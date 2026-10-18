O comunitate din statul american Pennsylvania a respins o ofertă neobișnuită venită din partea dezvoltatorilor unui gigant centru de date destinat inteligenței artificiale. Fiecare gospodărie din Hazle Township urma să primească 10.000 de dolari dacă proiectul, cunoscut sub numele de „Project Hazelnut”, ar fi fost aprobat.

„Pare o mită”, a declarat localnicul Brian Malloy pentru PennLive.

Deși aproximativ 17% dintre locuitorii zonei trăiesc sub pragul sărăciei, mulți rezidenți s-au mobilizat împotriva investiției, susținând că banii nu compensează riscurile pe termen lung, arată sursa citată.

Proiectul este dezvoltat de NorthPoint Development și este asociat cu construirea unui campus uriaș de centre de date care ar urma să deservească industria inteligenței artificiale. Dezvoltatorul a promis beneficii totale estimate la 165 de milioane de dolari pentru comunitate, inclusiv plăți directe către locuitori, de 10.000 de euro pentru fiecare gospodărie.

„Dacă asta nu este o mită, atunci nu știu ce este”

Opoziția față de proiect a crescut pe fondul temerilor privind consumul masiv de energie și apă, impactul asupra mediului și posibila scădere a valorii proprietăților.

„Valoarea proprietăților noastre va scădea dramatic. Dacă asta nu este o mită, atunci nu știu ce este”, a spus Ed Negra, proprietar de locuință aflat în apropierea amplasamentului propus.

Locuitorii din zonă spun că experiențele negative lăsate de exploatările miniere, fabricile și siturile industriale poluate din trecut îi fac să privească cu suspiciune noile proiecte de anvergură.

Mulți dintre ei consideră că regiunea a suportat deja suficient costurile dezvoltării industriale.

În paralel, proiectul a generat controverse și din cauza unei linii electrice de înaltă tensiune planificate pentru alimentarea viitorului centru de date. Proprietarii afectați susțin că defrișările și infrastructura energetică necesară vor modifica semnificativ peisajul și calitatea vieții din comunitate.

Deși compania susține că centrul de date va crea locuri de muncă și va aduce investiții importante în regiune, rezistența localnicilor rămâne puternică. În prezent, autoritățile locale analizează modificări ale reglementărilor urbanistice, iar viitorul proiectului este încă incert.