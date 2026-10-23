Google, obligat să oprească lucrările în Finlanda, acuzat de defrișări ilegale pentru centre de date. „S-a făcut în mod greșit. În stil american”

Google a primit ordin să oprească lucrările în două locații din Finlanda după defrișarea ilegală a sute de mii de copaci pentru construirea unor centre de date. Săptămâna trecută, directorul Google din Finlanda și-a cerut scuze pentru defrișări.

Foto: Pixabay

„Nu se mai termină. Continuă la nesfârșit”, spune Mari Annala, ecologistă în cadrul Asociației Finlandeze pentru Conservarea Naturii (SLL), pentru The Guardian, în timp ce privește, de la marginea terenului, imagini filmate cu drona ale fostei păduri.

La începutul lunii, Google a primit ordin din partea Autorității Finlandeze pentru Autorizare și Supraveghere (LVV) să suspende temporar lucrările la Muhos și la un alt amplasament situat la aproximativ 100 de kilometri spre sud-est, în satul Otanmäki, după ce nu a finalizat evaluările necesare privind impactul asupra mediului înainte de defrișarea terenurilor.

Vestea a declanșat dezbateri la nivel național cu privire la rolul Finlandei în cursa globală pentru construirea centrelor de date necesare dezvoltării rapide a inteligenței artificiale.

Săptămâna trecută, directorul Google pentru Finlanda, Antti Järvinen, și-a cerut scuze pentru defrișări, însă a susținut că firma a acționat „pe baza celei mai bune interpretări pe care o aveam la momentul respectiv asupra legislației”.

Proiectul Google de 13 miliarde de euro pentru dezvoltarea infrastructurii de inteligență artificială în Finlanda, criticat de președintele SUA, Donald Trump, este susținut de guvernul finlandez, care îl consideră important pentru economie.

Însă dezvăluirile privind încălcările de mediu au stârnit îngrijorări legate de impactul asupra comunităților locale, prețurilor energiei și naturii, iar extinderea centrelor de date ar putea deveni o temă importantă la alegerile din aprilie.

Pe lângă cei 250.000 de copaci tăiați la Muhos, Annala estimează că alți 150.000 de copaci au fost doborâți la Otanmäki.

Deoarece arborii au fost tăiați ilegal, spune ea, lemnul provenit din cele două amplasamente nu poate fi vândut fabricilor de prelucrare a lemnului.

Măsura a ridicat, de asemenea, întrebări cu privire la motivele pentru care sursele de energie regenerabilă ale Finlandei sunt folosite pentru alimentarea corporațiilor internaționale.

Peste 93.000 de persoane au semnat o petiție prin care solicită o reglementare mai strictă a centrelor de date și introducerea unei taxe prin care comunitățile locale să fie compensate pentru daunele aduse mediului. De la izbucnirea scandalului, premierul Orpo a descris ceea ce s-a întâmplat la Muhos drept un „duș rece”.

„Nu am auzit niciodată ca vreo companie să fi făcut așa ceva în Finlanda”

Hanna Halmeenpää, președinta consiliului de administrație al Asociației Finlandeze pentru Conservarea Naturii (SLL), a declarat că a fost neîncrezătoare când a aflat că Google a încălcat legea.

„La început, nu mi-a venit să cred. Nu am auzit niciodată ca vreo companie să fi făcut așa ceva în Finlanda. Au cumpărat o suprafață uriașă de teren și pur și simplu au început să o defrișeze. Așa, pur și simplu. Este pură aroganță și este uluitor”, a spus ea.

Viteza cu care s-au desfășurat lucrurile a șocat țara, a adăugat aceasta.

„Mulți oameni urmăresc știrile și se întreabă unii pe alții: «Ce se întâmplă acum? Ce putem face în privința asta? Și trebuie să acceptăm toate aceste proiecte de centre de date în Finlanda?»”

Comuna din România unde se construiește primul centru de date din lume cu Inteligență Artificială Cuantică

La rândul său, Jussi Kangasharju, șeful departamentului de informatică al Universității din Helsinki, a declarat că, deși centrele de date creează un număr limitat de locuri de muncă și pot stimula economia locală, beneficiile la nivel național sunt minime.

„În realitate, Finlanda nu are niciun beneficiu. Sunt companii internaționale care deservesc clienți internaționali. Foarte puține taxe pe profit ajung în Finlanda. În cele din urmă, centrele de date aduc foarte puține beneficii altcuiva în afară de operatorul centrului”, a spus el.

În contextul extinderii rapide a centrelor de date, unele voci cer o autoritate centrală care să coordoneze proiectele. Deși unii locuitori din Muhos și Otanmäki susțin investițiile pentru locurile de muncă și veniturile fiscale promise, mulți consideră că municipalitățile nu le oferă suficiente beneficii în schimb.

Antti Jakonen, un locuitor din Muhos, a declarat că, deși copacii tăiați reprezintă o mică parte din totalul pădurilor Finlandei, el se opune modului în care s-a făcut defrișarea.

„S-a făcut în mod greșit. În stil american. Fără niciun sens. Absolut fără niciun sens”, a spus el.

Fost antreprenor și pescar, Jakonen vrea ca Google să compenseze daunele ajutând la refacerea populației locale de somoni, distrusă cu decenii în urmă de producerea energiei hidroelectrice.

„Toate animalele sălbatice au plecat din pădure”

În Otanmäki, efectele defrișărilor asupra naturii sunt intens resimțite. Localnicii spun că animalele sălbatice au început să vină în sate.

„Au venit lupii în sat pentru că toate animalele sălbatice au plecat din pădure. Au fugit. Ceea ce mă îngrijorează în legătură cu centrele de date este și zgomotul, pentru că aici solul este stâncos. Chiar și când stăm aici și vorbim”, a adăugat Anni Ranta, bătând cu piciorul în pământ, „este ca o tobă”.

Sentimentele sale față de venirea Google sunt atât de puternice, încât se gândește să se mute din sat.

„Nu îi vreau aici. Nu îi vreau deloc în Finlanda. Nu îmi place întreaga idee a inteligenței artificiale și a modului în care se schimbă lumea. Totul se schimbă prea repede, prea devreme”, a spus ea.

Miza de 4 miliarde de dolari din Dobrogea. De ce vor americanii să construiască cel mai mare centru de date AI pe baza energiei noastre verzi

Localnicii și activiștii de mediu acuză distrugerea pădurii pentru construirea centrelor de date, care a dus la poluarea unui pârâu și la alungarea unor specii de păsări.

Deși critică sacrificarea naturii în favoarea investițiilor, reprezentanții organizațiilor de mediu înțeleg că autoritățile urmăresc să atragă locuri de muncă într-o regiune afectată de îmbătrânirea populației.

Veli-Matti Uski, directorul general al Ministerului Mediului, a declarat că guvernul „monitorizează evoluția generală a sectorului [centrelor de date], aplicarea legislației în domeniu și este pregătit să propună modificări legislative, dacă va fi necesar”.

Google a transmis că lucrează pentru a proteja calitatea apei în zona amplasamentului de la Muhos și că intenționează să planteze copaci pe o suprafață de 130 de hectare. Ecologiștii susțin că această suprafață este prea mică pentru a avea un impact real în raport cu daunele provocate de defrișări.

Un purtător de cuvânt al companiei a declarat:

„Operăm în Finlanda de 15 ani și am lucrat întotdeauna pentru a respecta sau a depăși cerințele privind zonarea, protecția mediului, sănătatea și siguranța.

După ce am primit notificările LVV, pe 6 octombrie, am oprit lucrările pregătitoare de la Muhos și Kajaani [unde se află amplasamentul din Otanmäki] și am transmis LVV un răspuns oficial prin care am confirmat acest lucru.

Vom respecta pe deplin solicitările LVV în această chestiune. Ne dorim să menținem un dialog activ și deschis cu toate autoritățile, pentru a consolida parteneriatul nostru cu Finlanda și cu organizațiile locale.”