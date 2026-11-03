Un panou publicitar de mari dimensiuni, cu un mesaj de amenințare la adresa președintelui american Donald Trump, a fost dezvelit marți în centrul capitalei Iranului. „Îl vom ucide pe Trump”, este mesajul afișat în Piața Enghelab, una dintre cele mai aglomerate zone din Teheran.

Panoul îl înfățișează pe liderul de la Casa Albă în spatele gratiilor, cu capul plecat și agățându-se de barele celulei. Afișul a fost dezvelit chiar în ziua alegerilor intermediare din Statele Unite, scrutin în urma căruia Donald Trump va afla dacă administrația sa își va păstra majoritatea în Congres.

Panoul îl înfățișează pe Trump în spatele gratiilor. Foto: X/@NewsWire_US

La aproximativ 100 de metri distanță, un alt afiș îi prezintă pe Trump, trimisul său special Steve Witkoff, premierul israelian Benjamin Netanyahu și vicepreședintele JD Vance. Cei patru apar cu fețele însângerate, hainele murdare și privirile îndreptate în pământ, potrivit publicației Le Figaro.

În fața panourilor s-au adunat marți dimineață zeci de persoane, care au purtat steaguri roșii și pancarte cu mesaje precum „Va fi sânge” și „Omoară-l pe Trump”. Participanții au cerut răzbunare pentru moartea liderului suprem iranian Ali Khamenei, ucis în atacurile aeriene americano-israeliene asupra Teheranului din 28 februarie.

Atacurile au declanșat războiul din Orientul Mijlociu, iar Donald Trump a devenit în repetate rânduri ținta unor reprezentări ostile în spațiul public iranian, prin afișe și expoziții cu mesaje de condamnare și amenințare.

Alegerile de la jumătatea mandatului în SUA

Alegerile de la jumătatea mandatului prezidențial decid dacă republicanii lui Donald Trump sau democrații vor controla Congresul SUA. Potrivit BBC, primele rezultate nu vor oferi neapărat un verdict asupra echilibrului de putere de la Washington: identificarea câștigătorilor ar putea dura ore, zile sau chiar săptămâni.

La alegerile din 3 noiembrie sunt puse în joc toate cele 435 de mandate din Camera Reprezentanților și 35 dintre cele 100 de locuri din Senat. În 36 de state sunt aleși și guvernatorii.