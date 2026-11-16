Trump, Xi Jinping și Putin, față în față în China. Ce vor discuta cei trei lideri la prima reuniune trilaterală

Președintele american Donald Trump urmează să participe, în această săptămână, la o întâlnire comună cu omologul său chinez, Xi Jinping, și cu liderul rus Vladimir Putin. Reuniunea este programată în China, în marja summitului APEC, și ar reprezenta prima întâlnire trilaterală din istorie între conducătorii celor trei mari puteri, potrivit CNN.

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Discuțiile ar urma să se concentreze în principal pe neproliferarea nucleară, subiect pe care Donald Trump îl consideră o prioritate și în legătură cu care a sugerat posibilitatea negocierii unui nou acord între statele care dețin cele mai mari arsenale nucleare din lume.

„Președintele a precizat clar că, printre alte subiecte, va discuta despre reducerea armelor nucleare la nivel mondial. Președintele Trump consideră că această proliferare este extrem de periculoasă”, a declarat Olivia Wales, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.

Ministerul chinez de Externe a confirmat că reuniunea va avea loc joi, în orașul Shenzhen, un important centru tehnologic din sudul Chinei. Participarea președintelui rus a fost confirmată anterior și de Kremlin.

Relațiile dintre Trump, Xi și Putin

Deși o întâlnire comună în această formulă nu a mai avut loc până acum, cei trei lideri au avut de-a lungul timpului numeroase contacte bilaterale.

Xi Jinping și Vladimir Putin au dezvoltat relații apropiate, întâlnindu-se de zeci de ori de când liderul chinez a ajuns la conducerea țării, în 2013. Cele două state au consolidat cooperarea politică și economică, în pofida presiunilor internaționale.

În contextul războiului din Ucraina, Beijingul și-a susținut oficial neutralitatea și a încercat să se prezinte drept un posibil mediator pentru pace. Poziția Chinei este însă contestată de statele NATO, care consideră că sprijinul acordat Moscovei, inclusiv prin furnizarea de echipamente și tehnologii cu utilizare militară, contribuie la efortul de război al Rusiei.

La rândul lor, Donald Trump și Vladimir Putin s-au întâlnit față în față de șapte ori, ultima întrevedere având loc în Alaska, în 2025. Relația dintre cei doi a traversat perioade tensionate, dar a devenit mai apropiată în ultimele luni.

Președintele american a fost criticat în octombrie după ce a suspendat, pentru cel puțin șase luni, sancțiunile care vizau exporturile de combustibil către Rusia. Decizia i-ar fi permis Moscovei să comercializeze motorină pe piața internațională într-un moment în care prețurile carburanților din Statele Unite înregistrau creșteri importante.

Un grup bipartizan de parlamentari americani l-a acuzat pe Trump că a încălcat o lege federală menită să înăsprească măsurile împotriva Rusiei și să limiteze resursele economice ale acesteia în contextul invaziei din Ucraina.

Armele nucleare, principalul subiect al discuțiilor

Întâlnirea celor trei lideri are loc într-un moment important pentru securitatea nucleară internațională. Ultimul tratat privind controlul armelor nucleare dintre Statele Unite și Rusia a expirat în februarie, în timp ce China și-a extins rapid propriul arsenal.

Cu toate acestea, oficialii americani nu se așteaptă ca reuniunea să ducă imediat la încheierea unui nou acord. Un reprezentant de rang înalt al administrației de la Washington a descris întâlnirea drept începutul unui proces de dialog între cele trei puteri.

„Nu ne așteptăm să ajungem la niciun fel de acord”, a declarat oficialul american, precizând că discuțiile reprezintă un punct de plecare și prima conversație de acest fel la nivelul liderilor celor trei state.

„Așadar, acesta este începutul unei discuții care, sperăm, va fi productivă pe viitor”, a adăugat acesta.

Pe agenda întâlnirii ar urma să se afle și situația din Iran. În schimb, nu există deocamdată informații clare dacă Trump, Xi și Putin vor aborda direct războiul dintre Rusia și Ucraina, care se apropie de cinci ani.

Zelenski se teme de o înțelegere privind viitorul Ucrainei fără participarea Kievului

Posibila reuniune a celor trei lideri a provocat îngrijorare la Kiev. În octombrie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat asupra riscului ca marile puteri să negocieze înțelegeri privind viitorul Ucrainei fără ca autoritățile de la Kiev să fie implicate.

„Nu vrem deloc ca acest lucru să se transforme într-un «Yalta 2, 3, 4», cu o redistribuire a influenței”, a declarat Zelenski jurnaliștilor luna trecută.

Liderul ucrainean a făcut astfel trimitere la Conferința de la Ialta din 1945, desfășurată în Crimeea, unde liderii puterilor aliate au negociat reorganizarea ordinii internaționale la finalul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Potrivit unui oficial american, din delegația care îl va însoți pe Donald Trump în China ar urma să facă parte și Elon Musk. Acesta nu este însă așteptat să participe la discuția trilaterală dintre cei trei președinți.