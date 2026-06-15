Analiză Miza de 4 miliarde de dolari din Dobrogea. De ce vor americanii să construiască cel mai mare centru de date AI pe baza energiei noastre verzi

Gigantul american Nvidia, lider mondial în infrastructura hardware și software pentru inteligență artificială, analizează posibilitatea unei investiții de aproximativ 4 miliarde de dolari în România.

Potrivit unei informații publicate de HotNews, Nvidia analizează posibilitatea dezvoltării unui centru de date în România și ar lua în calcul investiții de aproximativ 4 miliarde de dolari. Compania americană, condusă de Jensen Huang, este considerată lider mondial în infrastructura hardware și software pentru inteligență artificială, furnizând procesoarele și platformele utilizate pentru antrenarea și rularea modelelor AI.

Surse din sectorul energetic susțin pentru sursa citată că interesul companiei s-ar concentra în special asupra sudului și sud-estului țării, zone în care sunt dezvoltate cele mai multe proiecte de energie eoliană și fotovoltaică.

Reprezentanții companiei au ajuns la București pentru discuții cu potențiali parteneri și oficiali privind dezvoltarea unui centru de date, însă vizita a coincis cu căderea Guvernului în urma moțiunii de cenzură. În acest context, apare întrebarea: cât de atractivă mai este România pentru investițiile străine de anvergură și cât de mult cântărește instabilitatea politică în deciziile marilor investitori?

Iar analistul economic Adrian Negrescu susține că România continuă să fie o destinație atractivă pentru proiecte de acest tip, însă principala problemă rămâne impredictibilitatea administrativă.

„România rămâne extrem de atractivă pe hârtie, însă devine riscantă în realitate din cauza impredictibilității administrative”, a declarat acesta pentru „Adevărul”.

De ce este România interesantă pentru Nvidia

Potrivit analistului, România are trei avantaje majore pentru un proiect de tipul celui analizat de Nvidia: energia regenerabilă, clima și infrastructura de conectivitate.

Acesta arată că interesul companiei americane pentru sudul și sud-estul țării este legat de dezvoltarea proiectelor de energie verde din aceste regiuni. „Nvidia țintește sudul și sud-estul țării (Dobrogea și zona de câmpie), pilonii producției de energie eoliană și fotovoltaică din țară. Un centru de date pentru AI consumă volume uriașe de electricitate, iar accesul direct la «energie verde» și proiecte cu baterii de stocare este obligatoriu pentru a respecta standardele ESG (Environmental, Social, and Governance),” explică el.

În opinia sa, România dispune de un avantaj important în comparație cu alte state din regiune. „Spre deosebire de Polonia, de exemplu, România are un mix energetic mult mai curat și un potențial uriaș în Dobrogea pentru parcuri eoliene și solare. România îi poate oferi energie verde ieftină și directă.”

Un alt argument invocat de analist este clima. „Oficialii Nvidia (precum Rod Evans, VP în cadrul companiei) au subliniat că, datorită noilor tehnologii de răcire prin lichid și climei temperate, România poate deveni «Norvegia Europei Centrale și de Est» în materie de centre de date”, subliniază Adrian Negrescu.

La acestea se adaugă infrastructura digitală. „Viteza ridicată a internetului și nodurile de fibră optică existente oferă latențe minime, vitale pentru calculele complexe de AI.”

Ce ar putea întârzia investiția Nvidia

Analistul consideră că investitorii de talia Nvidia privesc proiectele pe termen lung și nu își schimbă planurile în funcție de evenimentele politice de moment.

„Pentru investitorii de acest calibru, zgomotul de pe scena politică este estompat de perspectivele pozitive pe termen mediu și lung”, punctează specialistul.

Cu toate acestea, spune el, capacitatea autorităților de a susține proiectele prin scheme de ajutor de stat și prin accelerarea procedurilor administrative va fi esențială.

„Decisivă, din această perspectivă, va fi disponibilitatea dl. Tomac, a guvernului său sau a altui guvern, indiferent cine se va afla la Palatul Victoria, de a garanta scheme de ajutor de stat, avize tehnice rapide”, adaugă el.

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Problema României nu este lipsa resurselor, ci ritmul în care sunt aprobate proiectele, conform spuselor sale. „Problema e că în timp ce Polonia aprobă proiecte hyperscale într-un ritm alert, iar Ungaria oferă facilități personalizate instant, în România obținerea unui aviz de racordare la rețeaua electrică de mare putere (Transelectrica) și autorizațiile de construcție pot dura ani de zile”, avertizează analistul.

În plus, schimbările politice pot afecta continuitatea negocierilor. „Instabilitatea politică (precum căderea guvernului menționată) anulează luni de negocieri tehnice, deoarece noii miniștri numiți reiau de la zero evaluarea proiectelor”, mai spune el.

Ce ar însemna o investiție de 4 miliarde de dolari

Potrivit analistului, o investiție de această dimensiune ar reprezenta un moment fără precedent pentru economia românească. „Cert este că o investiție de 4 miliarde de dolari din partea Nvidia ar fi, fără echivoc, cea mai mare investiție străină directă (ISD) din istoria modernă a României pe o singură componentă industrială/tehnologică”, este de părere Adrian Negrescu.

El compară proiectul cu marile investiții realizate în trecut de Ford, Renault sau Continental, despre care spune că au fost dezvoltate etapizat, pe parcursul mai multor ani. „Pentru comparație, marile investiții de tip greenfield din trecut, cum au fost cele ale Ford la Craiova, Renault la Mioveni sau fabricile Continental, s-au realizat etapizat, de-a lungul multor ani, și rareori au atins un asemenea ordin de mărime dintr-o singură mișcare. Suma reprezintă aproximativ 1% din întregul Produs Intern Brut (PIB) al României”, completează specialistul.

În opinia sa, impactul unei astfel de investiții ar depăși cu mult valoarea financiară propriu-zisă. „O asemenea mutare ar propulsa instantaneu țara pe harta globală a infrastructurii strategice de Inteligență Artificială, oferind un semnal de încredere masiv pentru alți giganți din Silicon Valley”, susține acesta.

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Ce efecte ar avea asupra pieței muncii

Analistul spune că cele mai multe locuri de muncă ar apărea în faza de construcție și dezvoltare a infrastructurii necesare proiectului.

„Efectul pe orizontală se va afla în prim-plan, dincolo de zona de locuri de muncă specializate. Grosul locurilor de muncă se va crea în faza de construcție și dezvoltare a infrastructurii energetice. Sute de ingineri energetici, constructori și instalatori vor fi angajați pe parcursul celor 2-3 ani de șantier.”

De asemenea, companiile românești care activează deja în domeniu ar putea beneficia de pe urma unei asemenea investiții. „Parteneri locali (cum este ClusterPower, singurul operator certificat NVIDIA DGX-Ready din țară) vor fi direct impulsionați să își extindă echipele”, adaugă el.

„România are argumentele tehnice și naturale pentru a prinde trenul deceniului în tehnologie. Rămâne de văzut dacă maturitatea clasei politice de la București va putea oferi stabilitatea necesară pentru ca o intenție de 4 miliarde de dolari să se transforme în clădiri, servere și cipuri reale,” concluzionează Adrian Negrescu.