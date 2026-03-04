search
Miercuri, 4 Martie 2026
Video „Iranul a încercat să-l omoare pe președintele Trump”. Hegseth susține că SUA l-au eliminat pe liderul celor care plănuiau asasinarea

Publicat:
Ultima actualizare:

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a susținut că „America învinge” în cea de-a doua conferință de presă susținută la Pentagon de la lansarea, în weekend, a unei campanii militare masive a SUA și Israelului împotriva Iranului.

Pete Hegseth FOTO Profimedia
Pete Hegseth FOTO Profimedia

„Stau astăzi în fața dumneavoastră cu un mesaj clar și fără echivoc despre Operațiunea «Epic Fury»”, a declarat Hegseth. „America învinge. În mod decisiv, devastator și fără milă.”

Hegseth și-a continuat declarațiile afirmând că, în mai puțin de o săptămână, „cele mai puternice două forțe aeriene din lume” – SUA și Israel – „vor avea control total asupra cerului iranian, un spațiu aerian necontestat”.

„Vom zbura toată ziua, toată noaptea, zi și noapte, identificând, localizând și distrugând rachetele și baza industrială de apărare a armatei iraniene”, a spus Hegseth.

„Îi vom identifica și localiza pe liderii lor și pe comandanții lor militari. Vom zbura deasupra Teheranului, deasupra Iranului, deasupra capitalei lor, deasupra IRGC (Corpul Gardienilor Revoluției Islamice). Liderii iranieni vor privi în sus și vor vedea doar puterea aeriană a SUA și Israelului. În fiecare minut al fiecărei zile, până când vom decide că este suficient. Iar Iranul nu va putea face nimic pentru a opri acest lucru.”

Iranul, acuzat că plănuia asasinarea lui Trump

Șeful Pentagonului a susținut totodată că forțele lor l-au „vânat și ucis” pe liderul unei unități care a încercat să-l asasineze pe Donald Trump, scrie Sky News.

„Tot ieri, liderul unității care a încercat să-l asasineze pe președintele Trump a fost vânat și ucis. Iranul a încercat să-l omoare pe președintele Trump. Iar președintele Trump a avut ultimul cuvânt”, a spus el.

Hegseth a afirmat apoi: „Jucăm pe viață și pe moarte”, precizând totodată că militarii americani „au autoritate maximă, acordată personal de președinte și de mine. Regulile noastre de angajare sunt îndrăznețe, precise și concepute pentru a dezlănțui puterea Americii, nu pentru a o încătușa.”

El a continuat: „Acesta nu a fost niciodată menit să fie un conflict echitabil și nu este un conflict echitabil. Îi lovim când sunt la pământ, exact așa cum trebuie să fie.”

Hegseth confirmă scufundarea unei nave iraniene

Hegseth a confirmat că un submarin american a scufundat o navă de război iraniană în Oceanul Indian, declarând că marina iraniană „se află pe fundul Golfului Persic” și că a fost „ineficientă, decimată, distrusă… alegeți adjectivul, nu mai există”.

El a spus că marți, un submarin american din Oceanul Indian „a scufundat o navă de război iraniană care credea că este în siguranță în apele internaționale”, potrivit The Guardian.

„În schimb, a fost scufundată de o torpilă — o moarte tăcută — prima scufundare a unei nave inamice cu o torpilă de la al Doilea Război Mondial. Ca în acel război, pe vremea când încă eram Departamentul de Război, luptăm pentru a câștiga”, a declarat acesta, ulterior, într-o conferință de presă.

SUA

