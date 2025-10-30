Jocuri „perverse” pe rețelele online. Fete „vânate” și constrânse să comită violențe asupra familiilor și animalelor lor

Poliția Federală Australiană (AFP) avertizează că fete tinere sunt „vânate, urmărite și atrase” de bărbați pe rețelele online, apoi constrânse să comită acte grave de violență asupra lor, a fraților sau surorilor lor sau a animalelor de companie, într-un „tip de gamificare pervers”.

„În Australia, 59 de presupuși infractori au fost identificați ca membri ai unor astfel de rețele prolifice de criminalitate online descentralizate. AFP, în colaborare cu partenerii din domeniul aplicării legii din Australia și din străinătate, a acționat rapid împotriva infractorilor, ceea ce a dus la nouă arestări internaționale și trei arestări naționale. În Australia, cei arestați aveau vârste cuprinse între 17 și 20 de ani”, a declarat noul comisar AFP, Krissy Barrett, potrivit ABCNews.au

Membrii acestor rețele nu sunt motivați de stimulente financiare sau sexuale, ci mai degrabă „de amuzament” și de dorința de a fi „populare online fără a înțelege pe deplin consecințele”, potrivit declarațiilor sale.

Comisarul Barrett a descris acest comportament ca fiind o problemă internațională atât de importantă, încât a fost înființat un grup de aplicare a legii Five Eyes pentru a viza în mod specific persoanele responsabile și va anunța un omolog australian pentru a concentra eforturile interne:

„Ca prioritate în cadrul mandatului meu de comisar, AFP va înființa grupul de lucru Pompilid pentru a utiliza toate competențele AFP în vederea combaterii acestor infractori... vom proteja victimele, vom aresta infractorii, vom demasca facilitatorii și vom elimina anonimatul care îi protejează pe infractori de aplicarea legii.”

Sadism, nazism, satanism, ideologiile membrilor rețelei

Fetele atrase în aceste „jocuri” provin în mare parte din medii occidentale, potrivit BBC. Membrii rețelelor recrutează tinerele prin intermediul platformelor de jocuri precum Roblox sau al aplicațiilor de mesagerie precum Discord și Telegram.

Băieții și bărbații, pe care comisarul Barrett îi numește „crimefluencers”, aderă la o varietate de ideologii - inclusiv nihilismul, sadismul, nazismul și satanismul – și vizează fete cu o stimă de sine scăzută și tulburări de sănătate mintală.

„Aceste grupuri au o cultură similară cu cea a jocurilor online multiplayer și vânează, urmăresc și atrag victime de pe o serie de platforme online”, a spus comisarul, adăugând că este posibil ca aceștia să nu înțeleagă pe deplin consecințele comportamentului lor.

Australia se pregătește să introducă prima interdicție din lume privind rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani

Companiile de tehnologie ajută, de asemenea, poliția să dezvolte un instrument de inteligență artificială care va ajuta la detectarea emoji-urilor și a argoului utilizate atunci când se discută despre exploatarea sadică online în comunicațiile criptate.

Anunțul comisarului Barrett vine într-un context în care Australia se pregătește să introducă prima interdicție din lume privind rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani, cu scopul de a reduce la minimum daunele online. Cu toate acestea, platformele de jocuri și mesagerie sunt scutite de noile legi, care vor intra în vigoare în decembrie.