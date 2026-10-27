 Pentagonul pregătește armata SUA pentru un scenariu extrem: 90 de zile fără electricitate, apă și combustibil | adevarul.ro
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Pentagonul pregătește armata SUA pentru un scenariu extrem: 90 de zile fără electricitate, apă și combustibil

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Pentagonul pregătește un plan denumit FORTRESS, care ar permite bazelor militare americane să funcționeze timp de cel puțin 90 de zile fără acces la rețelele civile de electricitate, apă și combustibil. Inițiativa urmărește să asigure continuitatea operațiunilor militare în cazul unui conflict major care ar putea afecta infrastructura critică și lanțurile de aprovizionare ale Statelor Unite.

Sediul Pentagon
Pentagonul analizează utilizarea unor reactoare nucleare transportabile Foto: EPA/EFE

Potrivit postului Fox News, planul face parte dintr-un efort mai amplu al Departamentului american al Apărării de a reduce dependența armatei de infrastructura civilă și de a garanta că bazele militare pot continua să funcționeze chiar și în condiții extreme.

Inițiativa apare într-un context de tensiuni internaționale și de preocupări privind capacitatea Statelor Unite de a face față unor conflicte simultane.

Într-un scenariu de război major, rețelele electrice ar putea fi grav avariate, lanțurile logistice întrerupte, iar infrastructura esențială din Statele Unite ar putea deveni vulnerabilă.

„Nu vrem să depindem de infrastructura municipală civilă obișnuită pentru a asigura funcționarea apărării naționale. Pur și simplu, nu ne putem permite acest lucru. Este un risc inacceptabil”, a declarat Sean Parnell, purtătorul de cuvânt principal al Pentagonului, pentru Fox News Digital.

Electricitatea, o componentă esențială a capacității de luptă

Programul FORTRESS ar impune principalelor instalații militare de pe teritoriul continental al SUA să își mențină independent operațiunile esențiale timp de cel puțin 90 de zile.

Cerința nu vizează doar alimentarea cu energie electrică, ci și accesul la apă, combustibil și comunicații — servicii indispensabile pentru desfășurarea operațiunilor militare.

Una dintre principalele vulnerabilități identificate este dependența armatei de rețelele electrice civile. Acestea susțin o gamă largă de activități, de la comunicații și logistică până la producția de armament.

„În prezent, energia electrică este o componentă a luptei. Fără electricitate, pierzi comunicațiile, alimentarea cu apă, logistica, liniile de asamblare și chiar structurile de comandă militară de bază”, a spus Parnell.

Pentagonul analizează, în cadrul programului, utilizarea unor reactoare nucleare transportabile, a unor sisteme extinse de stocare a energiei în baterii și a unor microrețele electrice independente.

Aceste soluții ar permite bazelor militare să se deconecteze de la rețelele civile și să își continue activitatea în cazul unor pene de curent prelungite.

Obiectivul este reducerea riscului ca întreruperea alimentării cu energie sau perturbarea altor servicii publice să afecteze capacitatea armatei de a răspunde unei crize.

Pentagonul își reevaluează strategia de apărare a teritoriului american

Parnell a afirmat că planificarea apărării Statelor Unite s-a bazat mult timp pe presupunerea că distanța geografică și cele două oceane care separă țara de alte regiuni ale lumii îi oferă un nivel ridicat de protecție.

„Mi-am dat seama că o mare parte din modul în care gândim apărarea teritoriului național se bazează pe presupunerea învechită că două oceane ne vor proteja”, a declarat acesta.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Pentagonului, președintele Donald Trump consideră că această realitate s-a schimbat și a susținut o abordare diferită a securității naționale.

Parnell a menționat inițiativa de apărare antirachetă Golden Dome, concentrarea sporită asupra emisferei vestice și interesul strategic al administrației americane pentru Groenlanda și Canalul Panama.

În paralel, Pentagonul pregătește mecanisme prin care fabricile civile ar putea trece la producția de echipamente militare în situații de urgență, potrivit publicației Express.

O asemenea capacitate ar putea contribui la menținerea producției de apărare în cazul în care un conflict ar perturba lanțurile obișnuite de aprovizionare sau ar afecta infrastructura industrială.

Un plan de rezervă pentru un conflict de amploare

Parnell a descris programul FORTRESS drept o formă de asigurare pentru securitatea teritoriului american.

Scopul este ca forțele armate să poată continua să opereze chiar dacă un conflict afectează infrastructura civilă și întrerupe fluxurile de aprovizionare de care depind în mod normal.

„Nu vrei să fii nevoit să iei asemenea decizii în mijlocul unui conflict global desfășurat pe mai multe fronturi. Trebuie să avem un plan”, a afirmat oficialul.

Inițiativa reflectă preocupările Pentagonului privind reziliența infrastructurii militare într-un mediu de securitate în care întreruperea alimentării cu energie, atacurile asupra infrastructurii și perturbarea logisticii ar putea avea consecințe directe asupra operațiunilor militare.

Programul FORTRESS urmărește să reducă aceste vulnerabilități și să ofere armatei americane posibilitatea de a funcționa independent de infrastructura civilă pentru o perioadă prelungită.

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