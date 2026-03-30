Trump amenință Iranul cu distrugerea insulei Kharg dacă nu redeschide Strâmtoarea Ormuz

Președintele american Donald Trump a lansat luni, 30 martie, un nou avertisment la adresa Iranului, amenințând cu distrugerea insulei Kharg, un nod strategic al infrastructurii petroliere iraniene, dacă Teheranul nu redeschide Strâmtoarea Ormuz.

Trump susține că Statele Unite se află în „discuții serioase” cu ceea ce el numește „un regim nou și mult mai rezonabil”, în încercarea de a pune capăt operațiunilor militare din Iran, potrivit The Guardian.

Totuși, liderul american avertizează că răbdarea Washingtonului este limitată.

„S-au făcut progrese mari, dar, dacă din orice motiv un acord nu este încheiat în scurt timp — ceea ce probabil se va întâmpla — și dacă Strâmtoarea Ormuz nu este imediat «deschisă afacerilor», ne vom încheia frumosul nostru «sejur» în Iran aruncând în aer și obliterând complet (n.r. anihilând) toate centralele lor electrice, puțurile de petrol și Insula Kharg (și, posibil, toate uzinele de desalinizare!), pe care în mod deliberat nu le-am «atins» încă”, a amenințat liderul de la Casa Albă, într-o postare pe Truth Social.

Trump a adăugat că acest lucru ar reprezenta o „răzbunare” pentru „numeroșii soldați și alți oameni” pe care Iranul i-ar fi „măcelărit și ucis” în timpul „domniei de teroare de 47 de ani” a vechiului regim.

Negocieri tensionate și un plan de încetare a focului respins de Teheran

Potrivit informațiilor relatate anterior de The Guardian, Statele Unite au transmis Iranului, prin intermediul Pakistanului, care acționează ca mediator, o propunere de încetare a focului în 15 puncte. Planul include redeschiderea Strâmtorii Ormuz și limitarea programului nuclear iranian. Teheranul a respins însă propunerea și a venit cu propriile condiții.

Printre cererile Iranului se numără oprirea atacurilor israeliene asupra aliaților săi din regiune (o solicitare puțin probabil să fie acceptată de Israel), plata unor despăgubiri pentru pagubele de război și retragerea bazelor americane din Orientul Mijlociu.

Mesaje contradictorii între diplomație și amenințări militare

Deși Donald Trump a declarat recent că Statele Unite și Iranul au avut „conversații foarte bune și productive” privind încheierea conflictului, oficialii iranieni au negat că ar fi existat astfel de discuții. Teheranul acuză Washingtonul că pregătește în secret o ofensivă terestră, în timp ce public promovează ideea negocierilor.

Presa americană relatează că administrația Trump analizează opțiuni precum ocuparea sau blocarea Insulei Kharg pentru a forța Iranul să redeschidă Strâmtoarea Ormuz, un punct vital pentru transportul global de petrol.