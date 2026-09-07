 „Nu vi se pare dezgustător?” Emisarul lui Trump, pus în dificultate de un jurnalist ucrainean după întâlnirile cu Putin | adevarul.ro
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Video „Nu vi se pare dezgustător?” Emisarul lui Trump, pus în dificultate de un jurnalist ucrainean după întâlnirile cu Putin

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Un jurnalist ucrainean l-a confruntat pe emisarul special al președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, în timpul unei conferințe de presă la Kiev, întrebându-l dacă Vladimir Putin îl „înșală” pe liderul american și dacă nu consideră dezgustător faptul că se întâlnește cu liderul de la Kremlin.

Volodimir Zelenski și Steve Witkoff, emisarul lui Trump, conferință de presă comună la Kiev
Volodimir Zelenski și Steve Witkoff, emisarul lui Trump, conferință de presă comună la Kiev Foto: AFP

Dmytro Gordon i-a adresat întrebările lui Witkoff pe 6 septembrie, după discuțiile purtate de emisarul american și Jared Kushner cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, notează Kyiv Independent. 

„V-ați întâlnit foarte des cu președintele Putin. Vi se pare că Putin v-a înșelat în tot acest timp?”, l-a întrebat Gordon.

Jurnalistul a continuat: „Și, în cele din urmă, nu vi se pare dezgustător să stați la aceeași masă cu un criminal de război internațional, călăul poporului ucrainean, care este personal responsabil pentru tragedia din Ucraina?”

Witkoff: „Relațiile sunt foarte importante”

Steve Witkoff și-a apărat întâlnirile repetate cu Vladimir Putin, susținând că menținerea contactului direct cu Moscova este necesară pentru găsirea unei soluții la războiul din Ucraina.

„Relațiile sunt foarte importante în rezolvarea unui conflict ca acesta”, a răspuns emisarul american, argumentând că lipsa comunicării cu oricare dintre părți ar face mai dificilă obținerea unui acord de pace.

Witkoff a precizat că a călătorit de aproximativ opt ori la Moscova, unde s-a întâlnit cu Putin și membri ai echipei sale.

„Am primit întotdeauna respect din partea președintelui Putin”, a spus el.

Potrivit emisarului, discuțiile cu liderul rus au avut și rolul de a ajuta administrația americană să înțeleagă mai bine poziția Moscovei înaintea negocierilor cu Volodimir Zelenski.

SUA încearcă să reia negocierile trilaterale

Witkoff și Jared Kushner s-au întâlnit cu Putin la Moscova pe 5 septembrie, înainte de a merge la Kiev pentru discuții cu Zelenski.

Witkoff a descris negocierile drept constructive și a spus că partea rusă a prezentat „idei noi”, în timp ce Kushner a vorbit despre un „pachet de pace”.

La rândul său, Zelenski a descris discuțiile cu emisarii americani drept „foarte substanțiale” și a transmis că Ucraina este pregătită să avanseze către negocieri trilaterale între Kiev, Washington și Moscova.

Witkoff a susținut că el și Kushner încearcă să reducă diferențele dintre cele două părți și să îmbunătățească dialogul, în speranța ajungerii la o soluție pentru încheierea războiului.

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