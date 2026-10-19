Kim Jong-un ar fi în comă și ar fi fost dus de urgență în China. Ce se știe despre zvonurile apărute online

Starea de sănătate a liderului nord-coreean Kim Jong-un a devenit subiect de speculații pe rețelele sociale, după apariția unor informații potrivit cărora acesta ar fi suferit o hemoragie cerebrală și s-ar afla în comă. O publicație britanică relatează că liderul de la Phenian ar fi fost transportat de urgență în China, unde ar fi primit îngrijiri medicale la un spital din Beijing. Informațiile nu au fost confirmate oficial.

Starea de sănătate a liderului nord-coreean Kim Jong-un a devenit subiect de speculații. Foto: AFP

Potrivit relatărilor apărute în presa britanică, Kim Jong-un ar fi fost internat la Spitalul Peking Union Medical College din capitala chineză. Se vorbește și despre presupuse probleme legate de capacitatea sistemului medical nord-coreean de a-i asigura tratamentul necesar.

Nu există însă dovezi publice care să confirme transferul, diagnosticul sau presupusa comă. Nici autoritățile de la Phenian, nici cele de la Beijing nu au oferit informații oficiale în acest sens.

Absența din spațiul public alimentează speculațiile

Conform publicației The Sun, ultima apariție publică a liderului nord-coreean ar fi avut loc pe 11 octombrie, când acesta ar fi vizitat un muzeu dedicat apărării, într-o locație din Phenian care nu a fost precizată. Absența sa din spațiul public a alimentat zvonurile privind o posibilă problemă gravă de sănătate.

Nu este pentru prima dată când apar astfel de informații. În 2020, după o perioadă în care Kim Jong-un nu a participat la evenimente publice, au circulat zvonuri potrivit cărora acesta ar fi murit sau s-ar afla în comă. Ulterior, liderul nord-coreean a reapărut în public, iar speculațiile nu s-au confirmat.

Cine ar putea prelua conducerea Coreei de Nord

Noile zvonuri readuc în discuție problema succesiunii la conducerea unuia dintre cele mai izolate state din lume. Kim Yo-jong, sora liderului nord-coreean, ocupă o poziție importantă în structurile de putere de la Phenian și este considerată de unii analiști o posibilă variantă pentru preluarea temporară a conducerii, în cazul în care fratele său nu și-ar mai putea exercita atribuțiile.

O altă persoană despre care s-a speculat că ar putea avea un rol în viitoarea succesiune este Kim Ju-ae, fiica liderului nord-coreean. Aceasta a început să apară frecvent alături de tatăl său la evenimente militare și ceremonii oficiale, după debutul său public din noiembrie 2022. Serviciile de informații sud-coreene au sugerat anterior că tânăra ar putea fi pregătită pentru a deveni succesoarea sa.

Ce se știe despre starea de sănătate a liderului nord-coreean

Sănătatea lui Kim Jong-un a fost în atenția presei internaționale și în trecut. Potrivit unor evaluări ale serviciilor de informații sud-coreene citate de The Sun, liderul ar avea peste 140 de kilograme și o înălțime de aproximativ 1,70 metri. De asemenea, au existat relatări despre posibile riscuri cardiovasculare asociate greutății și fumatului.