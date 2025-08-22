search
Vineri, 22 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Imagini spectaculoase: Egiptul scoate la lumină rămășițe ale unui oraș scufundat de 2 000 de ani lângă Alexandria

0
0
Publicat:

Autoritățile egiptene au ridicat la suprafață statui și ruine ale unui oraș scufundat în golful Abu Qir, lângă Alexandria. Situl, care datează de peste 2.000 de ani, include clădiri, rezervoare, docuri și artefacte care dezvăluie viața din orașele antice Canopus și Heracleion.

Egiptul a scos cu macarale rămășițele orașului pierdut de 2000 de ani / Sursa foto: AFP
Egiptul a scos cu macarale rămășițele orașului pierdut de 2000 de ani / Sursa foto: AFP

Operațiune spectaculoasă a autorităților egiptene. Au adus macarale și scafandri profesioniști pentru a aduce la lumină rămășițele orașului pierdut

  Rămășițele unui oraș scufundat de 2.000 de ani, ridicate din mare, în apropiere de Alexandria Macarale au ridicat statui din adâncurile unui sit scufundat pe care autoritățile îl consideră o posibilă extensie a orașului antic Canopus.

Egiptul a prezentat părți dintr-un oraș scufundat, aflat sub apele de lângă coasta Alexandriei, inclusiv clădiri, artefacte și un vechi doc, care datează de mai bine de 2.000 de ani.

Autoritățile egiptene au declarat că situl, situat în apele golfului Abu Qir, ar putea fi o extensie a orașului antic Canopus, un centru important în perioada dinasticii Ptolemeice, care a condus Egiptul timp de aproape 300 de ani, și în timpul Imperiului Roman, care a guvernat aproximativ 600 de ani.

De-a lungul timpului, cutremurele și creșterea nivelului mării au scufundat orașul și portul vecin, Heracleion. 

Macarale au ridicat încet statui din adâncuri, în timp ce scafandrii în costume de neopren, care au participat la recuperarea acestora, aplaudau de pe mal.

Ministrul egiptean al turismului și antichităților, Sherif Fathi, a declarat: „Există foarte multe lucruri sub apă, dar ceea ce putem scoate la suprafață este limitat; este vorba doar de anumite materiale, conform unor criterii stricte.

Restul va rămâne parte din patrimoniul nostru scufundat.”

Arheologii au scos din apă figuri regale și sfincși din perioada pre-romană / Sursa foto: AFP
Imaginea 1/5: Arheologii au scos din apă figuri regale și sfincși din perioada pre-romană / Sursa foto: AFP
Arheologii au scos din apă figuri regale și sfincși din perioada pre-romană / Sursa foto: AFP
Arheologii au scos din apă figuri regale și sfincși din perioada pre-romană / Sursa foto: AFP
Arheologii au scos din apă figuri regale și sfincși din perioada pre-romană / Sursa foto: AFP
Arheologii au scos din apă figuri regale și sfincși din perioada pre-romană / Sursa foto: AFP
Arheologii au scos din apă figuri regale și sfincși din perioada pre-romană / Sursa foto: AFP

Au fost descoperite figuri regale și sfincși din perioada pre-romană

Ruinele subacvatice includ clădiri din calcar care ar fi putut servi drept locuri de cult, spații rezidențiale și clădiri comerciale sau industriale.

Au fost descoperite, de asemenea, rezervoare și bazine săpate în stâncă pentru depozitarea apei potabile și creșterea peștilor.

Alte descoperiri notabile includ statui ale figurilor regale și sfincși din perioada pre-romană, inclusiv un sfinx parțial conservat cu cartușa lui Ramses II, unul dintre cei mai faimoși și longevivi faraoni ai Egiptului.

Multe dintre statui lipsesc părți ale corpului, inclusiv o figură ptolemeică decapitată, realizată din granit, și jumătatea inferioară a portretului unui nobil roman, sculptată în marmură.

O navă comercială, ancore din piatră și o macarală de port datând din epocile Ptolemeică și Romană au fost găsite la situl unui doc de 125 de metri, pe care ministerul l-a menționat că a fost folosit drept port pentru bărci mici până în perioada bizantină.

Scenariu sumbru și pentru actualul oraș egiptean Alexandria. Va fi sub apă până în 2050

Alexandria găzduiește numeroase ruine antice și comori istorice, dar al doilea oraș ca mărime al Egiptului riscă să cadă în aceleași ape care au înghițit Canopus și Heracleion.

Orașul de coastă este deosebit de vulnerabil la criza climatică și la creșterea nivelului mării, scufundându-se cu peste 3 mm în fiecare an.

Chiar și în cel mai optimist scenariu al Națiunilor Unite, o treime din Alexandria va fi sub apă sau nelocuibilă până în 2050.

În lume

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Soluția găsită de marile orașe pentru a fluidiza traficul. Ideea, preluată din străinătate, privită cu ochi buni de români
digi24.ro
image
Kim Jong Un a îngenuncheat în fața unui supus de-al său, apoi l-a îmbrățișat pe un altul. Omul a înlemnit | FOTO
stirileprotv.ro
image
Cei doi adolescenți care și-au pus capăt zilelor aruncându-se în fața unui TIR nu pot fi înmormântați creștinește. Familia Georgianei este devastată
gandul.ro
image
Hărțuitorul soților Măruță a fost internat la psihiatrie! Ce s-a întâmplat cu ordinul de protecție
mediafax.ro
image
Ea este femeia care compune muzică pentru vaci. Susține că așa dau mai mult lapte
fanatik.ro
image
Mohammad Murad, despre provocarea xenofobă lansată de Dan Tanasă, coleg în AUR și Parlament: „O mare prostie. Gândire total depășită”
libertatea.ro
image
Zeci de soldați ruși dintr-un batalion de elită s-au împușcat între ei pentru bani și medalii. Creierul operațiunii și-a turnat colegii
digi24.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
Adio! După Hacken - CFR Cluj 7-2, Louis Munteanu a mai primit o lovitură
digisport.ro
image
Poșta se desființează: digitalizarea a fost un succes / Experiența Danemarcei
stiripesurse.ro
image
România are „un mineral pe care toată lumea îl caută înnebunită”. Radu Miruță: „Valoarea lui crește de la o zi la alta”
antena3.ro
image
Facturi duble sau chiar triple la electricitate, după aplicarea TVA de 21%. Nazare: S-a aplicat corect legea
observatornews.ro
image
Șoc TOTAL! Meghan Markle, acuzată că are o fetiță secretă, iar Harry vrea să divorțeze!
cancan.ro
image
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
prosport.ro
image
Ți s-au stricat electronicele și electrocasnicele din casă în urma penelor de curent, ai dreptul la despăgubiri. Cum obții compensațiile de la furnizori
playtech.ro
image
Horoscop zilnic pentru sâmbătă, 23 august 2025. Avantaj pentru Berbec
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Au văzut unde ar urma să ajungă Ianis Hagi după 3 luni de "șomaj" și au reacționat într-un singur cuvânt
digisport.ro
image
Apa de ploaie se taxează legal: ANRSC explică motivul
stiripesurse.ro
image
O femeie și-a ucis soțul și cei doi copii, apoi și-a pus capăt zilelor. Singurul supraviețuitor este un băiețel de trei ani
kanald.ro
image
BREAKING: Trump face un pas în spate din negocierile pentru pacea dintre Rusia și Ucraina și...
playtech.ro
image
Scena SFÂȘIETOARE cu fetița Silvanei, în timp ce își ținea mama înjunghiată de mână. Ultimele cuvinte pe care a apucat să i le spună fiicei sale, înainte să moară. TULBURĂTOR
wowbiz.ro
image
Se schimbă banii, BNR va tipări euro până la final de 2025. Ce riscă românii
romaniatv.net
image
Hidroelectrica, anunț către toți clienții! Facturi schimbate pentru 600.000 de români
mediaflux.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
La ce orori era supusă Monica Gabor de proxenetul Dinu Damaschin. A vândut-o pe 1000 de dolari la 16 ani: „I-am spus lui Cristi Tănase ca sunt virgină, dar m-a violat”
actualitate.net
image
Bianca Drăgușanu, bătută de Gabi Bădălău. Martorii au chemat de urgență Poliția / FOTO
actualitate.net
image
Dani Oțil, dat afară dintr-un restaurant de fițe din Marbella. Care a fost motivul, dar și cum a reacționat prezentatorul TV: „Eu, star în România, nu mai contează...”
click.ro
image
Zodiile care vor fi pe val până pe 15 septembrie. Bucurie și belșug pentru acești nativi
click.ro
image
Ioana Tufaru, despre vacanța la mare. Ce face pentru a economisi:„Se poate sta și cu bani puțini”
click.ro
Prințesa Charlene de Monaco Profimedia jpg
Prințesa Charlene de Monaco vorbește pentru prima dată despre durerea cumplită pe care a trăit-o: „A fost devastator”
okmagazine.ro
Regele George al IV lea foto Profimedia jpg
Ce mânca „Cel mai gras rege din lume”. Greutatea nu-i permitea nici să semneze acte!
clickpentrufemei.ro
mato violador 4jpg webp
Marianne Bachmeier: femeia care l-a ucis pe criminalul fiicei sale în timpul procesului
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta de castraveți murați a Sofiei Vicoveanca pentru tinerele gospodine: „Un deliciu!” Ce pune în borcane, ca să nu se înmoaie murăturile
image
Dani Oțil, dat afară dintr-un restaurant de fițe din Marbella. Care a fost motivul, dar și cum a reacționat prezentatorul TV: „Eu, star în România, nu mai contează...”

OK! Magazine

image
Unde-a dispărut Rose Hanbury? Contul de Instagram în spatele căruia se ascunde presupusa amantă a lui William

Click! Pentru femei

image
„E ușor să crești copii. Atât timp cât faci ce vor ei...”. Cine a spus asta și ce reacții a stârnit?

Click! Sănătate

image
Poţi găsi numărul diferit, ascuns printre 23-uri?