 Fiul lui Benjamin Netanyahu, evacuat de urgență din SUA din cauza unei „amenințări serioase” din partea Iranului | adevarul.ro
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Fiul lui Benjamin Netanyahu, evacuat de urgență din SUA din cauza unei „amenințări serioase” din partea Iranului

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Fiul premierului israelian Benjamin Netanyahu, Yair, a fost evacuat de urgență din reședința sa din apropierea orașului Miami, după ce serviciul israelian de securitate Shin Bet a identificat o „amenințare serioasă” la adresa acestuia din partea Iranului.

Yair Netanyahu
Yair Netanyahu Foto: Profimedia

„Există o ameninţare serioasă la adresa lui Yair Netanyahu şi, având în vedere acest lucru şi în urma unei evaluări, s-a luat decizia, împreună cu echipa de securitate, de a-l salva de urgenţă şi de a-l aduce înapoi în Israel”, a declarat Shin Bet, potrivit News.ro.

Shin Bet nu a precizat sursa amenințării. Anunțul vine la câteva zile după ce presa americană și israeliană a dezvăluit existența unui plan de asasinat care viza unul dintre fiii lui Benjamin Netanyahu.

Premierul israelian a confirmat informația, fără să spună care dintre fii era vizat.

„Iranul a vizat unul dintre fiii mei. Iranul a încercat să-l ucidă, să-l ucidă pe unul dintre fiii mei”, a declarat prim-ministrul israelian pentru postul israelian Canal 14.

Fiul său cel mare, Yair Netanyahu, în vârstă de 35 de ani, a locuit o perioadă îndelungată în Statele Unite, inclusiv la Miami, începând din 2024. Potrivit informațiilor publice, acesta beneficiază de protecția Shin Bet.

Prezența lui Yair Netanyahu în Florida a generat controverse în Israel, inclusiv în legătură cu costurile suportate pentru asigurarea securității sale. Situația a stârnit și îngrijorări în rândul unor localnici din Florida, care s-au temut că prezența fiului premierului ar putea transforma zona într-o posibilă țintă.

La scurt timp după declarația premierului, jurnalistul israelian Amit Segal a afirmat pe canalul său de Telegram că presupusa tentativă de asasinat ar fi fost cunoscută de mai multe luni, însă informațiile nu au putut fi publicate din cauza unei interdicții de difuzare.

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