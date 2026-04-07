Marți, 7 Aprilie 2026
Adevărul
Armata SUA lovește „bijuteria coroanei” energetice a Iranului cu câteva ore înainte de expirarea ultimatumului dat de Trump pentru acordul de pace

Război în Orientul Mijlociu
Lovitură după lovitură pe Insula Kharg, bijuteria energetică a Iranului. Presa de stat de la Teheran confirmă: obiectivul strategic a fost vizat de mai multe atacuri, reaprinzând temerile privind o escaladare majoră în Orientul Mijlociu.

Insula Kharg, nodul vital al exporturilor petroliere iraniene/FOTO:X

Insula Kharg nu este un teritoriu oarecare. Este, în fapt, nodul vital al exporturilor petroliere iraniene, o veritabilă „arteră” economică fără de care regimul de la Teheran ar resimți rapid presiunea globală. De altfel, în trecut, Statele Unite au evitat să lovească infrastructura energetică a Iranului, iar Donald Trump declara explicit că o astfel de țintă va fi ocolită. Și totuși, amenințările nu au lipsit: liderul de la Casa Albă a sugerat în repetate rânduri că ar putea prelua controlul asupra insulei pentru a domina resursele petroliere ale Iranului.

Trump lovește Kharg: demonstrație de forță înaintea ultimatumului

Statele Unite au lansat atacuri asupra unor ținte militare de pe Insula Kharg, considerată coroana producției energetice iraniene. Potrivit unor oficiali americani citați de Axios, operațiunea a avut loc cu doar câteva ore înainte de expirarea ultimatumului impus de Donald Trump: redeschiderea Strâmtorii Ormuz până la ora 20:00 (EST) sau confruntarea cu un val devastator de lovituri asupra infrastructurii civile iraniene.

Într-o conferință de presă tensionată, Trump a avertizat că „fiecare pod” din Iran va fi „ras de pe fața pământului”, iar centralele electrice vor deveni „nefuncționale” dacă Teheranul nu cedează presiunilor.

Contextul este și mai exploziv: în aceeași zi, consulatul israelian din Istanbul a fost ținta unui atac armat. Un schimb de focuri de aproximativ zece minute s-a soldat cu moartea unuia dintre atacatori și rănirea a doi polițiști. Imaginile surprinse la fața locului arată haosul – focuri de armă, oameni răniți și forțe de ordine încercând să țină situația sub control. Cadavrele au rămas întinse pe străzile din apropiere, într-un episod care a zguduit cartierul financiar al orașului.

Autoritățile turce au transmis că atacatorii au ajuns la Istanbul cu o mașină închiriată din Izmit, iar unul dintre ei ar avea legături cu o organizație extremistă activă în regiune. Presa locală indică posibilitatea implicării grupării Stat Islamic, deși oficialii evită, pentru moment, confirmarea.

Avertisment fără precedent pentru civili

În paralel, Israelul a transmis un mesaj dur populației iraniene: evitarea transportului public și a zonelor feroviare, considerate potențiale ținte. „Prezența voastră în trenuri sau în apropierea liniilor ferate vă pune viața în pericol”, a avertizat armata israeliană.

Conflictul, declanșat la finalul lunii februarie prin atacuri coordonate ale SUA și Israelului asupra Iranului, a escaladat rapid. Închiderea Strâmtorii Hormuz de către Teheran a lovit puternic economia globală, această rută fiind esențială pentru transportul petrolului și gazelor.

Între timp, răbdarea Washingtonului pare să se epuizeze. Donald Trump a declarat că nu este „deloc îngrijorat” de posibile acuzații de crime de război, în contextul amenințărilor sale directe asupra infrastructurii civile iraniene.

Piețele reacționează pe măsură: petrolul Brent a urcat la aproximativ 111 dolari pe baril, iar West Texas Intermediate a atins 115 dolari, cel mai ridicat nivel din ultima lună. Investitorii mizau pe o soluție diplomatică rapidă, însă negocierile de pace bat pasul pe loc.

Operațiune militară de amploare

Surse americane confirmă că, în cursul nopții, armata SUA a lovit zeci de obiective militare pe Insula Kharg. Atacurile aeriene s-au concentrat pe partea de nord a insulei și nu au implicat trupe terestre.

Țintele nu au inclus infrastructura petrolieră, ci buncăre militare, depozite de armament, sisteme de apărare antiaeriană și alte facilități strategice. Mesajul este clar: o demonstrație de forță calibrată, dar cu potențial de escaladare rapidă.

