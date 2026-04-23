Joi, 23 Aprilie 2026
Adevărul
Ultimele știri

Declin demografic în Rusia. Rata natalității a atins cel mai scăzut nivel din ultimii 200 de ani, în ciuda apelurilor lui Putin

Apelurile lui Vladimir Putin pentru mai mulți copii, restricțiile privind avorturile și încercările de a impune „valori tradiționale” nu au reușit să scoată Rusia din declinul demografic.

În Rusia se nasc tot mai puțini copii FOTO: X
În Rusia se nasc tot mai puțini copii FOTO: X

În primul trimestru al anului 2026, conform unor estimări făcute de un demograf consultat de publicația independentă rusă, s-au născut 272 de mii de copii, cu 6% mai puțin, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, scrie The Moscow Times.

Numărul nașterilor a înregistrat astfel cel mai scăzut nivel de la începutul secolului 19.

Declinul demografic al Rusiei este și mai abrupt dacă sunt comparate datele din 2026 cu cele din 2021, ultimul an înaintea declanșării războiului din Ucraina. Astfel, natalitatea a scăzut cu 12,5%, comparativ cu primul trimestru din 2021 și cu 38% față de aceeași perioadă din 2014 - an în care s-a înregistrat un record al natalității și în care Rusia a anexat ilegal peninsula Crimeea, scrie 

În ultimii 8 ani, Rusia a pierdut 4 milioane de cetățeni

Estimările privind datele legate de natalitate au fost făcute în mod independent, de către specialistul în demografie Alexei Rakșa, întrucât datele demografice oficiale din Federația Rusă au fost clasificate din primăvara anului 2025 - de atunci statul rus nu mai publică niciun fel de date privind numărul nașterilor, sau mortalitatea.

Ultimele date oficiale disponibile sunt cele din 2024. Acestea arată că numărul nașterilor din acel an scăzuse la 1,222 milioane de copii - cel mai scăzut din 1999, când Rusia trecea printr-o criză economică și inflație galopantă. Conform calculelor lui Rakșa, în 2025 numărul total al nașterilor a ajuns la 1,178 de milioane - cel mai scăzut din istoria modernă a Rusiei.

Concomitent, rata fertilității - care reflectă numărul mediu de copii născuți raportat la numărul de femei aflate la vârsta fertilă, este, de asemenea, în scădere: dacă în 2015, rata fertilității era de 1,77, în 2025 cifra este de 1,41. În perioada URSS, cea mai mare rată a fost înregistrată în 1990: 1,89.

În 2018, Vladimir Putin a anunțat un proiect național cu scopul încurajării natalității și opririi declinului natural al populației. În ciuda acestei inițiative, Rusia a pierdut aproximativ 4 milioane de cetățeni.

  În 2020, Kremlinul a mutat obiectivul populației până în 2030. Iar la începutul celui de-al șaselea mandat al lui Putin, acesta a comandat o strategie demografică. Aceasta prevede ca rata totală de fertilitate a țării să crească la 1,6 până în 2030 și la 1,8 până în 2036. Acesta ar fi cel mai ridicat nivel de la era sovietică: în 1990, rata totală de fertilitate (RTF) era de 1,89.   

Ca parte a strategiei, oficialii intenționează să consolideze instituția familiei și a căsătoriei și să promoveze „valorile familiale tradiționale”. Se preconizează că imaginile familiilor numeroase vor fi încorporate în publicitate și în conținutul media, iar bunicii cu mulți nepoți vor fi introduse premii de stat.

