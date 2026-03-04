Pentagonul atribuie Israelului uciderea liderului suprem iranian Ali Khamenei

Un înalt responsabil al Pentagonului a atribuit Israelului marți, 4 martie, uciderea liderului suprem iranian Ali Khamenei. Potrivit acestuia, operațiunile americane în Iran vizează „capacitatea Republicii islamice de a proiecta putere militară” împotriva SUA.

Elbridge Colby, subsecretar pentru politica de apărare, a fost audiat de Comisia pentru forțele armate din Senatul SUA, scrie Agepres.

Potrivit acestui responsabil numit de președintele Donald Trump, operaţiunile americane în Iran sunt centrate pe „capacitatea Republicii islamice de a proiecta putere militară" împotriva SUA - în special împotriva bazelor americane din Orientul Mijlociu - dar de asemenea împotriva aliaților Statelor Unite în regiune şi „dincolo de aceasta”.

Capacitățile vizate au fost în principal forțele de rachete ale Iranului și marina sa. Senatorul Jack Reed a întrebat de ce ofensiva viza liderii-cheie ai regimului, iar Elbridge Colby a răspuns că acestea au fost operațiuni israeliene.

Donald Trump a afirmat că SUA nu urmăresc schimbarea de regim, dar a îndemnat totuși iranienii la revoltă.

În locul lui Ali Khamenei a fost ales marți Mojtaba Khamenei, al doilea fiu al defunctului lider.

Anunțul vine după ce Iranul a negat că o reuniune a Adunării Experților ar fi fost vizată de un atac israelian în timpul deliberărilor privind desemnarea unui succesor al Liderului Suprem, ayatollahul Ali Khamenei.