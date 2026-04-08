Miercuri, 8 Aprilie 2026
Adevărul
Iranul pregătește taxe în criptomonede pentru petrolierele care traversează Strâmtoarea Ormuz

Iranul intenționează să introducă taxe de trecere pentru navele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz, iar plățile ar urma să fie efectuate exclusiv în criptomonede, relatează Financial Times. Măsura ar avea rolul de a consolida controlul Teheranului asupra uneia dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul global de petrol, în perioada celor două săptămâni de armistițiu aflate în vigoare.

Strâmtoarea Ormuz - Imagine generată de AI / Shutterstock
Hamid Hosseini, purtător de cuvânt al Uniunii Iraniene a Exportatorilor de Petrol - organizație apropiată autorităților de la Teheran - a confirmat intenția de a percepe taxe tuturor petrolierelelor care traversează Strâmtoarea Ormuz, potrivit publicației britanice

„Iranul trebuie să monitorizeze ce intră și ce iese din strâmtoare pentru a se asigura că aceste două săptămâni nu sunt folosite pentru transferul de arme”, a declarat Hosseini.

Hosseini a explicat că Iranul dorește să monitorizeze atent traficul maritim pentru a se asigura că perioada de încetare a focului nu este folosită pentru transferuri de armament.

Totul poate trece, dar procedura va dura ceva timp pentru fiecare navă, iar Iranul nu se grăbește, a mai spus Hosseini.

Amintim că Iranul a blocat din nou Strâmtoarea Ormuz și a cerut Israelului să oprească atacurile asupra Libanului. Armistițiul negociat de Donald Trump este pe cale să fie anulat după doar câteva ore, ceea ce a declanșat reacții dure la Washington.

Top articole

Partenerii noștri

image
Prima reacție a Rusiei după armistițiul SUA-Iran. Ce spune Medvedev
digi24.ro
image
Sydney Sweeney, apariție plină de eleganță la premiera celui mai nou proiect al său. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Asalt asupra publicației independente Gândul, cel mai puternic ziar de opoziție din România. De mai bine de două luni, Facebook a închis pagina ziarului cu 1 milion de urmăritori și refuză să o redeschidă. Milioane de vizualizări au dispărut peste noapte
gandul.ro
image
The Economist: Războiul din Golf ar putea aduce o criză alimentară la nivel mondial
mediafax.ro
image
Fernandinho, legenda lui Șahtior și Manchester City, cuvinte emoționante pentru Fanatik: „Mircea Lucescu înseamnă totul pentru mine!”
fanatik.ro
image
Răsturnare de situație. Curtea de Apel București a suspendat decizia CNA de a retrage licența Realitatea Plus
libertatea.ro
image
Ungaria a semnat un acord crucial cu Rusia chiar înainte de alegeri. Ce cuprind cele 12 puncte
digi24.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
Radu Naum: ”Mircea Lucescu n-a murit dintr-odată. A fost o operațiune de acoperire colosală”. Cu ce boală fusese diagnosticat
digisport.ro
image
Scenariu exploziv: Iranul și China folosesc Strâmtoarea Ormuz pentru a da o lovitură devastatoare Statelor Unite
stiripesurse.ro
image
Curtea de Apel a suspendat decizia CNA de retragere a licenței pentru Realitatea TV
antena3.ro
image
Cartelul celor 10 bănci: românii au plătit ilegal rate mai mari în pandemie. Cum îşi pot recupera banii
observatornews.ro
image
ULTIMA dorință a lui Mircea Lucescu. Ce le-a spus medicilor, cu puțin timp înainte să moară
cancan.ro
image
Pensie crescută cu 1.100 lei în instanță. Casa de pensii a calculat greșit punctajele. Ce a lucrat pensionarul
newsweek.ro
image
Rusia revine în forță după 4 ani și face anunțul: „Și România e excelentă!”
prosport.ro
image
Cum arată locuinţele în care chiria costă 5 lei pe an. Cartierul din oraşul european atrage turişti din întreaga lume
playtech.ro
image
Cine e vedeta din România apărută în tribune la Real – Bayern. Cum a reacționat când a văzut arena: ”Wow! Un copil fericit!”
fanatik.ro
image
Cine e PSD-istul pus în fruntea instituției care gestionează rezervele de petrol din România. Numirea a fost făcută de Nicolae Ciucă
ziare.com
image
S-au decis, după ce Răzvan Lucescu le-a cerut să nu vină la înmormânarea lui Mircea Lucescu
digisport.ro
image
Benjamin Netanyahu, pus la zid după armistițiul cu Iranul: 'Nu a existat niciodată un dezastru politic mai mare în întreaga noastră istorie'
stiripesurse.ro
image
FOTO Omagiu pentru Zelea Codreanu la drumul mare. Statul tot nu face nimic
cotidianul.ro
image
Averea uriașă lăsată în urmă de Mircea Lucescu. A muncit din greu o viață întreagă. Chiar dacă a clădit un imperiu, el a fost un om modest și nu s-a lăudat niciodată cu ce are în conturi
romaniatv.net
image
Povestea mai puțin cunoscută a lui Mircea Lucescu. Cum a ajuns să fie numit ”Il Luce” în Italia
mediaflux.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
image
Viorica de la Clejani își strigă durerea în lacrimi! Ce decizie a luat artista după ce l-a vizitat pe Fulgy la spital: „M-am lepădat de Dumnezeu”
click.ro
image
Horoscop joi, 9 aprilie. Balanțele încep o relație nouă, iar Săgetătorii își asumă riscuri la locul de muncă
click.ro
image
Amalia Enache a publicat o fotografie emoționantă din tinerețea lui Mircea Lucescu. Ce simbolizează imaginea: „A fost model de decență și eleganță””
click.ro
Belinda Lee a jucat o pe MESSALINA în filmul MESSALINA VENERE IMPERATRICE profimedia 0954597802 jpg
Cea mai desfrânată soție de împărat s-a culcat cu 25 de bărbați într-o noapte! A intrat în istorie ca simbol al excesului și al vieții libertine în Roma
okmagazine.ro
Sarah Fergiuson, alaturi de fiicele ei, Printesa Eugenie si Printesa Beatrice Instagram jpg
”Degeaba fac pe inocentele, prințesele Beatrice și Eugenie au fost implicate în scandalul Epstein”. Cine le desființează pe nepoatele Regelui
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Ancient tourist graffiti webp
Un indian a scris „am fost aici” în Valea Regilor acum 2000 de ani. Informatia schimbă istoria turismului
historia.ro
Cele mai citite

Click!

image
Ce avere avea Mircea Lucescu. Suma uriașă pe care strâns-o din afaceri și fotbal
image
Viorica de la Clejani își strigă durerea în lacrimi! Ce decizie a luat artista după ce l-a vizitat pe Fulgy la spital: „M-am lepădat de Dumnezeu”

OK! Magazine

image
”Degeaba fac pe inocentele, prințesele Beatrice și Eugenie au fost implicate în scandalul Epstein”. Cine le desființează pe nepoatele Regelui

Click! Pentru femei

image
Tori Spelling, din „Beverly Hills 90210”, implicată într-un accident terifiant. Șapte copii au ajuns la spital!

Click! Sănătate

image
Când și unde o să fie înmormântat „Il Luce”. Mesajul de pe cavoul lui Mircea Lucescu care îți va da fiori