Iranul pregătește taxe în criptomonede pentru petrolierele care traversează Strâmtoarea Ormuz

Iranul intenționează să introducă taxe de trecere pentru navele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz, iar plățile ar urma să fie efectuate exclusiv în criptomonede, relatează Financial Times. Măsura ar avea rolul de a consolida controlul Teheranului asupra uneia dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul global de petrol, în perioada celor două săptămâni de armistițiu aflate în vigoare.

Hamid Hosseini, purtător de cuvânt al Uniunii Iraniene a Exportatorilor de Petrol - organizație apropiată autorităților de la Teheran - a confirmat intenția de a percepe taxe tuturor petrolierelelor care traversează Strâmtoarea Ormuz, potrivit publicației britanice

„„Iranul trebuie să monitorizeze ce intră și ce iese din strâmtoare pentru a se asigura că aceste două săptămâni nu sunt folosite pentru transferul de arme”, a declarat Hosseini.

„Totul poate trece, dar procedura va dura ceva timp pentru fiecare navă, iar Iranul nu se grăbește”, a mai spus Hosseini.

Amintim că Iranul a blocat din nou Strâmtoarea Ormuz și a cerut Israelului să oprească atacurile asupra Libanului. Armistițiul negociat de Donald Trump este pe cale să fie anulat după doar câteva ore, ceea ce a declanșat reacții dure la Washington.