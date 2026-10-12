 Fluxul de petrol din Golful Persic a revenit la 80%-90% din nivelul de dinaintea războiului din Iran. Avertisment privind produsele rafinate | adevarul.ro
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Fluxul de petrol din Golful Persic a revenit la 80%-90% din nivelul de dinaintea războiului din Iran. Avertisment privind produsele rafinate

Război în Orientul Mijlociu
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Fluxul de petrol din Golful Persic a revenit la 80%-90% din nivelul înregistrat înaintea războiului din Iran, însă aprovizionarea cu produse rafinate rămâne puternic afectată, a declarat luni secretarul pentru energie al Statelor Unite, Chris Wright, în cadrul Congresului Mondial al Petrolului, desfășurat la Riad, capitala Arabiei Saudite.

Prețurile petrolului Brent au crescut cu aproape 70% de la începutul anului.
Prețurile petrolului Brent au crescut cu aproape 70% de la începutul anului. Foto: Shutterstock

Aproximativ 14 milioane de barili de petrol pe zi tranzitează în prezent Strâmtoarea Ormuz și conductele alternative de transport. Wright a precizat că situația continuă să reprezinte o problemă pentru securitatea energetică mondială și pentru piețe, chiar dacă prețul țițeiului se menține, în opinia oficialului american, la un nivel „viabil și rezonabil”.

Chris Wright a precizat că prețurile petrolului Brent au crescut cu aproape 70% de la începutul anului, pe fondul blocadei impuse Strâmtorii Ormuz. El a descris cotațiile țițeiului drept „ușor ridicate”, în comparație cu prețurile mult mai mari ale motorinei pe piețele internaționale, conform EFE și Agerpres.

Aprovizionarea cu produse rafinate rămâne afectată

Chris Wright a avertizat că, deși fluxurile de țiței au fost în mare parte restabilite, situația produselor rafinate este mult mai dificilă. Potrivit acestuia, aprovizionarea cu astfel de produse din regiunea Golfului Persic se situează la numai 25%-35% din nivelurile de dinaintea războiului declanșat de SUA și Israel împotriva Iranului.

„Problema țițeiului, despre care vorbim atât de mult, încă persistă, dar în mare parte este controlată”, a afirmat secretarul american pentru energie.

Un alt motiv de îngrijorare îl reprezintă amenințările rebelilor houthi din Yemen, aliați ai Iranului, la adresa transporturilor maritime ale Arabiei Saudite în Marea Roșie. Această rută reprezintă o alternativă importantă pentru exporturile de petrol ale regatului saudit, după blocarea Strâmtorii Ormuz, la începutul conflictului, pe 28 februarie.

Declarațiile lui Wright au fost făcute în cadrul celei de-a 25-a ediții a Congresului Mondial al Petrolului, organizat în această săptămână la Riad, în contextul în care perturbările transporturilor energetice din regiune continuă să afecteze piețele internaționale.

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