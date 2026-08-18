 Cum sunt vândute artefactele naziste în ciuda interdicțiilor. Excepția invocată de comercianți și situația din România | adevarul.ro
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Foto Cum sunt vândute artefactele naziste în ciuda interdicțiilor. Excepția invocată de comercianți și situația din România

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Artefacte naziste care poartă simboluri interzise sunt vândute în mod deschis în Australia, la trei ani după ce guvernul federal a făcut ilegală comercializarea lor, vânzătorii susținând că obiectele sunt oferite în scopuri „educaționale”.

Artefacte naziste, vândute pe site-uri din Australia FOTO Kurt Coleman Military Antiques
Artefacte naziste, vândute pe site-uri din Australia FOTO Kurt Coleman Military Antiques

Guvernul australian a interzis în 2023 afișarea și comercializarea obiectelor care poartă Hakenkreuz-ul nazist (svastica) și runa dublă „sig”, simbolul folosit de Schutzstaffel (SS), după ce mai multe state adoptaseră legi similare care interziceau afișarea simbolurilor naziste și efectuarea salutului nazist.

Legislația prevede excepții pentru scopuri religioase, academice, educaționale, artistice, literare sau științifice.

O investigație realizată de Guardian Australia a identificat vânzători australieni de obiecte militare de colecție care comercializează echipamente militare germane (inclusiv căști, insigne, medalii, șepci de ofițeri, steaguri și alte obiecte) care par să provină din perioada nazistă și poartă Hakenkreuz-ul sau runa dublă.

Vânzătorii, printre care se numără comercianți cu experiență în obiecte militare de colecție și artefacte naziste, au susținut că acestea sunt oferite în scopuri „educaționale” sau „de cercetare”.

Obiecte naziste, vândute cu mii de dolari

Kurt Coleman Military Antiques, o firmă cu sediul social în regiunea Sunshine Coast din Queensland, avea în această săptămână 25 de pagini de obiecte militare germane din perioada nazistă și alte articole asociate, disponibile pe site.

Printre anunțuri se numărau broșuri militare, insigne, embleme, inele, tunici de ofițeri, șepci de ofițeri și arme pe care erau vizibile svastici și alte imagini asociate nazismului.

FOTO Kurt Coleman Military Antiques
FOTO Kurt Coleman Military Antiques

Unul dintre cele mai scumpe obiecte era o vază din porțelan alb, cu un vultur nazist în relief, scoasă la vânzare pentru 2.500 de dolari australieni. Un „steag de luptă” al unei nave de război germane, cu dimensiunile de 2 metri pe 3,5 metri, era listat la 2.000 de dolari australieni, însă figura ca „epuizat”. Un cuțit al organizației Tineretul Hitlerist era oferit pentru 1.820 de dolari australieni.

În timp ce pagina principală a site-ului preciza că firma „CUMPĂRĂ MEREU medalii, obiecte militare și arme albe”, titlul paginii  - un câmp utilizat frecvent pentru optimizarea în motoarele de căutare - era „Nazi Militaria For Sale, German Militaria, WW2 Militaria, Nazi Medals Australia”.

La momentul documentării, toate obiectele disponibile la vânzare păreau să aibă legătură cu regimul nazist.

Site-ul preciza: „Toate obiectele oferite spre vânzare sunt destinate exclusiv scopurilor educaționale. Vânzătorul nu susține și nu promovează nicio ideologie politică, iar obiectele sunt prezentate exclusiv ca artefacte istorice. Se așteaptă ca cumpărătorii să utilizeze obiectele în mod responsabil și în conformitate cu legislația în vigoare.”

FOTO Kurt Coleman Military Antiques
FOTO Kurt Coleman Military Antiques

Site-ul pare să funcționeze de cel puțin un an. O pagină de eBay cu același nume figura ca activă din 2019 și indică aproximativ 44.000 de articole vândute în această perioadă. La momentul documentării, pe pagina de eBay erau listate obiecte germane asociate războiului, alături de antichități și obiecte de colecție fără legătură cu acestea. Coleman a fost contactat pentru a oferi un punct de vedere.

Comercianții spun că respectă legea

Henry’s Military Collectibles, cu sediul în Australia de Vest, avea, de asemenea, mai multe obiecte militare germane din perioada nazistă listate pentru vânzare, inclusiv mai multe cruci pentru merite militare, catarame de centură și o cască Luftschutz, utilizată în apărarea civilă împotriva atacurilor aeriene.

În imaginile din anunțuri, simbolurile considerate interzise par să fi fost acoperite cu autocolante.

Site-ul afirmă că Henry’s Military Collectibles „comercializează exclusiv produse cu valoare istorică pentru colecționari, muzee și în scopuri de cercetare”. Compania precizează că „nu este și nu a fost în niciun caz asociată cu național-socialismul, perioada celui de-al Treilea Reich, partidele politice și/sau organizațiile militare” și le cere persoanelor care au legături cu acestea să părăsească site-ul și să nu contacteze compania.

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FOTO Henry’s Military Collectibles
FOTO Henry’s Military Collectibles

Înainte de intrarea în vigoare a legislației federale, proprietarul Henry Fijolek declara pentru Guardian Australia că obiectele naziste au fost întotdeauna „foarte bine vândute” și că nu erau niciodată comercializate către „simpatizanți ai naziștilor”.

Fijolek a declarat prin e-mail, în această săptămână, că este de părere că își desfășoară activitatea în limitele legii și că se consideră calificat să facă această interpretare, întrucât „a servit în armată ca ofițer timp de 37 de ani, dintre care 17 ani în cadrul unității de istorie a Armatei Australiene”.

„Așa cum am precizat în declarația de declinare a responsabilității de pe site-ul meu, comercializez aceste obiecte fără a afișa simbolurile interzise, iar intenția mea este să le comercializez în limitele permise de lege”, a spus Fijolek. „Știu că există persoane în comunitate care ar dori ca aceste obiecte să fie interzise și eliminate complet, însă aceasta este istorie, iar istoria, indiferent de natura ei, nu ar trebui niciodată eliminată, deoarece are rolul de a educa generațiile viitoare.”

Un purtător de cuvânt al Poliției Federale Australiene (AFP) a declarat: „AFP a discutat cu mai multe case de licitații în legătură cu vânzarea și afișarea publică a obiectelor care conțin simboluri interzise. Cu toate acestea, AFP nu va confirma detalii referitoare la evaluările și anchetele aflate în desfășurare în aceste cazuri. Oamenii trebuie să fie conștienți de obligațiile legale pe care le au în ceea ce privește afișarea publică sau comercializarea obiectelor care conțin simboluri interzise.”

Istoricii avertizează asupra semnificației obiectelor naziste

Romain Fathi, profesor asociat și istoric militar la Universitatea Națională Australiană, a declarat că obiectele militare și cele asociate războiului sunt colecționate de foarte mult timp, însă astfel de obiecte „nu sunt neutre”.

„Același obiect poate avea semnificații complet diferite în funcție de mâna care îl ține și de motivele pentru care este păstrat”, a spus Fathi.

Obiectele militare au fost adesea folosite și expuse ca instrumente de propagandă pentru diferite regimuri, însă pot fi prezentate și ca documente istorice. Atunci când sunt contextualizate, analizate și criticate, ele „pot reprezenta un instrument esențial pentru cunoașterea istorică”.

„Colecționarea de obiecte militare devine mai problematică atunci când există o atracție reală față de război și violență”, a spus Fathi. „Majoritatea colecționarilor au câteva obiecte, însă unii își dedică întreaga viață și resursele acestei activități.”

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Colecționarea de obiecte naziste sau din perioada celui de-al Treilea Reich are implicații diferite față de colecționarea, de exemplu, a unor obiecte din timpul Revoluției Franceze, a explicat Fathi.

„Aceste obiecte nu sunt jucării. Sunt obiecte ale morții, aparținând unui regim caracterizat prin moarte. Atunci când oamenii găsesc putere și fascinație în ele, acest lucru devine foarte periculos.”

El a continuat: „Dacă un muzeu evreiesc sau un muzeu al Holocaustului achiziționează obiecte naziste pentru a contextualiza și documenta genocidul, există o profundă dimensiune morală și etică a acestui gest. Același act de colecționare făcut de un activist de extremă dreaptă, în general bărbat, ar fi, în mod evident, profund problematic și ar exprima simpatii care sunt periculoase pentru societățile democratice.”

Ce prevede legislația din România

În România, este interzis prin lege să comercializezi, să confecționezi sau să răspândești simboluri naziste. Conform Ordonanței de Urgență nr. 31/2002, actualizată substanțial prin Legea nr. 217/2015 și prin modificările ulterioare, aceste fapte constituie infracțiune.

Vânzarea, confecționarea, răspândirea sau deținerea în vederea răspândirii de simboluri fasciste, naziste, legionare, rasiste sau xenofobe se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani și interzicerea unor drepturi.

În această categorie intră drapelele, emblemele, insignele, uniformele, sloganurile sau formulele de salut utilizate de regimul nazist, inclusiv simboluri precum svastica. Aceeași pedeapsă se aplică și pentru purtarea sau utilizarea acestor însemne în spațiul public sau în mediul digital.

Fapta nu constituie infracțiune dacă utilizarea sau comercializarea, de exemplu sub forma unor cărți sau exponate, se face exclusiv în interesul artei sau științei, cercetării academice, educației sau istoriei, în condițiile prevăzute de articolul 4 din OUG 31/2002.

Activitățile comerciale de tip suveniruri, haine cu însemne naziste sau propagandă adiacentă intră sub incidența legii penale.

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