Primele două nave ar fi tranzitat Strâmtoarea Ormuz în ceea ce pare a fi un test fragil al armistițiului dintre Statele Unite și Iran. Însă asta nu conferă prea multă siguranță pe piața petrolului, spun analiștii consultați de „Adevărul”.

Analistul Adrian Negrescu a explicat pentru „Adevărul” că acest armistițiu ar putea aduce de fapt liniștea de dinaintea furtunii și că într-un final prețurile ar putea fi mult mai mari decât acum din cauza taxelor pa care vrea să le pună Iranul.

„Acest armistițiu aduce o gură de oxigen pentru întreaga lume și speranța că se va debloca Ormuz, ceea ce ar putea detensiona piața. Dar tare mă tem că e liniștea de dinaintea furtunii, că dacă SUA și Iran nu ajung la un acord ne așteaptă o accentuare a crizei petrolului. Să lași responsabilitatea tranzitului prin strâmtoarea Ormuz în seama Iranului este foarte grav, pentru că poate taxa navele, ceea ce ar duce la mari creșteri ale prețurilor petrolului.

Se vorbește de o taxă de 2 milioane de dolari pe fiecare navă, ceea ce înseamnă sume exorbitante pentru petrol. SUA ar trebui să discute o liberalizare a traficului, ceea ce ar face ca tranzitul prin Strâmtoare să se deruleze normal. Acest armistițiu ar putea ascunde un posibil șantaj asupra transporturilor de petrol către economia mondială. Vor decide cum împart tranzitul”, a declarat Adrian Negrescu pentru „Adevărul”.

Gresoi: Nu vom vedea ieftiniri reale la pompă

Nici expertul în energie Silviu Gresoi nu a fost prea optimist în privința efectelor acestui armistițiu SUA-Iran asupra pieței petrolului.

„Petrolul a scăzut rapid cu aproape 15–20% după anunțul armistițiului și perspectiva redeschiderii Strâmtoarea Ormuz, dar vorbim de o corecție, nu de o schimbare de trend. Chiar și în acest scenariu, noile taxe de tranzit și riscul geopolitic mențin costurile ridicate. Practic, piața nu intră în normalitate, ci într-o zonă de volatilitate controlată.

Pentru consumatori, asta înseamnă un lucru simplu: nu vom vedea ieftiniri reale la pompă, ci cel mult o stabilizare temporară la niveluri încă ridicate”, a explicat expertul în energie Silviu Gresoi pentru „Adevărul”.

Codîrlaşu: Preţul petrolului va fi volatil mult timp

La rândul său, analistul Adrian Codîrlaşu, a declarat pentru „Adevărul” că prețul petrolului va rămâne volatil pentru mult timp de-acum înainte. „Războiul nu s-a terminat. Prețul petrolului va rămâne volatil mult timp de-acum înainte. Părțile încă negociază, să vedem la ce acord vor ajunge. Teoretic, o scădere a prețului petrolului va duce și la o scădere a prețurilor combustibililor, dar nu ne vom întoarce foarte rapid la îmbunătățiri. Incertitudinea persistă”, a declarat Codîrlașu.

Normalizarea aprovizionării cu combustibil pentru avioane va mai dura câteva luni

Șeful IATA a anunțat miercuri că revenirea la normal a aprovizionării cu combustibil pentru avioane va dura câteva luni, chiar dacă Iranul ar redeschide Strâmtoarea Ormuz. Această declarație vine pe fondul acordului recent dintre Statele Unite și Iran, mediat de Pakistan, care prevede un armistițiu de două săptămâni în schimbul redeschiderii complete și sigure a Strâmtorii Ormuz, un punct strategic vital pentru transportul petrolului. Președintele american Donald Trump a suspendat bombardamentele asupra Iranului pentru această perioadă, condiționând continuarea negocierilor de respectarea acordului privind strâmtoarea.

Israelul a salutat armistițiul, dar a clarificat că acesta nu se aplică Libanului, unde conflictul cu Hezbollah continuă. În Iran, presa de stat și aliații regionali au prezentat acordul drept o victorie diplomatică, subliniind că deschiderea Strâmtorii Ormuz reprezintă principalul punct concret al negocierii.

Deși anunțul armistițiului a condus la scăderea prețului petrolului, IATA avertizează că efectele asupra aprovizionării cu combustibil pentru aviație nu vor fi resimțite imediat, iar normalizarea completă a lanțului de alimentare va necesita câteva luni. În acest context, companiile aeriene trebuie să continue să gestioneze cu atenție resursele și planificarea zborurilor, deoarece impactul pe termen scurt rămâne semnificativ.

Prețul petrolului a scăzut puternic

Prețurile globale ale petrolului au scăzut puternic, iar piețele bursiere au crescut după ce SUA şi Iranul au convenit asupra unui armistițiu condiționat de două săptămâni, care include redeschiderea importantei rute maritime Strâmtoarea Ormuz.

Prețul petrolului Brent, de referință, a scăzut cu aproximativ 15,9%, până la 92,30 dolari (68,87 lire sterline) pe baril, în timp ce petrolul tranzacționat în SUA era cu aproape 16,5% mai ieftin, la 93,80 dolari.

Cu toate acestea, preţurile rămân mai ridicate decât înainte de începerea conflictului, pe 28 februarie. La acel moment, petrolul se tranzacţiona în jurul valorii de 70 de dolari pe baril.

Costul energiei a crescut după ce livrările de petrol şi gaze din Orientul Mijlociu au fost grav perturbate, în urma ameninţărilor Iranului că va ataca navele care încearcă să tranziteze strâmtoarea, ca represalii pentru loviturile aeriene ale SUA şi Israelului.

Iranul a atacat Kuweitul în ciuda armistițiului

Iranul a lansat miercuri atacuri împotriva Kuweitului şi Emiratelor Arabe Unite (EAU), după noi atacuri aeriene asupra instalaţiilor petroliere iraniene, în pofida armistiţiului acceptat de SUA şi Iran.

„Atacurile cu rachete şi drone împotriva Emiratelor Arabe Unite şi Kuweitului au avut loc la câteva ore după ce au fost lovite instalaţii petroliere de pe insula (iraniană) Lavan”, a precizat postul citat, după ce ambele state din Golf au semnalat că au fost lovite de atacuri iraniene.

Rafinăria de pe insula Lavan „a fost ţinta unui atac laş” în jurul orei 6:30 dimineaţa, nu sunt victime, dar atacul a provocat un incendiu la instalaţiile rafinăriei, a mai menţionat televiziunea iraniană.