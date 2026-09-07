 Cinci persoane au murit după ce un avion cargo Amazon Prime Air a ieșit de pe pistă la Miami. Aeronava a lovit mai multe mașini | adevarul.ro
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Video Cinci persoane au murit după ce un avion cargo Amazon Prime Air a ieșit de pe pistă la Miami. Aeronava a lovit mai multe mașini

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Un avion cargo operat pentru Amazon Prime Air a ieșit de pe pistă în timpul aterizării pe Aeroportul Internațional din Miami, duminică, și a lovit mai multe vehicule aflate la sol, au anunțat autoritățile locale. Cel puțin cinci persoane au murit, iar alte cinci au fost rănite.

Cel puțin cinci persoane au murit.
Cel puțin cinci persoane au murit. Foto: X

Zborul Prime Air 7598 a depășit pista diagonală a aeroportului cu puțin timp înainte de ora 18:00 GMT și a intrat în coliziune cu mai multe mașini.

Cinci persoane au fost rănite în urma accidentului, iar trei dintre acestea se află în stare critică, potrivit lui Ray Jadallah, șeful pompierilor din Miami-Dade.

Cel puțin două persoane au rămas blocate în vehiculele lovite de avion, în timp ce pilotul și copilotul au rămas captivi în interiorul aeronavei după impact.

Autoritățile nu au făcut publice, deocamdată, identitățile persoanelor care și-au pierdut viața, notează Reuters.

Peste 200 de persoane au intervenit la locul accidentului

Peste 60 de echipaje de salvare și aproximativ 200 de membri ai personalului de intervenție au fost mobilizați la locul accidentului, a transmis Serviciul de Pompieri și Salvare din Miami-Dade.

La câteva ore de la producerea accidentului, echipele de urgență intervenau în continuare pentru a gestiona o scurgere activă de combustibil provenită de la aeronavă, potrivit lui Ray Jadallah.

Aeroportul Internațional din Miami a suspendat toate zborurile imediat după accident. Până duminică seara, două dintre cele patru piste ale aeroportului fuseseră însă redeschise.

Avionul avea 32 de ani

Aeronava implicată în accident este un Boeing 767-300 de marfă, vechi de 32 de ani. Avionul a decolat din San Juan, Puerto Rico, și a fost folosit anterior ca aeronavă de pasageri de mai multe companii aeriene, între 1994 și 2015, potrivit serviciului de monitorizare a zborurilor Flightradar24.

Avionul era operat pentru Amazon de compania de transport aerian 21 Air, a precizat un purtător de cuvânt al Amazon.

„Suntem profund îndurerați de accidentul în care a fost implicată astăzi una dintre aeronavele noastre în Miami”, a transmis 21 Air. Compania a prezentat condoleanțe familiilor și apropiaților victimelor și a anunțat că va sprijini ancheta.

Și Amazon a precizat că încearcă să stabilească circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul.

„Colaborăm îndeaproape cu autoritățile și oficialii locali pentru a înțelege exact ce s-a întâmplat. În acest moment, prioritatea noastră absolută este siguranța, bunăstarea și îngrijirea tuturor celor implicați”, a declarat Kelly Nantel, purtătoarea de cuvânt a Amazon.

Boeing și 21 Air au anunțat, de asemenea, că vor sprijini investigațiile autorităților.

NTSB investighează accidentul

Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor din SUA (NTSB) a trimis o echipă la Miami pentru a investiga accidentul. NTSB a anunțat că va organiza luni, la Miami, prima conferință de presă privind ancheta.

Accidentul de duminică nu este primul incident mortal în care este implicată o aeronavă care operează pentru Amazon Prime Air.

În februarie 2019, zborul Atlas Air 3591, un Boeing 767-300 cargo care opera în numele Amazon Prime Air pe ruta Miami-Houston, a intrat într-o coborâre rapidă și s-a prăbușit în Trinity Bay, în Texas. Toate cele trei persoane aflate la bord au murit.

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