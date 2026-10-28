 SUA avertizează statele din Golf cu privire la posibile noi atacuri asupra Iranului după alegerile de la jumătatea mandatului | adevarul.ro
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SUA avertizează statele din Golf cu privire la posibile noi atacuri asupra Iranului după alegerile de la jumătatea mandatului

Război în Orientul Mijlociu
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Statele Unite au avertizat mai multe țări arabe din Golf cu privire la posibilitatea unei noi campanii militare scurte și intense împotriva Iranului după alegerile de la jumătatea mandatului, a relatat WSJ , citând surse.

Președintele SUA, DOnald Trump
Președintele SUA, Donald Trump, nu a luat înca decizia atacării Iranului Foto: Profimedia

Astfel de avertismente prin canale diplomatice și militare reprezintă un alt semnal al intențiilor SUA și Israelului de a lansa o nouă rundă de operațiuni militare la scară largă împotriva Iranului, pentru a slăbi Teheranul și a-l forța să negocieze.

Armata americană trimite sisteme suplimentare de apărare antirachetă Patriot din Texas în Israel pentru a consolida apărarea aeriană a țării, potrivit datelor de urmărire a zborurilor și oficialilor. De asemenea, SUA și-a retras trupele din bazele vulnerabile din Orientul Mijlociu, pregătindu-se pentru o escaladare a conflictului.

Forțele americane din regiune se reaprovizionează cu muniții, iar bombardierele și avioanele de vânătoare se pregătesc de atac, au declarat oficialii. Un grup suplimentar de atac al portavioanelor și o forță expediționară a pușcașilor marini urmează, de asemenea, să se alăture unei flotile de aproximativ 20 de alte nave de război americane din Orientul Mijlociu luna viitoare. Unele dintre nave ar putea fi retrase din regiune ca parte a unei rotații planificate.

Trump nu a luat încă o decizie finală

Președintele american Donald Trump nu a luat încă o decizie finală, dar se înclină spre atacuri la scară largă asupra Iranului după alegerile de la jumătatea mandatului. Printre potențialele ținte pentru noi atacuri se numără infrastructura energetică și instalațiile nucleare ale Iranului.

O opțiune alternativă ar putea fi încercarea de a ajunge la un acord, însă eforturile diplomatice ale mediatorilor regionali nu au dat până acum niciun rezultat.

Casa Albă a declarat că nu va comenta „planuri militare sensibile”.

„Președintele Trump menține deschise toate opțiunile pentru a se asigura că Iranul nu va obține niciodată o armă nucleară”, a adăugat Casa Albă.

Trump a declarat că nu va ataca Iranul decât după alegerile intermediare din SUA. Potrivit surselor WSJ, redistribuirea forțelor americane în Orientul Mijlociu și alte pregătiri au scopul de a-i oferi lui Trump opțiuni în cazul în care decide să reia atacurile.

Israelul a pregătit, de asemenea, planuri și ținte pentru noi atacuri. Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu continuă să insiste asupra unor noi atacuri, sperând să slăbească Iranul și să răstoarne regimul.

O revenire la atacurile aeriene ar marca o abatere de la campania de presiune economică a administrației Trump. Sancțiunile și o blocadă navală au blocat vânzările de petrol iranian timp de luni de zile, au paralizat o mare parte din traficul aerian al țării și au restricționat comerțul terestru, adăugând la presiunea asupra economiei țării.

Războiul din Iran riscă să escaladeze. SUA se tem de atacuri iraniene, iar Trump ia în calcul noi lovituri militare: „Va fi un război asimetric”

Mulți analiști consideră că este puțin probabil ca Teheranul să capituleze sub presiunea noilor atacuri. Iranul a rezistat rundelor anterioare de atacuri americane și israeliene. Teheranul continuă să atace navele din Golful Persic și trupele americane din regiune, precum și să formuleze cerințe dure în negocieri.

„Cred că una dintre cele mai mari greșeli făcute de Israel și Statele Unite este presupunerea că o nouă rundă de atacuri asupra Iranului, inclusiv atacuri asupra infrastructurii critice sau eliminarea unor oficiali de rang înalt, va cumva doborî regimul”, a declarat fostul ofițer de informații israelian Danny Tsitrinović.

El a menționat că alte bombardamente ar putea forța regimul iranian să se consolideze și mai mult și să-și apere mai hotărât programele de rachete și nucleare.

„Nu cred că ceva poate încetini permanent programul lor nuclear“

Trump ar putea folosi o nouă rundă de atacuri pentru a declara victoria și apoi a reduce implicarea Americii în război, chiar dacă aceste atacuri nu sunt decisive, a sugerat Seth Jones, analist la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale.

„Nu cred că ceva poate încetini permanent programul lor nuclear. Cu toate acestea, atacurile i-ar permite lui Trump să înceapă să se retragă treptat din conflict și să declare că de data aceasta a reușit din nou să întârzie dezvoltarea programului nuclear iranian”, a remarcat Jones.

Iranul a avertizat pe canale publice și private că va răspunde oricărui atac cu lovituri dure asupra țintelor economice și civile din regiune. Teheranul a lansat amenințări similare în perioada premergătoare războiului, apoi a lansat lovituri asupra bazelor și instalațiilor diplomatice americane, precum și asupra sectorului energetic și a aeroporturilor din Golful Persic.

De data aceasta, orice atacuri de represalii iraniene ar veni în contextul în care SUA și aliații săi din Golf încearcă să își refacă resursele de apărare aeriană epuizate de valurile de atacuri iraniene anterioare.

Iranul deține un stoc de sute până la mii de rachete și a folosit perioada de acalmie a ostilităților pentru a-și consolida apărarea și a pregăti noi planuri de represalii. Oficialii israelieni sunt îngrijorați de viteza cu care Iranul își reconstruiește forțele.

Mediatorii din Orientul Mijlociu depun toate eforturile pentru a relua discuțiile și a preveni un nou val de ostilități. Până acum, acestea au eșuat: SUA insistă să discute programul nuclear al Iranului, iar Teheranul formulează cereri dure pentru reluarea discuțiilor.

Războiul cu Iranul, despre care Trump a spus că se va încheia în câteva săptămâni, se prelungește de opt luni, ducând prețurile combustibililor la niveluri record și penuria de îngrășăminte și materii prime, în contextul în care Teheranul atacă infrastructura energetică critică din Golf, principala regiune producătoare de petrol din lume, și paralizează rutele de export.

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