Voleibaliștii români au fost regii Europei, iar acum performează din nou

Echipa masculină de volei a României a învins (3:2) Franța, campioana olimpică din 2020 și 2024, iar apoi s-a calificat în sferturile de finală ale Campionatului European de volei, fază în care va înfrunta același adversar. Românii au fost campioni continentali în 1963, ei ajungând la 15 ediții din 18 între primele opt echipe ale Europei.

România a depășit (3:0) Ucraina, echipă clasată pe locul 10 mondial! Foto: CEV

Clujul a găzduit timp de mai bine de o săptămână (9-16 septembrie) meciurile Grupei D din cadrul turneului final al EuroVolley la masculin. Iar echipa României a dovedit că, pe lângă statutul de gazdă, a avut și valoarea cerută de o asemenea competiție. Naționala antrenată de Sergiu Stancu și Cristian Imhoff a câștigat (3:1) meciurile cu Elveția și Turcia, a pierdut la mare luptă (2:3) cu Germania și Letonia (1:3), cu seturi cedate la limită, iar în fața Franței, campioana olimpică din 2020 și 2024, a evoluat cu multă energie și pasiune, obținând o victorie superbă (3:2) după ce a revenit senzațional de la 0:2. Setul 4, cel puțin, a fost unul de ținut minte, cele două echipe mergând „umăr la umăr” până la 33-33, moment în care România s-a desprins decisiv (35-33). În acest interval, tricolorii au salvat 4 mingi de meci, iar apoi au fructificat-o pe cea de-a 7-a de set de care au beneficiat! A fost ceva rar văzut în volei, mai ales la acest nivel.

Voleibaliștii români s-au calificat la ediția de anul viitor a Campionatului Mondial Foto: CEV

Cu toate că nu a influențat în niciun fel clasamentul grupei, Franța și România terminând pe locurile 1, respectiv 3, acest meci a avut importanța sa, el afectând poziționarea celor două echipe în ierarhia mondială la zi. Învinsă, Franța a coborât un loc, fiind acum pe 8, în timp ce România a urcat pe 25. Și trebuie spus că de ierarhia FIVB depinde și calificarea la Jocurile Olimpice din 2028.

A fost cea de-a doua victorie a naționalei noastre în fața Franței după aceea de la CE 2023 din Italia (3:1). Și atunci, și acum „Cocoșii” fiind campioni olimpici! Ceea ce arată cât de mari sunt aceste victorii. În plus, România a fost singura care a învins Franța în această grupă D, adică o echipă care nu cedase decât un set până atunci.

În acest ultim meci, antrenorii Sergiu Stancu și Cristian Inhoff au folosit tot grupul de jucători. România a început cu sextetul Claudiu Dumitru - Cristian-Daniel Chițigoi (28 puncte), Tudor Magdaș (1p), Alexandru Rață (4p), Marian Iulian Bala (1p), Bela Florian Bartha (15p), iar Carol-Gabriel Kosinski a fost libero. Au mai jucat: Sebastian Gabriel Bratu - David Emilian Runcan (8p), Ștefan Lupu (8p), Rareș Ionuț Bălean (9p), Victor-Ștefan Asmarandei, Robert Adrian Aciobăniței (1p) și Sergio Diaconescu (libero).

Tricolorii au pus mult suflet pe teren, apărându-se cu multă ardoare Foto: CEV

În urma acestor rezultate, România s-a calificat în optimile de finală ale competiției continentale, fază în care a depășit clar (3:0) Ucraina, clasată pe locul 2 în Grupa B, la Sofia. Ceea ce face ca în „sferturi” să înfrunte din nou Franța, care s-a impus fără probleme (3:0) în partda cu Portugalia.

Nu este o surpriză că naționala noastră a ajuns între primele opt echipe ale Europei. La ediția precedentă, în 2023, România a reușit aceeași performanță. Si atunci, ca și acum, naționala a avut un „start diesel” de turneu, pierzând cu Portugalia (0:3) și Israel (2:3). Apoi, a câștigat cu Turcia (3:2), Grecia (3:1) și Franța (3:1). În faza eliminatorie, a depășit Croația (3:2) și s-a înclinat în fața Franței (0:3), în sferturile de finală. Astfel că România a ocupat locul 7 în clasamentul final.

S-a luat titlul european în 1963

Victoria obținută în fața campioanei olimpice este un alt semn al revenirii țării noastre în elita sportului la fileul înalt. Și trebuie amintit că România a jucat un rol important în voleiul mondial. Naționala masculină a cucerit „bronzul” olimpic la Moscova, în 1980, după ce ocupase locul 4 la Tokyo, în 1964, și 5 la Munchen, în 1972. Iar acestea n-au fost singurele sale performanțe. La Mondiale s-a ocupat locul 2 în 1956 și 1966, respectiv locul 3 în 1960 și 1962. La Campionatul European, voleibaliștii noștri au obținut titlul continental în 1963, medalia de argint în 1955 și 1958, respectiv de bronz în 1971 și 1977. Practic la volei s-a luat singurul titlu continental în sporturile de echipă cu mingea, atunci când competiția s-a desfășurat în sistem turneu. La acesta se adaugă cele obținute la rugby, sport în care campionatul european se desfășura în decursul a doi ani, cu meciuri pe terenul tuturor echipelor participante.

România are nevoie de victorie cu Elveția pentru a păstra șanse de calificare în „optimi”

Foto: Biblioteca Județeană Deva Hunedoara

Nici echipa feminină de volei a țării noastre nu s-a lăsat mai prejos. La Jocurile Olimpice, aceasta a ocupat locul 4 în 1964 și 8 în 1980. La Campionatul Mondial, a disputat finala din 1956, iar apoi a mai ocupat locul 4 în 1962, 5 în 1952 și 1974, respectiv 7 în 1970. La Campionatul European a avut participări constante, fiind de evidențiat medalia de bronz cucerită în 1963, precum și locul 4 ocupat la edițiile 1949, 1955, 1958 și 1989.

12.000 spectatori la RomExpo

Pe lângă rezultatele deosebite ale reprezentativei masculine de volei la mijlocul secolului trecut s-au evidențiat și formațiile de club de la noi. Fără să rivalizeze la popularitate cu grupările similare din fotbalul și handbalul nostru, cele din sportul la fileul înalt au obținut performanțe deosebite. Și nu de ieri, de alaltăieri. Pe lista finalistelor continentale din voleiul nostru se află Rapid București (masculin) – 7 finale în Cupa Campionilor Europeni (3 câștigate), Dinamo București (masculin) – 6 finale în CCE (3 câștigate), o finală în Cupa Cupelor (câștigată), Steaua București (masculin) – două finale în CCE, 3 finale în Cupa Cupelor, Volei Alba Blaj (feminin) – o finală în Liga Campionlor, 3 finale în Cupa CEV, o finală în Challenge Cup, CSM București (feminin) – o finală în Challenge Cup (câștigată), Deltacons Tulcea (masculin) – o finală în Top Teams Cup și CSM Lugoj (feminin) – o finală în Challenge Cup.

Foto: Biblioteca Județeană Deva Hunedoara

De asemenea, trebuie subliniat că până acum echipele de club din România au disputat 25 de finale de cupe europene, iar două dintre acestea le-au adus față-n-față pe Dinamo și Rapid, la mijlocul anilor 60. Ceea ce a reprezentat o mare premieră pentru sportul european. Trebuie spus că în ambele finale ale Cupei Campionilor Europeani s-a impus formația alb-roșie (3:1 și 3:2 în 1966, respectiv 3:0, 1:3 și 3:1 în 1967). Și că la unul dintre meciuri, cel disputat în Pavilionul Central de la RomExpo ziarele vremii susțin că au fost circa 12.000 de spectatori. O cifră record pentru un meci disputat într-o sală din țara noastră. În plus, parcă pentru a dovedi și mai mult ce valoare aveau formațiile masculine de volei din România, în acea vreme, în 1967, când Dinamo și Rapid și-au disputat titlul european, Steaua a devenit campioană națională!

Totodată, în anii 60 echipele noastre au disputat opt din cele zece finale ale Cupei Campionilor Europeni, un record:

1960: ŢSKA Moscova – Rapid Bucureşti 3:0, 1:3

1961: Rapid Bucureşti – ŢSKA Moscova 3:1, 3:2

1962: ŢSKA Moscova – Rapid Bucureşti 2:3, 3:1

1963: Rapid Bucureşti – ŢSKA Moscova 3:1, 3:0

1965: Rapid Bucureşti – Minior Pernik 1:3, 3:1, 3:2

1966: Dinamo Bucureşti – Rapid Bucureşti 3:1, 3:2

1967: Dinamo Bucureşti – Rapid Bucureşti 3:0, 1:3, 3:1

1968: Spartak Brno – Dinamo Bucureşti 1:3, 3:0, 3:2

1969: ŢSKA Sofia – Steaua Bucureşti 3:0, 3:2

I-am învățat volei pe turci și francezi

Așa cum s-a întâmplat și în alte sporturi, și amintesc handbalul sau gimnastica artistică, antrenorii români de volei au fost foarte căutați și apreciați în străinătate. Un astfel de tehnician a fost Nicolae Sotir (1916-1991). Polisportiv (a practicat oina, fotbalul, handbalul, voleiul, rugbyul și baschetul), acesta și-a legat numele de marile succese ale naționalei masculine de volei, inclusiv de titlul mondial universitar cucerit în 1981, la București. În 1958, a plecat în Turcia pentru a pregăti reprezentativa acestei țări și a organiza acolo cursuri pentru antrenori, iar în 1965 a fost angajat de federația de la Paris. Practic, Sotir a fost printre cei care i-au învățat volei pe turci și francezi. De asemenea, a fost și arbitru (a oficiat la finale de campionat mondial) și a scris cărți de specialitate, unele fiind traduse și publicate în Franța, de pildă. Pe urmele său au călcat apoi alți antrenori, iar printre aceștia se află de câțiva ani și Sergiu Stancu.

România a învins Turcia și s-a calificat în „optimile” Campionatului European de volei!