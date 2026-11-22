Autoritățile americane sunt îndemnate să revoce viza unui predicator britanic care a declarat public că evreii ar trebui expulzați din Statele Unite. Calvin Robinson, în vârstă de 41 de ani, a spus într-un podcast că „alungarea evreilor este răspunsul”, susținând totodată că aceștia ar fi suprareprezentați în poziții-cheie de influență din societatea americană.

Solicitarea de reevaluare a statutului său de imigrare a fost formulată de Robert Garson, președintele Asociației Americane a Avocaților și Juriștilor Evrei, într-o scrisoare adresată lui Yehuda Kaploun, rabin și emisar special al Departamentului de Stat pentru combaterea antisemitismului, relatează The Telegraph.

Garson a catalogat declarațiile predicatorului drept nu doar antisemite, ci și „fundamental contrare valorilor americane”, cerând oficialilor să stabilească dacă există motive pentru anularea vizei acestuia.

Controversa a izbucnit după o ediție din 13 noiembrie a podcastului „The Command Show”, pe care Robinson îl prezintă împreună cu Joe Enders. În timpul discuției, Enders a descris Statele Unite drept o „oligarhie evreiască” și a criticat anumite convingeri religioase ale iudaismului.

Robinson a comparat dezbaterile despre deportarea în masă a musulmanilor cu reacțiile provocate de ideea expulzării evreilor și a susținut că acest subiect ar trebui discutat în aceiași termeni.

„Cred că alungarea evreilor este răspunsul”, a declarat acesta. Predicatorul a continuat, spunând că evreii sunt „suprareprezentați în toate domeniile-cheie care ne subminează cultura, de la Hollywood la muzică”.

Ulterior, într-o postare pe platforma X, Robinson a susținut că evreii au devenit o categorie protejată și a adăugat că aceștia nu trebuie arși, ci pot fi pur și simplu deportați.

Calvin Robinson a spus într-un podcast că „alungarea evreilor este răspunsul. Foto: X/@GeorgeConger8

Cereri de revocare a vizei și reacții dure

În scrisoarea adresată Departamentului de Stat, Robert Garson a afirmat că declarațiile predicatorului demonstrează „o ostilitate îngrijorătoare față de evrei” și o necunoaștere profundă a istoriei și principiilor pe care a fost fondată republica americană.

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Acesta a amintit că evreii s-au stabilit în America într-o perioadă în care nu aveau încă libertatea de a-și practica deschis religia în Anglia.

„Evreii americani nu au nevoie de lecții de la Calvin Robinson despre ce înseamnă să fii american. Contribuția lor la această națiune este înscrisă în fondarea, apărarea, instituțiile și realizările sale”, a scris Garson.

Și arhiepiscopul Mark Haverland, din cadrul Bisericii Catolice Anglicane, a cerut îndepărtarea predicatorului din Statele Unite. Instituția religioasă îi retrăsese deja acestuia dreptul de a sluji în ianuarie 2025, după un incident în care Robinson a părut să execute un salut nazist la un summit anti-avort organizat la Washington.

Predicatorul a susținut atunci că gestul fusese o glumă și că imita o mișcare atribuită lui Elon Musk la un eveniment organizat după învestirea președintelui Donald Trump.

Predicatorul a refuzat să își ceară scuze

Calvin Robinson s-a mutat în Michigan în 2024, unde a preluat conducerea parohiei St. Paul’s din Grand Rapids. După retragerea dreptului de a sluji, comunitatea religioasă a părăsit Biserica Catolică Anglicană și s-a alăturat ulterior Bisericii Episcopale Creștine.

În septembrie 2026, predicatorul publicase deja un mesaj controversat pe X, în care afirma: „Evrei sunt de vină. Întotdeauna au fost evreii. Nu toți, dar întotdeauna ei”.

Organizația Campaign Against Antisemitism l-a acuzat că promovează teorii conspiraționiste și discursuri antievreiești periculoase, solicitând administrației americane să îi reevalueze dreptul de ședere în țară.

După criticile provocate de declarațiile sale, Robinson a refuzat să își ceară scuze. „Aș dori să profit de această ocazie pentru a-mi cere scuze... absolut nimănui. Hristos este Rege!”, a scris acesta pe X.

Într-o altă postare, acesta a afirmat că nu urăște pe nimeni.