Un specialist în limbajul corpului a analizat comportamentul președintelui SUA, Donald Trump, al omologului său rus, Vladimir Putin, și al liderului chinez Xi Jinping în timpul întâlnirii trilaterale de la Shenzhen. Gabor Holch, consultant în management intercultural, a remarcat că respectul și autoritatea acordate fiecărui lider reflectă și puterea economică a țării pe care o reprezintă.

Întâlnire trilaterală Trump-Xi-Putin Foto: AFP

„Persoanele pe care le-am văzut astăzi întruchipează, evident, puterea. Iar tot ceea ce se întâmplă la nivel nonverbal este o expresie a acestei puteri”, afirmă Gabor Holch, consultant în management intercultural cu sediul în Shanghai, scrie News.ro.

Donald Trump se simte în largul său în cadrul discuţiilor informale, iar Xi Jinping „a răspuns într-un mod foarte prietenos”, dar „pe cât i-a permis stilul său personal, care este complet diferit”, estimează Holch.

Întâlnirea dintre Trump, Putin și Xi Jinping a avut loc în marja summitului economic APEC, organizat în orașul chinez Shenzhen, la care au participat aproximativ 20 de lideri.

„Respectul şi autoritatea acordate fiecăruia corespund, aşadar, şi puterii economice a ţării sale”, Rusia fiind „de departe cel mai puţin puternic partener de aici”, observă Holch.

Declaraţiile introductive au fost făcute în faţa camerelor de filmat, înainte ca jurnaliştii să părăsească sala pentru discuţiile cu uşile închise.

Donald Trump „s-a remarcat prin faptul că s-a abătut uneori de la textul pregătit, căutând contactul vizual, adresându-se tuturor, ridicând privirea de la notiţele sale şi apoi adresându-se personal celorlalţi doi lideri”, subliniază Gabor Holch.

„Este ceva ce Putin nu a făcut, până la punctul în care şi-a scos căştile în timp ce vorbea”, subliniază el. „Voia să se concentreze 100% asupra discursului pe care îl citea.”

Xi Jinping și limbajul subtil al gesturilor. Cum îi descrie specialistul limbajul nonverbal

Gabor Holch îl descrie pe Xi Jinping ca fiind „un om de stat asiatic tipic, în sensul că transmite multe semnale nonverbale, dar extrem de subtile”, precum un zâmbet schiţat sau o încruntare.

„Nu cred că Trump a jucat atât de mult cartea camaraderiei pe cât ne-am fi putut aştepta şi pe cât probabil se aşteptau ceilalţi doi. Consider că s-a comportat ca un adevărat om de stat”, comentează Holch, atât în ceea ce priveşte cuvintele sale, cât şi modul în care s-a exprimat, până şi în intonaţia sa.

Alte gesturi ale celor trei bărbaţi au stârnit comentarii pe reţelele sociale în această săptămână.

Gesturile celor trei lideri au atras atenția, de la îmbrățișarea dintre Trump și Xi și salutul adresat lui Putin drept „prietenul meu”, până la decorul mesei rotunde în jurul căreia au discutat.

„Cultura chineză acordă o importanţă foarte mare formelor rotunde atunci când vine vorba de a crea armonie. În acest caz concret, a fost extrem de simbolic, cu un element reprezentând natura în centrul decupat al mesei. Aşadar, cred că a fost o alegere foarte bună”, explică Holch.