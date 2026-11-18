Companiile americane de tehnologie oferă cursuri gratuite și accelerate pentru cei care vor să lucreze la construirea centrelor de date destinate inteligenței artificiale. Unele programe durează doar două zile, iar angajații pot ajunge să câștige până la 100.000 de dolari pe an. Unele companii îi angajează imediat după absolvire.

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Potrivit CNN, companiile din domeniu depun eforturi considerabile pentru a instrui și angaja oameni care să ocupe aceste posturi esențiale.

Mai multe organizații nonprofit, platforme de învățare online și toți cei patru mari furnizori de servicii cloud și infrastructură AI, Amazon, Google, Meta și Microsoft, oferă diferite programe gratuite și accelerate de formare profesională pentru dobândirea competențelor tehnice necesare construirii centrelor de date.

Unele dintre aceste locuri de muncă pot aduce salarii de peste 100.000 de dolari anual. Cu toate acestea, mulți americani nici măcar nu știu că astfel de meserii există.

Javonntae Hill, fost student la design de jocuri video, a urmat un program de formare lansat de Meta, care îi garanta un loc de muncă într-un centru de date după patru săptămâni de instruire.

Pe parcursul cursului, pentru care a fost și plătit, a învățat să instaleze și să utilizeze cabluri de fibră optică și de cupru.

„Am absolvit vineri. Luni am început perioada de orientare”, a povestit Hill.

Meta a derulat programul pentru tehnicieni în fibră optică în parteneriat cu CBRE Group și Associated Builders and Contractors (ABC).

Cursurile accelerate ale ABC urmăresc să pregătească rapid cât mai mulți oameni pentru locurile de muncă din centrele de date, fără a oferi o instruire la fel de amplă precum școlile profesionale sau programele tradiționale de ucenicie.

„Este ca în armată. Instruirea militară de bază te pregătește pentru orice situație? Nu. Dar îți oferă cunoștințele fundamentale înainte să ajungi pe șantier”, a explicat Joel Thames, șeful departamentului de siguranță și forță de muncă al ABC.

Hill a spus că temerile sale s-au dovedit neîntemeiate și că a ajuns pe șantierul din Ohio mai bine pregătit decât se aștepta. El s-a declarat recunoscător pentru oportunitate.

„Aș putea face asta pentru tot restul vieții. Am văzut anunțuri pentru alte locuri de muncă disponibile, dar sunt foarte loial companiei Meta”, a afirmat acesta.

Deficit de un milion de ingineri în Statele Unite

Construcția centrelor de date din SUA continuă în ciuda opoziției publice, însă industria se confruntă cu un deficit de personal calificat.

Potrivit PwC, lipsesc aproximativ un milion de ingineri, iar doar jumătate din capacitatea de calcul AI planificată până în 2028 ar urma să fie disponibilă la termen, estimează Goldman Sachs.

Întârzierile sunt costisitoare. Pentru centrele mari de date destinate inteligenței artificiale, o singură lună de întârziere poate genera pierderi cuprinse între câteva zeci de milioane de dolari și peste 100 de milioane de dolari, în funcție de amplasament, dimensiunea proiectului și condițiile contractuale.

Companiile de inteligență artificială încearcă să rezolve problema deficitului de personal renunțând la cerințele privind absolvirea unor școli profesionale sau participarea la programe de ucenicie care durează mai mulți ani.

În schimb, acestea oferă cursuri accelerate și intensive, concepute special pentru locurile de muncă din industria construcției centrelor de date. Multe dintre programe sunt gratuite, iar unele companii îi plătesc chiar pe participanți pe durata instruirii.

Cursurile pot dura între două zile și 15 săptămâni, în funcție de specializare.

Nevoia de angajați este atât de mare încât unele companii de inteligență artificială îi trimit pe cei mai buni absolvenți direct la muncă, chiar din ziua următoare obținerii certificării.

Robert Burgess, fost muncitor în construcții în Mississippi, a descoperit un program de formare de patru săptămâni oferit de Amazon pentru specializarea în instalarea cablurilor de fibră optică, domeniu în care putea câștiga mai bine.

„Nu aveam nimic de pierdut. Mi-am introdus adresa de e-mail și am fost acceptat”, a povestit acesta.

Pe durata cursurilor, Burgess a învățat cum este produsă și distribuită energia electrică, cum sunt instalate serverele și cum funcționează acestea într-un centru de date.

Experiența lui Burgess scoate în evidență unul dintre cele mai mari obstacole în rezolvarea deficitului de personal calificat: oamenii nu știu că există astfel de locuri de muncă bine plătite.