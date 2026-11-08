Gadi Eisenkot, rivalul lui Benjamin Netanyahu, a fost desemnat să formeze un nou guvern în Israel

Președintele Israelului, Isaac Herzog, i-a încredințat lui Gadi Eisenkot misiunea de a forma următorul guvern, după alegerile parlamentare din 27 octombrie, care au lăsat scena politică într-un impas. Fostul șef al armatei și principalul adversar politic al lui Benjamin Netanyahu trebuie să găsească o formulă de majoritate, însă negocierile se anunță dificile, relatează Reuters.

Președintele Israelului i-a încredințat lui Gadi Eisenkot misiunea de a forma următorul guvern. Foto: Arhivă

Benjamin Netanyahu încearcă să rămână la conducerea guvernului, deși alianța naționalistă pe care o conduce nu mai dispune de majoritate în Knesset. Formațiunile care îl susțin au obținut împreună mai puține mandate decât pragul necesar pentru controlul parlamentului, chiar dacă Likud a rămas cel mai mare partid.

Gadi Eisenkot, fost comandant al armatei israeliene, a exclus până acum o alianță directă cu partidele arabe. O asemenea înțelegere i-ar putea asigura însă numărul de voturi necesar pentru formarea unei majorități. În pofida refuzului său, liderii formațiunilor arabe l-au susținut pentru această misiune, criticând politicile lui Netanyahu și ale partenerilor săi de extremă dreapta, pe care le consideră rasiste.

Un reprezentant al președintelui Isaac Herzog a confirmat desemnarea și a precizat că întâlnirea oficială va avea loc la reședința prezidențială.

„Preşedintele Herzog l-a invitat pe Gadi Eisenkot la Reşedinţa Prezidenţială, unde mâine i se va încredinţa sarcina de a forma guvernul", a declarat purtătorul de cuvânt al președintelui.

Herzog are un rol în mare parte ceremonial în procesul de formare a guvernului, fiind responsabil de desemnarea candidatului care primește mandatul de a negocia constituirea unei coaliții după alegeri.

Negocieri dificile pentru obținerea unei majorități parlamentare

Eisenkot are la dispoziție 28 de zile pentru a forma un guvern. Dacă negocierile nu se încheie cu succes în acest interval, mandatul poate fi prelungit cu încă 14 zile.

Printre variantele pe care le-ar putea lua în calcul se numără constituirea unui guvern minoritar, susținut din exterior de partidele arabe, negocierea unei alianțe cu formațiunile ultraortodoxe sau chiar formarea unui guvern de uniune națională împreună cu Netanyahu. Ultima variantă ar presupune o apropiere între doi adversari politici care au exclus în repetate rânduri o colaborare.

Analiștii consideră că niciuna dintre aceste formule nu are, în acest moment, șanse mari de concretizare.

În cazul în care Eisenkot nu reușește să obțină sprijinul necesar, mandatul poate ajunge la un alt candidat. Dacă nici acesta nu formează o majoritate, parlamentul poate desemna o altă persoană. Întregul proces are un termen de aproximativ 100 de zile, după care, în lipsa unui acord politic, vor fi organizate noi alegeri.

Rezultatele scrutinului arată dificultatea situației parlamentare. Likud, partidul condus de Netanyahu, a câștigat 27 dintre cele 120 de mandate ale Knessetului. Împreună cu partenerii săi religioși și naționaliști, fostul premier poate conta pe numai 53 de locuri, cu opt mai puține decât majoritatea necesară.

Partidul Yashar, condus de Eisenkot, a obținut 21 de mandate, devenind a doua formațiune ca dimensiune. Cele patru partide cu majoritate de membri evrei care alcătuiesc alianța sa, situate pe un spectru politic de la centru-stânga la dreapta, însumează 48 de locuri. În același timp, cele două formațiuni care reprezintă minoritatea arabă din Israel au obținut împreună 19 mandate, un rezultat fără precedent.

Cine este Gadi Eisenkot, fostul comandant militar care îl contestă pe Netanyahu

În vârstă de 66 de ani, Gadi Eisenkot este fiul unor imigranți marocani. Dacă va ajunge premier, ar deveni primul șef al guvernului israelian provenit din comunitatea mizrahi, care reunește evrei cu origini în Orientul Mijlociu și Africa de Nord.

Cunoscut pentru discreția sa și pentru aparițiile rare în mass-media, Eisenkot a intrat în politică în 2022, după o carieră militară. A făcut parte pentru o perioadă scurtă din cabinetul de război condus de Netanyahu, constituit după atacul Hamas din 7 octombrie 2023, însă ulterior a revenit în opoziție.

De atunci, l-a criticat în repetate rânduri pe Netanyahu, atât pentru modul în care conduce țara, cât și pentru strategia militară din Fâșia Gaza. Eisenkot a exclus public posibilitatea de a reveni într-un guvern condus de actualul său rival.

Parcursul său politic și imaginea publică au fost marcate și de pierderile suferite de familie în războiul din Gaza. Unul dintre fiii săi și doi dintre nepoții săi au murit în lupte începând din 2023.

În campania electorală, Eisenkot a pus accent pe experiența sa în domeniul securității și pe doctrina militară pe care a aplicat-o în timpul conflictului dintre Israel și Hezbollah din 2006, în Liban. Așa-numita „doctrină Dahiyeh” presupune un răspuns militar de o forță disproporționată la atacurile adversarului. Hezbollah este o organizație susținută de Iran.

Fostul comandant militar a criticat, de asemenea, intensificarea violențelor comise de coloniști israelieni împotriva palestinienilor, un fenomen care a luat amploare după 2023 și care a contribuit la deteriorarea relațiilor Israelului cu mai multe state occidentale.