Întâlnirea de la Shenzhen dintre Donald Trump, Xi Jinping și Vladimir Putin ar putea rămâne în istorie nu atât prin ceea ce s-a hotărât, cât prin ceea ce a demonstrat: că marile puteri sunt din nou dispuse să discute direct despre viitorul lumii, chiar și atunci când interesele lor sunt profund divergente. Dincolo de declarațiile despre pace, cooperare și stabilitate, reuniunea ridică o întrebare mult mai importantă: cine va stabili regulile jocului internațional în anii care urmează și cât loc va mai rămâne la această masă pentru celelalte state?

Foto: Întâlnire trilaterală Trump-Xi-Putin AFP

Shenzhen nu a fost o nouă Ialta, așa cum s-ar putea grăbi unii să interpreteze evenimentul. Nu avem dovezi că lumea a fost împărțită în sfere de influență și nici că cei trei lideri au încheiat înțelegeri secrete privind viitorul Europei sau al Orientului Mijlociu. Dar întâlnirea a transmis un mesaj pe care diplomația internațională nu îl poate ignora: Washingtonul, Beijingul și Moscova pot identifica interese comune și pot negocia direct asupra unor probleme care privesc întreaga comunitate internațională.

Pentru China, reuniunea reprezintă un succes diplomatic evident. Xi Jinping a reușit să aducă în același cadru doi lideri ale căror țări întrețin relații complicate, marcate de rivalitate, sancțiuni și confruntări indirecte. Beijingul nu mai dorește să fie perceput doar ca o mare putere economică, indispensabilă comerțului mondial. Aspiră la rolul de arhitect al dialogului internațional, de stat capabil să ofere cadrul în care marile crize pot fi negociate.

Presa chineză a pus accentul tocmai pe această dimensiune a reuniunii. În interpretarea Beijingului, dialogul dintre cele trei puteri demonstrează că stabilitatea mondială nu poate fi construită prin confruntare permanentă și că, indiferent de diferențele ideologice sau strategice, marile state trebuie să identifice mecanisme de cooperare. Este o abordare convenabilă Chinei, care își poate consolida influența fără să își asume toate costurile politice și militare ale conflictelor internaționale.

Pentru Vladimir Putin, participarea la un asemenea summit are o semnificație diferită. Rusia încearcă să demonstreze că izolarea sa diplomatică are limite și că nicio formulă durabilă de securitate internațională nu poate fi construită fără participarea Moscovei. Prezența sa alături de președinții Statelor Unite și Chinei oferă Kremlinului un avantaj de imagine, chiar în absența unor concesii concrete sau a unui acord privind Ucraina.

Donald Trump urmărește, în schimb, rezultate care să poată fi prezentate drept victorii ale diplomației americane. Pentru administrația de la Washington, dialogul cu Beijingul și Moscova ar putea deschide posibilitatea reducerii tensiunilor nucleare, a stabilizării piețelor energetice și a găsirii unor soluții negociate pentru conflictele care consumă resurse politice, economice și militare considerabile.

Problema este că disponibilitatea de a discuta nu trebuie confundată cu disponibilitatea de a face compromisuri. Declarațiile comune pot crea impresia unui consens, dar adevăratele divergențe apar atunci când principiile generale trebuie transformate în obligații concrete. Iar la Shenzhen, distanța dintre ambițiile diplomatice și rezultatele efective rămâne considerabilă.

Unul dintre cele mai interesante aspecte ale reuniunii privește securitatea energetică. Într-o lume afectată de conflicte, sancțiuni și instabilitatea rutelor comerciale, interesul comun pentru aprovizionarea cu produse petroliere arată că, dincolo de rivalitățile geopolitice, există dependențe economice pe care niciuna dintre cele trei puteri nu le poate ignora.

Aici intervine inevitabil problema Iranului. Pentru Orientul Mijlociu, reuniunea de la Shenzhen are o importanță care depășește relațiile dintre Washington, Beijing și Moscova. Iranul se află la intersecția intereselor celor trei state. Statele Unite urmăresc limitarea amenințărilor la adresa intereselor lor regionale, Rusia consideră Teheranul un partener strategic important, iar China are motive economice și geopolitice serioase să evite destabilizarea regiunii.

Această suprapunere de interese ar putea oferi premisele unei negocieri, dar nu garantează succesul ei. Beijingul și Moscova nu vor renunța ușor la avantajele relației cu Iranul, după cum Washingtonul nu va accepta o soluție care ar putea fi interpretată ca o recunoaștere a unei influențe regionale nelimitate a Teheranului.

Din perspectiva statelor arabe din Golf, miza este mult mai concretă decât retorica celor trei președinți. Stabilitatea rutelor maritime, securitatea infrastructurii energetice și evitarea extinderii conflictelor sunt obiective imediate. Pentru aceste țări, valoarea summitului va fi măsurată prin reducerea efectivă a riscurilor, nu prin solemnitatea declarațiilor.

Există însă o problemă și mai sensibilă, care privește direct Europa. La masa de la Shenzhen nu s-a aflat niciun reprezentant al Uniunii Europene. Nici Ucraina nu a participat la această reuniune, deși viitorul securității europene și războiul de pe teritoriul său se numără printre marile probleme care despart Washingtonul de Moscova.

Absența nu înseamnă automat că Europa a fost exclusă din orice negociere viitoare. Dar reprezintă un avertisment politic serios.

De prea mult timp, Uniunea Europeană oscilează între ambiția de a deveni o putere geopolitică și realitatea unei dependențe strategice de Statele Unite. Europa are o economie de dimensiuni globale, instituții solide și resurse considerabile, dar continuă să întâmpine dificultăți atunci când trebuie să vorbească printr-o singură voce în probleme fundamentale de securitate.

La Shenzhen s-a văzut din nou această vulnerabilitate. Nu pentru că cele trei puteri ar fi decis soarta continentului, ci pentru că au demonstrat că pot purta un dialog strategic fără participarea europenilor.

Pericolul pentru Uniunea Europeană nu este neapărat apariția unui acord secret între Trump, Putin și Xi Jinping. Pericolul real este transformarea Europei într-un actor care suportă consecințele unor decizii asupra cărora exercită o influență insuficientă. Un continent care contribuie financiar la securitatea Ucrainei, suportă efectele sancțiunilor și este direct expus riscurilor militare nu își poate permite să rămână doar un observator al negocierilor dintre marile puteri.

Aceeași problemă se regăsește, într-o formă diferită, în discuțiile despre reformarea Organizației Națiunilor Unite și despre justiția penală internațională.

Susținerea reformei ONU poate fi interpretată ca o recunoaștere a faptului că actualele mecanisme de securitate colectivă sunt tot mai puțin eficiente. Dar există o diferență fundamentală între reformarea instituțiilor internaționale pentru a le face mai reprezentative și transformarea lor în instrumente prin care câteva state își consacră privilegiile.

La fel, discuțiile privind limitele jurisdicției internaționale și imunitatea oficialilor ridică întrebări incomode. Dacă marile puteri încep să considere răspunderea juridică internațională drept un inconvenient politic, riscăm să asistăm la consolidarea unui sistem în care forța și statutul geopolitic cântăresc mai mult decât principiile dreptului.

O ordine internațională bazată exclusiv pe negocieri între cei puternici poate oferi stabilitate temporară. Dar stabilitatea obținută prin ignorarea intereselor celor mai vulnerabili nu reprezintă neapărat o pace durabilă.

Privind rezultatele reuniunii, China pare să fi obținut cel mai clar avantaj diplomatic. Rusia a câștigat vizibilitate și confirmarea statutului său de interlocutor strategic. Statele Unite au deschis un canal de dialog care ar putea produce rezultate, dar succesul Washingtonului va depinde de ceea ce urmează.

Niciuna dintre aceste realizări nu echivalează însă cu rezolvarea marilor conflicte internaționale. Războiul din Ucraina nu poate fi încheiat prin simpla fotografiere a trei președinți. Criza iraniană nu dispare printr-o declarație despre pace. Iar reducerea riscurilor nucleare presupune negocieri dificile, verificări și angajamente pe care participanții trebuie să fie dispuși să le respecte.

Shenzhen trebuie privit, așadar, ca începutul posibil al unei noi etape diplomatice, nu ca momentul în care a fost redesenată harta politică a lumii.

Totuși, evenimentul spune ceva esențial despre direcția în care se îndreaptă relațiile internaționale. După decenii în care multilateralismul a fost prezentat drept fundamentul ordinii globale, marile puteri par tot mai interesate de formule restrânse de negociere, în care viteza deciziei și raportul de forțe contează mai mult decât reprezentarea tuturor celor afectați.

Această tendință nu este lipsită de logică. Unele crize nu pot fi soluționate fără acordul Washingtonului, Beijingului și Moscovei. Dar de aici până la acceptarea dreptului exclusiv al celor trei de a decide viitorul altor națiuni există o distanță pe care comunitatea internațională nu ar trebui să o ignore.

Pentru Europa, lecția este limpede: autonomia strategică nu mai poate rămâne o formulă repetată în discursuri și documente oficiale. Ea trebuie transformată în capacitate militară, coerență diplomatică și voință politică. Altfel, continentul riscă să descopere că influența economică nu garantează automat participarea la marile decizii de securitate.

Shenzhen nu a schimbat peste noapte ordinea mondială. Dar a oferit o imagine a unei lumi în care puterea începe să se concentreze tot mai vizibil în jurul câtorva centre de decizie.

Iar întrebarea care rămâne după plecarea celor trei președinți nu este dacă Trump, Xi Jinping și Putin au reușit să se înțeleagă. Este dacă, în viitoarele negocieri, pacea va fi construită împreună cu națiunile afectate de conflicte sau va deveni rezultatul unor compromisuri încheiate deasupra lor.

Pentru că, în cele din urmă, o lume în care doar cei puternici decid poate deveni mai ușor de negociat, dar nu neapărat mai sigură, mai dreaptă sau mai pașnică.