 Liderul nord-coreean, „în comă” din nou? De ce reapar periodic zvonurile despre moartea lui Kim Jong Un | adevarul.ro
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Liderul nord-coreean, „în comă” din nou? De ce reapar periodic zvonurile despre moartea lui Kim Jong Un

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Pe fondul informațiilor potrivit cărora liderul nord-coreean Kim Jong Un ar fi suferit o hemoragie cerebrală și s-ar afla în comă, au apărut zvonuri privind moartea sa. Cu toate acestea, presa de stat nord-coreeană a publicat fotografii în care acesta apare într-o stare de sănătate aparent foarte bună.

Kim Jong Un
Kim Jong Un Foto: YonhapNews

Potrivit BBC, imaginile cu dictatorul de la Phenian au apărut la câteva ore după ce Wanjun Xie, un disident chinez care locuiește în SUA, a susținut, fără a prezenta dovezi, că Kim fusese internat în comă într-un spital din Beijing și că murise.

Agenția britanică subliniază că pentru cei care urmăresc ce se întâmplă în Coreea de Nord, „astfel de zvonuri au devenit aproape o rutină.”

În trecut, disidentul chinez a mai răspândit afirmații neverificate, inclusiv speculații privind moartea liderului chinez Xi Jinping. Xie a susținut că Kim a suferit o hemoragie cerebrală gravă și a fost transferat la Beijing deoarece Coreea de Nord nu dispunea de facilitățile medicale necesare pentru a-l trata.

Cu toate acestea, fotografiile publicate de presa de stat nord-coreeană îl arată pe Kim examinând exponatele, însoțit de fiica lui, Kim Ju Ae, și de grupul său obișnuit de oficiali.

BBC adaugă că o deteriorare bruscă a stării de sănătate a lui Kim ar produce, probabil, semnale observabile și dincolo de granițele Coreei de Nord. De exemplu, China ar putea înăspri securitatea la frontieră pentru a se pregăti în eventualitatea unei instabilități sau a unui val de refugiați.

De asemenea, activitatea din jurul misiunilor diplomatice nord-coreene s-ar putea intensifica.

Nu există indicii care să susțină zvonurile privind moartea lui Kim Jong Un, iar serviciile de informații sud-coreene au declarat că nu au informații în acest sens. Relatările amintesc de un episod similar din 2020, când un dezertor nord-coreean a susținut că liderul murise după o operație cardiovasculară, însă Kim a reapărut ulterior în public.

De ce reapar, așadar, aceste zvonuri

Primul motiv este problema succesiunii, scrie BBC, având în vedere că țara este condusă de familia Kim de trei generații. Cu toate acestea, este incert ce se va întâmpla după Kim Jong Un.

BBC explică că, spre deosebire de tatăl și bunicul său, care au avut tranziții de putere pregătite din timp, Kim Jong Un a ajuns rapid la conducere și a petrecut ani consolidându-și autoritatea. În prezent, serviciile de informații sud-coreene consideră că acesta și-ar putea pregăti fiica, despre care se crede că are 13 ani, drept succesoare.

Totuși, ea nu a fost desemnată oficial, iar faptul că țara nu a mai fost condusă de o femeie și vârsta sa fragedă ridică semne de întrebare privind o eventuală tranziție.

Al doilea motiv, potrivit sursei citate, este că zvonurile nu sunt complet neverosimile. Kim este supraponderal și fumează mult. Serviciul Național de Informații din Coreea de Sud a avertizat în repetate rânduri că stilul său de viață îl expune unui risc mai mare de boli cardiovasculare.

Problemele cardiace și accidentele vasculare cerebrale au afectat, de asemenea, mai mulți membri ai familiei Kim.

Publicația subliniază că o eventuală dispariție a lui Kim Jong Un de la conducerea Coreei de Nord ar putea provoca instabilitate politică, ridicând semne de întrebare privind controlul arsenalului nuclear și riscul unei crize a refugiaților la granița cu China. În același timp, secretomania regimului face dificilă verificarea informațiilor despre lider, inclusiv pentru serviciile de informații, creând un mediu propice zvonurilor și dezinformării.

Regimul nord-coreean este suspectat, de asemenea, că răspândește intenționat informații înșelătoare pentru a ascunde situația reală din țară.

Prin urmare, este greu de crezut că Wanjun Xie ar fi aflat întâmplător o informație atât de importantă, care le-a scăpat tocmai celor a căror meserie este să urmărească îndeaproape evoluțiile din Coreea de Nord.

Este posibil ca acesta să fi urmărit pur și simplu să atragă atenția. Sau poate a vrut să pună Beijingul într-o situație jenantă, evidențiind legăturile sale cu Phenianul, deși acestea sunt bine cunoscute la nivel internațional.

Indiferent de motivul său, Xie este departe de a fi prima persoană care exploatează incertitudinea din jurul conducerii Coreei de Nord.

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