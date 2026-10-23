 Rusia dezvoltă racheta „Filin”, fabricată prin imprimare 3D. Avertismentul experților: „Dronele Shahed vor părea o problemă mică” | adevarul.ro
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Rusia dezvoltă racheta „Filin”, fabricată prin imprimare 3D. Avertismentul experților: „Dronele Shahed vor părea o problemă mică”

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Noile rachete „Filin”, despre care GUR a prezentat un raport detaliat săptămâna aceasta, pot transporta focoase de 100 de kilograme și pot atinge viteze de aproape 800 km/h.

Arme rusia
Noi arme testate de Rusia Foto: X

Serhii „Flash” Beskrestnov și Serhii Sternenko au scris separat, pe canalele lor de Telegram, despre „Filin”, o rachetă de croazieră rusească cu aripi, lungă de aproximativ 3,35 metri. Serviciul de informații militare al Ucrainei, GUR, a prezentat recent detalii despre noua rachetă, fabricată prin imprimare 3D, scrie BusinessInsider.

Potrivit celor doi, ambii foști consilieri în domeniul dronelor ai Ministerului ucrainean al Apărării, aceste arme ieftine au capacități superioare, care ar eclipsa cu ușurință amenințarea reprezentată de dronele Shahed.

„Utilizarea lor în masă în atacuri aeriene va urma foarte curând. Atunci ne vom aminti de dronele Shahed ca de o problemă mică prin comparație”, a scris Sternenko joi pe Telegram. 

La rândul său, Beskrestnov a spus că a „anticipat de mult că adversarul nostru pariază pe rachete de croazieră ieftine în viitor, nu pe drone Shahed”

El a scris, pe canalul său de instagram, că „Filin” poate zbura mai rapid, este mai ușor de manevrat și poate transporta o încărcătură utilă mai grea decât dronele rusești actuale cu turboreactor.

„Nu au nevoie de platforme de lansare speciale, majoritatea pot fi lansate din elicoptere și vehicule aeriene fără pilot. Și, cel mai important, pot fi fabricate din componente rusești”, a adăugat Beskrestnov.

Atacuri ieftine la viteze de aproape 800 km/h

Avertismentul celor doi analiști de top ucraineni vin după ce serviciul Ucrainei de informații militare, GUR, a publicat un raport detaliat despre „Filin”. Rusia ar fi început deja să le desfășoare de la sfârșitul verii 2026. 

Potrivit raportului, „Filin” reprezintă „continuarea tendinței complexului militar-industrial rus de a dezvolta arme ieftine de atac aerian, cu propulsie cu reacție și lansare de la sol”.

Racheta, lansată de la sol, poate transporta un focos de 100 de kilograme, iar Rusia a afirmat că poate atinge viteze de aproape 800 km/h și poate parcurge o distanță de 1.200 de kilometri. Prin comparație, cea mai avansată dronă rusească propulsată cu reacție folosită până acum, Geran-5, este cunoscută pentru viteza maximă de 595 km/h.

În același timp, „Filin” poate zbura la „altitudini ultra-joase”, dar și la înălțimi de până la 6 kilometri, a precizat GUR.

La fel ca dronele Shahed ale Rusiei, Filin are un fuselaj din fibră de carbon și fibră de sticlă, unele componente fiind fabricate prin imprimare 3D, a adăugat serviciul de informații.

De asemenea, la fel ca în cazul dronelor Shahed cu turboreactor, GUR a precizat că „Filin” conține componente electronice străine în sistemul de control al zborului, sistemul de navigație inerțială, unitatea de control al echipamentelor și sistemele de protecție împotriva bruiajului.

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