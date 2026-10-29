Impas politic după alegerile din Israel. Soarta lui Netanyahu depinde de o alianță controversată

Israelul intră într-o nouă perioadă de incertitudine politică după alegerile legislative, în condițiile în care nici blocul premierului Benjamin Netanyahu, nici alianța de opoziție condusă de fostul general Gadi Eisenkot nu par să obțină majoritatea necesară pentru formarea unui guvern. Votul arabilor răstoarnă calculele politice.

Protest în Tel Aviv pentru a cere formarea unui guvern comun arab-evreu Foto: AFP

Conform rezultatelor parțiale, ambele tabere sunt sub pragul de 61 de mandate din Knesset (Parlamentul Israelului), ceea ce face inevitabile negocierile pentru formarea unei coaliții, potrivit The Guardian.

Partidele arabe israeliene și-au consolidat semnificativ poziția, fiind creditate cu 16-19 mandate, cel mai bun rezultat din ultimii ani. Soarta politică a lui Benjamin Netanyahu depinde acum de disponibilitatea partidelor evreiești din opoziție de a forma un front comun cu partidele palestiniene.

Creșterea participării la vot în comunitățile arabe a influențat decisiv scrutinul, desfășurat pe fondul unei prezențe record la urne, de aproape 78%, cea mai ridicată din 1999.

După centralizarea a 86% din voturi, ambele blocuri evreiești păreau să rateze cu certitudine cele 61 de locuri în Knesset necesare pentru un guvern majoritar, lăsându-i lui Eisenkot și aliaților săi o alegere clară: fie fac un pact cu partidele arabe israeliene, care se îndreaptă spre un rezultat record de 16-19 mandate, fie îi oferă lui Netanyahu un colac de salvare politic sub forma unor noi alegeri sau a unui guvern de unitate.

O eventuală alianță între opoziția evreiască și partidele arabe este privită drept controversată. Partidele arabe militează pentru un „stat al tuturor cetățenilor” și critică armata și politicile militare ale Israelului, intrând în conflict direct cu viziunea sionistă a opoziției evreiești. În plus, formațiunile arabe sunt considerate drept parteneri nesiguri sau ilegitimi. Din aceste motive, un asemenea pact riscă să provoace o reacție de respingere dură din partea propriului electorat și să fie perceput de mulți israelieni drept o amenințare la adresa caracterului de stat evreu și a siguranței naționale.

Pe măsură ce numărătoarea continuă, rezultatul rămâne extrem de strâns. Voturile militarilor aflați în misiune și ale alegătorilor care au votat în afara secțiilor obișnuite, reprezentând aproximativ 14% din electorat, nu au fost încă centralizate integral.

Netanyahu acuză partidele arabe ar fi „furat alegerile”

Miercuri seară, Netanyahu a reacționat la prezența ridicată la urne a palestinienilor și la succesul partidelor arabe israeliene, susținând că acestea „au furat alegerile”. Deși nu a prezentat dovezi, el a scris pe rețeaua X că partidul său, Likud, a trimis „sute de mărturii și probe” Comisiei Electorale Centrale.

Liderii opoziției de centru-stânga au respins însă acuzațiile și au cerut recunoașterea votului exprimat de cetățenii arabi israelieni.

„Oricine încearcă să ignore voturile alegătorilor arabi îi face un serviciu lui Netanyahu”, a declarat Yair Golan, unul dintre partenerii lui Eisenkot.

Donald Trump și-a arogat meritul pentru performanța peste așteptări a lui Netanyahu de până acum, susținând că sprijinul său fățiș acordat înaintea scrutinului a făcut diferența.Numărarea tuturor voturilor ar putea dura încă câteva zile, voturile prin corespondență fiind ultimele centralizate. Majoritatea acestora provin de la soldații aflați în misiune. Votul armatei tinde de obicei spre dreapta, însă această imagine generală ar putea fi complicată de faptul că numeroși rezervisti mai în vârstă și mai moderați se află acum în serviciul activ. Ulterior, președintele Israelului Isaac Herzog va desemna un lider politic care va avea la dispoziție șase săptămâni pentru formarea unui guvern.Dacă prima opțiune eșuează, oportunitatea trece la rivalul său. În săptămânile de dispute politice care vor urma probabil, atât Netanyahu, cât și Eisenkot sunt așteptați să încerce să curteze dezertori din taberele adverse.

Israelul se confruntă cu perspectiva unei noi perioade de negocieri și blocaj politic, într-un moment în care țara se află încă sub presiunea războiului din Gaza și a tensiunilor regionale.

Netanyahu este cel mai longeviv prim-ministru al Israelului, aflându-se la conducere timp de 19 din ultimii 30 de ani.