce inspecta o stațiune de schi din orașul Samjiyon, aflat în apropierea graniței cu China. Imaginile publicate de presa de stat îl surprind relaxat, așezat într-un fotoliu din piele, amplasat direct în zăpadă, cu o țigară în mână și ochelari de soare. Alături de el s-au aflat soția sa, Ri Sol-ju, și fiica lor, despre care serviciile secrete sud-coreene cred că ar putea deveni succesoarea tatălui său.

Foto: KCNA/X

Fotografiile au fost publicate de Agenția Centrală de Știri din Coreea (KCNA). Într-una dintre ele, Kim Jong-un apare într-un fotoliu impunător, cu elemente decorative din lemn sculptat, în timp ce fumează și privește în jur. În spatele său se află soția sa, Ri Sol-ju.

O altă imagine o surprinde pe fiica liderului nord-coreean, Zhu E, în vârstă de 13 ani, pe o pârtie de schi. Aceasta poartă un costum alb, însă nu are cască de protecție. Potrivit informațiilor prezentate de serviciile de informații sud-coreene, adolescenta ar fi favorita tatălui său pentru preluarea conducerii țării.

Stațiunea de schi, construită într-o zonă considerată sacră

Vizita a avut loc în Samjiyon, un oraș situat în apropierea graniței cu China și a Muntelui Paektu, considerat un loc sacru în Coreea de Nord. Propaganda oficială nord-coreeană leagă acest munte de istoria familiei conducătoare, prezentându-l drept locul nașterii lui Kim Jong-il, tatăl actualului lider, potrivit focus.

Kim Jong-un a inspectat centrele de schi și hotelurile construite în zonă, exprimându-și satisfacția față de rezultatul lucrărilor.

Potrivit KCNA, liderul nord-coreean a apreciat că toate clădirile au fost realizate „impecabil și cu mare măiestrie”. Acesta a lăudat și peisajul, despre care a spus că seamănă cu „un oraș în mijlocul pădurii”.

Fiica sa de 13 ani, Zhu E, a atras toate privirile, fiind surprinsă într-o ipostază mai puțin obișnuită pentru aparițiile oficiale ale familiei conducătoare de la Phenian.

Adolescenta apare schiind pe pârtie, îmbrăcată într-un costum alb, dar fără cască de protecție. Prezența sa în imaginile oficiale este cu atât mai relevantă cu cât serviciile de informații sud-coreene o consideră posibilă succesoare a tatălui său la conducerea Coreei de Nord.

Zhu E este fiica preferată a dictatorului Foto: KCNA/X

Donald Trump a sugerat o posibilă întâlnire cu liderul nord-coreean

Publicarea fotografiilor a avut loc în contextul în care președintele american Donald Trump a sugerat că s-ar putea întâlni cu Kim Jong-un în timpul vizitei sale în China din această săptămână.

Liderul nord-coreean nu a transmis, însă, niciun mesaj public privind o eventuală întrevedere. Mai mult, un cercetător de la Institutul Coreean pentru Unificare Națională, Hong Min, a declarat pentru AFP că mesajul agenției nord-coreene nu conține semnale adresate Washingtonului și nici indicii privind pregătirea unei întâlniri.

Kim Jong-un a lipsit pentru scurt timp din spațiul public după o vizită în China, în vara acestui an, ceea ce a alimentat speculațiile privind starea sa de sănătate.

Serviciile de informații sud-coreene au susținut anterior că liderul nord-coreean cântărește peste 140 de kilograme și suferă de obezitate severă, afecțiune de care ar fi suferit și tatăl, respectiv bunicul său.

În paralel, Phenianul și-a consolidat relațiile cu Moscova, Kim Jong-un angajându-se să aprofundeze cooperarea cu Federația Rusă. Kim Jong-un s-a îmbogățit cu 22 de miliarde de dolari în urma războiului din Ucraina.