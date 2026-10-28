 Croazieră de lux în jurul lumii cu 200 de pasageri la bord, oprită din cauza costurilor cu combustibilul. Oamenii au rămas în Cambodgia | adevarul.ro
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Croazieră de lux în jurul lumii cu 200 de pasageri la bord, oprită din cauza costurilor cu combustibilul. Oamenii au rămas în Cambodgia

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O croazieră rezidențială în jurul lumii a fost suspendată în Cambodgia, din cauza creșterii puternice a costurilor cu combustibilul. Compania americană Villa Vie Residences, care operează nava The Odyssey, le-a cerut pasagerilor să debarce și a anunțat că încearcă să găsească soluții temporare de cazare pentru cei rămași fără locuința plutitoare.

O croazieră rezidențială în jurul lumii a fost suspendată.
O croazieră rezidențială în jurul lumii a fost suspendată. Foto: X/@dabitch

Nava, cu o lungime de aproximativ 196 de metri, a plecat din Belfast, Irlanda de Nord, în urmă cu trei ani, și promitea pasagerilor o experiență de lux, cu posibilitatea de a explora lumea în timp ce locuiau la bord. Cabinele puteau fi cumpărate sau închiriate, iar nava avea o capacitate de aproximativ 650 de rezidenți.

Potrivit unui oficial cambodgian, la bord se aflau miercuri 203 pasageri și 156 de membri ai echipajului. O parte dintre pasageri plecaseră deja cu avionul, în timp ce alții așteptau în orașul-port Sihanoukville. Autoritățile au precizat că nava urma să fie realimentată cu combustibil înainte de a părăsi Cambodgia sâmbătă.

Compania invocă scumpirea combustibilului și probleme financiare

Villa Vie Residences a transmis că a luat măsuri pentru reducerea consumului de combustibil, dar economiile nu au fost suficiente pentru a compensa creșterea cheltuielilor. Prețurile petrolului au crescut puternic după izbucnirea războiului cu Iranul, perturbând fluxurile globale de combustibil.

„Transferarea întregii creșteri a costurilor către rezidenți nu este o soluție realistă”, a precizat compania într-un comunicat.

Operatorul a anunțat că se concentrează pe sprijinirea pasagerilor, a echipajului și a angajaților, în timp ce încearcă să își restructureze activitatea și să atragă capital în următoarele 60 de zile. Compania a avertizat însă că nu există garanții privind rezultatul acestui proces.

Potrivit lui Randy Cassingham, unul dintre rezidenții navei, pasagerii au aflat luni dimineață că trebuie să debarce până la ora 14:00, după ce un reprezentant al companiei a anunțat intrarea navei într-o perioadă de suspendare temporară a operațiunilor.

Unii pasageri se temeau deja de problemele financiare

Pamela Reckamp, în vârstă de 59 de ani, care a închiriat o cabină împreună cu soțul său și a debarcat la începutul lunii, a declarat pentru NBC News că nu a fost surprinsă de suspendarea croazierei.

Femeia a povestit că, la începutul lunii septembrie, un reprezentant al companiei le-ar fi cerut proprietarilor de cabine să contribuie la strângerea unui milion de dolari, necesar pentru ca nava să poată pleca din golful Ha Long, Vietnam. Potrivit acesteia, în cadrul întâlnirii s-a avertizat că, în lipsa banilor, nava ar mai fi putut funcționa doar aproximativ patru zile.

Situația este complicată și de un proces intentat anul trecut de o companie care a cumpărat o cabină la bordul navei pentru 469.000 de dolari. Reclamanții au acuzat Villa Vie Residences de fraudă și au susținut că firma și-a prezentat în mod înșelător stabilitatea financiară. Compania a respins acuzațiile, iar procesul este în desfășurare.

În 2024, operatorul anunța că potențialii rezidenți puteau cumpăra cabine la prețuri începând de la 119.000 de dolari. În iulie, directorul executiv Mikael Petterson susținea că proiectul urmărea să demonstreze că modelul croazierelor rezidențiale poate fi sustenabil pe termen lung.

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