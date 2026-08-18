 Dezechilibru alarmant între băieții și fetele născute în Vietnam. Cum va interveni statul | adevarul.ro
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Dezechilibru alarmant între băieții și fetele născute în Vietnam. Cum va interveni statul

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Vietnamul vrea să reducă raportul dintre băieți și fete la naștere până la nivelul considerat natural, aproximativ 106 băieți la 100 de fete până în 2035, potrivit unui proiect al Ministerului Sănătății.

Bebeluși
Bebeluși la maternitate FOTO: Profimedia

Proiectul vizează o reducere a raportului între sexe la naștere la sub 109 băieți la 100 de fete până în 2030 și apoi la nivel de echilibru până în 2035.

De ani de zile, dezechilibrul în favoarea băieților în ceea ce privește raportul între sexe la naștere din Vietnam se numără printre cele mai ridicate din Asia. Proiectul de lege arată că acest raport s-a situat la 112,2 băieți la 100 de fete în 2016, a atins un maxim de 114,8 în 2018 și a scăzut la 110 în 2025, scrie Reuters.

Vietnamul are de ani buni un excedent artificial de băieți la naștere. Cauza principală este preferința tradițională pentru băieți, accesul la tehnologie permițând identificarea sexului fătului înainte de naștere.

Preferința pentru băieți are rădăcini culturale și familiale. În structurile tradiționale, fiii sunt considerați continuatorii familiei și sunt asociați cu responsabilitatea de a sprijini părinții la bătrânețe.

Mai există un factor important: familiile au mai puțini copii. Când o familie își dorește neapărat un fiu, iar numărul total de copii este redus, presiunea pentru ca pruncul să fie băiat crește.

Autoritățile avertizează că menținerea unui raport dezechilibrat între sexe poate produce consecințe demografice și sociale pe termen lung.

Printre riscurile menționate în proiect se numără dificultățile de pe piața căsătoriilor, accentuarea inegalității de gen, violența bazată pe gen și traficul de femei și fete.

Dezechilibrul poate influența și structura viitoare a populației. Proiecțiile demografice oficiale ale Vietnamului pornesc de la ideea că raportul dintre sexe la naștere va reveni treptat spre nivelul natural, pe măsură ce politicile publice își fac efectul.

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