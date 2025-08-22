Imagini spectaculoase: Egiptul scoate la lumină rămășițe ale unui oraș scufundat de 2 000 de ani lângă Alexandria

Autoritățile egiptene au ridicat la suprafață statui și ruine ale unui oraș scufundat în golful Abu Qir, lângă Alexandria. Situl, care datează de peste 2.000 de ani, include clădiri, rezervoare, docuri și artefacte care dezvăluie viața din orașele antice Canopus și Heracleion.

Operațiune spectaculoasă a autorităților egiptene. Au adus macarale și scafandri profesioniști pentru a aduce la lumină rămășițele orașului pierdut

Rămășițele unui oraș scufundat de 2.000 de ani, ridicate din mare, în apropiere de Alexandria Macarale au ridicat statui din adâncurile unui sit scufundat pe care autoritățile îl consideră o posibilă extensie a orașului antic Canopus.

Egiptul a prezentat părți dintr-un oraș scufundat, aflat sub apele de lângă coasta Alexandriei, inclusiv clădiri, artefacte și un vechi doc, care datează de mai bine de 2.000 de ani.

Autoritățile egiptene au declarat că situl, situat în apele golfului Abu Qir, ar putea fi o extensie a orașului antic Canopus, un centru important în perioada dinasticii Ptolemeice, care a condus Egiptul timp de aproape 300 de ani, și în timpul Imperiului Roman, care a guvernat aproximativ 600 de ani.

De-a lungul timpului, cutremurele și creșterea nivelului mării au scufundat orașul și portul vecin, Heracleion.

Macarale au ridicat încet statui din adâncuri, în timp ce scafandrii în costume de neopren, care au participat la recuperarea acestora, aplaudau de pe mal.

Ministrul egiptean al turismului și antichităților, Sherif Fathi, a declarat: „Există foarte multe lucruri sub apă, dar ceea ce putem scoate la suprafață este limitat; este vorba doar de anumite materiale, conform unor criterii stricte.

Restul va rămâne parte din patrimoniul nostru scufundat.”

→ Imaginea 1/5: Arheologii au scos din apă figuri regale și sfincși din perioada pre-romană / Sursa foto: AFP

Au fost descoperite figuri regale și sfincși din perioada pre-romană

Ruinele subacvatice includ clădiri din calcar care ar fi putut servi drept locuri de cult, spații rezidențiale și clădiri comerciale sau industriale.

Au fost descoperite, de asemenea, rezervoare și bazine săpate în stâncă pentru depozitarea apei potabile și creșterea peștilor.

Alte descoperiri notabile includ statui ale figurilor regale și sfincși din perioada pre-romană, inclusiv un sfinx parțial conservat cu cartușa lui Ramses II, unul dintre cei mai faimoși și longevivi faraoni ai Egiptului.

Multe dintre statui lipsesc părți ale corpului, inclusiv o figură ptolemeică decapitată, realizată din granit, și jumătatea inferioară a portretului unui nobil roman, sculptată în marmură.

O navă comercială, ancore din piatră și o macarală de port datând din epocile Ptolemeică și Romană au fost găsite la situl unui doc de 125 de metri, pe care ministerul l-a menționat că a fost folosit drept port pentru bărci mici până în perioada bizantină.

Scenariu sumbru și pentru actualul oraș egiptean Alexandria. Va fi sub apă până în 2050

Alexandria găzduiește numeroase ruine antice și comori istorice, dar al doilea oraș ca mărime al Egiptului riscă să cadă în aceleași ape care au înghițit Canopus și Heracleion.

Orașul de coastă este deosebit de vulnerabil la criza climatică și la creșterea nivelului mării, scufundându-se cu peste 3 mm în fiecare an.

Chiar și în cel mai optimist scenariu al Națiunilor Unite, o treime din Alexandria va fi sub apă sau nelocuibilă până în 2050.