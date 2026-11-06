 Premierul israelian Benjamin Netanyahu, sub presiune. Gadi Eizenkot revendică mandatul pentru formarea guvernului | adevarul.ro
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Premierul israelian Benjamin Netanyahu, sub presiune. Gadi Eizenkot revendică mandatul pentru formarea guvernului

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Scena politică din Israel traversează un moment de critic, în timp ce președintele Isaac Herzog începe consultările cu partidele pentru formarea unui nou guvern. Gadi Eizenkot se profilează drept principalul contracandidat al lui Benjamin Netanyahu, într-un moment în care blocurile politice își caută cu greu o linie comună.

Fostul șef al Statului Major, Gadi Eizenkot, are șanse să formeze guvernul în Israel
Fostul șef al Statului Major israeliean, Gadi Eizenkot Foto: FOTO:X

Pentru premierul interimar al Israelului, Benjamin Netanyahu, formarea unei noi coaliții guvernamentale după recentele alegeri legislative seamănă cu asamblarea unui puzzle ale cărui piese nu doar că nu se potrivesc, dar se află acum în tabere adverse.

Cel mai longeviv lider din istoria țării a pierdut teren: partidul său, Likud, a pierdut aproape o șeptime din mandatele parlamentare, iar alianța sa de dreapta radicală a înregistrat o scădere și mai accentuată. În ciuda pierderilor electorale, Likud rămâne totuși cel mai mare partid din Knesset, cu 27 de locuri.

Acest rezultat nu îi garantează însă lui Netanyahu menținerea la putere. Noul peisaj politic îl propulsează pe fostul șef al Statului Major, Gadi Eizenkot, în poziția de principal pretendent la funcția de prim-ministru, în timp ce președintele Isaac Herzog deschide oficial consultările oficiale cu liderii partidelor parlamentare.

Frontul anti-Netanyahu își caută coerența

Liderii blocului care se opune lui Netanyahu s-au întâlnit deja pentru a coordona strategia înainte de întâlnirea cu președintele. Eizenkot se sprijină momentan pe o bază de 48 de parlamentari, însă negocierile sunt complicate de divergențe profunde privind viitoarea componență a guvernului și prioritățile politice.

În timp ce politicieni precum Yair Golan pledează deschis pentru o formulă sprijinită parlamentar de partidele arabe, alți lideri, precum Avigdor Liberman și Naftali Bennett, exclud categoric această variantă, temându-se de o nouă instabilitate politică.

Pe de altă parte, tabra lui Netanyahu își consolidează rândurile cu partidele religioase și naționaliste, deși tăcerea unor lideri cheie, precum Aryeh Deri de la partidul Shas, alimentează incertitudinea privind sprijinul necondiționat acordat actualului premier.

Presiunea străzii și spectrul alegerilor anticipate

Un semnal puternic a fost dat de reprezentanții familiilor afectate de masacrul din 7 octombrie, care au cerut liderilor opoziției să lase la o parte diferențele și să formeze un „guvern al schimbării”, evitând orice compromis care ar legitima vechea conducere.

Constituția israeliană oferă candidatului desemnat un termen de 28 de zile pentru a alcătui o coaliție. Dacă negocierile eșuează, președintele poate transfera mandatul spre un alt lider sau, în caz de blocaj total, țara s-ar putea îndrepta spre noi alegeri anticipate.

Pentru Netanyahu, miza nu mai este doar păstrarea puterii, ci blocarea unei alternative politice conduse de Eizenkot, într-un moment care ar putea marca sfârșitul unei ere politice în Israel.

Comisia Electorală din Israel infirmă acuzațiile de fraudă electorală lansate de premierul Netanyahu

Pentru a trece un guver în Knesset-ul de 120 de locuri este nevoie de o majoritate de cel puțin 61 de voturi. Iată câteva scenarii privind posibile coaliții de guvernare:

Scenariul 1: Guvern al blocului centrist/de opoziție condus de Gadi Eizenkot

Acesta este cel mai vehiculat scenariu pentru schimbare, având la bază sprijinul inițial a 48 de parlamentari din formațiunile: Gashar, Be-Yachad, Democrații, Yisrael Beiteinu, Yesh Atid.

-Varianta A (Guvern cu sprijinul partidelor arabe)

Dacă cele două alianțe arabe (Lista Comună și Ra'am) votează pentru sprijinirea externă sau participarea la coaliție, blocul lui Eizenkot ajunge la o majoritate teoretică de 67 de locuri.

Punct slab: Naftali Bennett și Avigdor Liberman refuză categoric dependența de voturile partidelor arabe, considerând o astfel de formulă instabilă și periculoasă politic.

-Varianta B (Guvern cu partidele ultra-ortodoxe):

Eizenkot ar putea încerca atragerea partidelor ultra-ortodoxe (Shas și United Torah Judaism - UTJ).

Punct slab: Avigdor Liberman (Yisrael Beiteinu) condiționează orice guvern de reformarea Legii Recrutării (înrolarea obligatorie a ultra-ortodocșilor în armată), cerință inacceptabilă pentru liderii religioși.

Scenariul 2: Netanyahu reconstruiește majoritatea de dreapta

Benjamin Netanyahu încearcă să mobilizeze blocul său tradițional de extremă dreaptă și religios.

Calculul matematic: Cu Likud (27 de locuri) și aliații săi din dreapta radicală (Sionismul Religios și Otzma Yehudit), plus sprijinul partidelor ultra-ortodoxe (Shas și UTJ), Netanyahu speră să strângă 61-62 de locuri.

Tensiunile interne: Tăcerea recentă a liderului Shas, Aryeh Deri, și semnalele de neutralitate de la UTJ indică o ezitare a ultra-ortodocșilor de a mai rămâne legați exclusiv de un Netanyahu slăbit electoral. Dacă UTJ decide să nu-l recomande pe Netanyahu la președintele Herzog, acesta rămâne blocat la doar 46 de voturi.

Scenariul 3: Guvern de Unitate Națională (Rotativ)

În cazul unui blocaj complet, președintele Isaac Herzog ar putea presa pentru un guvern de salvare națională între Likud (Netanyahu) și blocul centrist (Eizenkot).

Precedentul: Eizenkot și Netanyahu au lucrat împreună în Cabinetul de Război după 7 octombrie 2023.

Obstacolul major: Lipsa totală de încredere. Eizenkot consideră că Netanyahu a refuzat să își asume responsabilitatea pentru eșecul de securitate și a ignorat strategiile de ieșire din război. Pentru centriști, o alianță cu Netanyahu este văzută drept o „sinucidere politică”.

Scenariul 4: Eșecul negocierilor și noi alegeri anticipate

Dacă niciunul dintre candidați nu reușește să adune 61 de semnături în termenul legal de 28 (+14) zile, Knessetul se dizolvă automat.

Netanyahu rămâne premier interimar pe durata noii campanii electorale. Aceasta este o miză majoră pentru Likud, sperând că instabilitatea îi va permite să își refacă cifrele în sondaje.

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